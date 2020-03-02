TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. 2010 yılında Türkiye’de ofis açan TP-Link, onuncu yılında iş ortakları ve kullanıcılarla çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeyi planlıyor. Şirket, özellikle gençlerle buluşmayı hedefliyor.

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1996 yılında Çin’de kurulan TP-Link, 170’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ofisini 2010 yılında açan şirket, bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutluyor. Bu süre zarfında Türkiye ağ pazarında önemli değişimlere imza atan TP-Link, pazarın sağlıklı büyümesinde rol oynadı.

On yıldır Türkiye pazarında tüketicilere tüm ağ ürün gruplarında bol seçenek, kaliteli ürün ve uygun fiyat sunduklarını belirten TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang açıklamalarda bulundu:

Türkiye pazarı, TP-Link’in en hızlı büyüdüğü pazarların başında geliyor. Bunda ekibimizin, distribütörlerimizin ve dağıtım ağımızdaki tüm firmaların önemli katkısı var. Bu nedenle önemli bir sorumluluğumuz var ve bunun bilinciyle hareket ediyoruz. TP-Link olarak pazarın daha sağlıklı büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TP-Link, çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümler geliştiriyor!

TP-Link Türkiye ofisinin kurulması aşamasından bu yana görevde olan Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ise sadece ürün ve fiyat politikası ile yetinmediklerini söyleyerek, “Çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümlerimiz var. Ağ ürünleri sadece modemden ibaret değil. Bu nedenle biz en baştan bu yana tüketicileri bilgilendirici çalışmalara önem verdik” diyor.

Başta, WiFi Akademi olmak üzere bu bilgilendirici çalışmalarla kullanıcılarda WiFi çözümlerine yönelik bilgi düzeyinin arttığını vurgulayan Dinçer, “Ayrıca ne kadar basit dense de bizim ürünlerimiz teknolojik ürünler ve Türk kullanıcısı bu ürünlerde destek hizmetlerine önem veriyor. Bu nedenle çok yönlü destek vermeyi benimsedik” diyor.

Klasik destek kanallarının yanı sıra TP-Link’in sadece ürünlerin kurulumu için özel bir web sitesi tasarladığını söyleyen Dinçer, “kolaykurulum.net sitesinde yüzlerce modelimizin kurulum videoları yer alıyor. Kullanıcılarımız bu videolardan adım adım ürün kurulumunu yapabiliyorlar. Satış sonrasında da kullanıcıları yalnız bırakmıyoruz” diyor.

“Hiçbir başarı tesadüf olamaz”

TP-Link’in Türkiye’de kısa sürede büyük başarı elde etmesinin altında doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ve iyi hizmet politikalarının olduğunu belirten Dinçer, “Bu politikamızın ve izlediğimiz yolun doğru olduğu görülüyor. Bu sayede pazarı şekillendiren bir marka olduk ve rakiplerimiz de bizim politikalarımızı benimsemeye başladılar. Bundan mutluluk duyuyoruz” diyor.

Türkiye’de onuncu yıllarını farklı etkinliklerle kutlayacaklarını açıklayan Dinçer, “Bilgi ve eğitim bizim için çok önemli. O nedenle bu yıl özellikle geçlerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye hakim, üretken bir gençlik çok önemli. Farklı etkinliklerde gençlerle buluşacağız ve karşılıklı bilgilenmeyi hedefliyoruz. Ayrıca başarımızda çok önemli yere sahip olan iş ortaklarımızla da bir araya geleceğimiz çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Önümüzdeki on yıl, geride bıraktığımızdan çok daha fazla çalışmamız gerekiyor ve bunun farkındayız” diyor.