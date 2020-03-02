Basın Bülteni
TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor!
TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. 2010 yılında Türkiye’de ofis açan TP-Link, onuncu yılında iş ortakları ve kullanıcılarla çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeyi planlıyor. Şirket, özellikle gençlerle buluşmayı hedefliyor.
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1996 yılında Çin’de kurulan TP-Link, 170’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ofisini 2010 yılında açan şirket, bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutluyor. Bu süre zarfında Türkiye ağ pazarında önemli değişimlere imza atan TP-Link, pazarın sağlıklı büyümesinde rol oynadı.
On yıldır Türkiye pazarında tüketicilere tüm ağ ürün gruplarında bol seçenek, kaliteli ürün ve uygun fiyat sunduklarını belirten TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang açıklamalarda bulundu:
Türkiye pazarı, TP-Link’in en hızlı büyüdüğü pazarların başında geliyor. Bunda ekibimizin, distribütörlerimizin ve dağıtım ağımızdaki tüm firmaların önemli katkısı var. Bu nedenle önemli bir sorumluluğumuz var ve bunun bilinciyle hareket ediyoruz. TP-Link olarak pazarın daha sağlıklı büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
TP-Link, çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümler geliştiriyor!
TP-Link Türkiye ofisinin kurulması aşamasından bu yana görevde olan Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ise sadece ürün ve fiyat politikası ile yetinmediklerini söyleyerek, “Çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümlerimiz var. Ağ ürünleri sadece modemden ibaret değil. Bu nedenle biz en baştan bu yana tüketicileri bilgilendirici çalışmalara önem verdik” diyor.
Başta, WiFi Akademi olmak üzere bu bilgilendirici çalışmalarla kullanıcılarda WiFi çözümlerine yönelik bilgi düzeyinin arttığını vurgulayan Dinçer, “Ayrıca ne kadar basit dense de bizim ürünlerimiz teknolojik ürünler ve Türk kullanıcısı bu ürünlerde destek hizmetlerine önem veriyor. Bu nedenle çok yönlü destek vermeyi benimsedik” diyor.
Klasik destek kanallarının yanı sıra TP-Link’in sadece ürünlerin kurulumu için özel bir web sitesi tasarladığını söyleyen Dinçer, “kolaykurulum.net sitesinde yüzlerce modelimizin kurulum videoları yer alıyor. Kullanıcılarımız bu videolardan adım adım ürün kurulumunu yapabiliyorlar. Satış sonrasında da kullanıcıları yalnız bırakmıyoruz” diyor.
“Hiçbir başarı tesadüf olamaz”
TP-Link’in Türkiye’de kısa sürede büyük başarı elde etmesinin altında doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ve iyi hizmet politikalarının olduğunu belirten Dinçer, “Bu politikamızın ve izlediğimiz yolun doğru olduğu görülüyor. Bu sayede pazarı şekillendiren bir marka olduk ve rakiplerimiz de bizim politikalarımızı benimsemeye başladılar. Bundan mutluluk duyuyoruz” diyor.
Türkiye’de onuncu yıllarını farklı etkinliklerle kutlayacaklarını açıklayan Dinçer, “Bilgi ve eğitim bizim için çok önemli. O nedenle bu yıl özellikle geçlerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye hakim, üretken bir gençlik çok önemli. Farklı etkinliklerde gençlerle buluşacağız ve karşılıklı bilgilenmeyi hedefliyoruz. Ayrıca başarımızda çok önemli yere sahip olan iş ortaklarımızla da bir araya geleceğimiz çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Önümüzdeki on yıl, geride bıraktığımızdan çok daha fazla çalışmamız gerekiyor ve bunun farkındayız” diyor.
Basın Bülteni
HyperX, Qi Şarjlı Cloud Flight S kablosuz kulaklığı duyuruldu!
Kingston oyun birimi HyperX, kablosuz oyuncu kulaklığı HyperX Cloud Flight S’i 24 Şubat 2020 itibariyle kullanıma hazır olacağını duyurdu. Bu yeni oyuncu sınıfı kulaklık, bağımsız Qi sertifikalı kablosuz şarj ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor.
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Cloud Flight S, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses ve kristal netliğinde yüksek, orta ve düşük seviyeli 50mm dinamik sürücülerle etkileyici bir oyun içi ses deneyimi sunuyor. 90 derece dönebilen kapalı kulaklık kapağı tasarımına sahip olan Cloud Flight S’in kafa bandında ayarlanabilir çelik sürgüler bulunup, esnek deri kaplamalıdır. Yumuşak hafızalı süngerlerin kullanılması da HyperX’in dizaynına ait bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
PC, PS4 ve PS4 Pro hazır kulaklığı, dahili mikrofon izleme özelliğine sahip olup, sessizde olup/olmama durumunu gösteren LED göstergeli çıkarılabilir bir mikrofon içerir ve HyperX NGENUITY yazılımı kullanılarak özelleştirilebilen oyun ve sohbet ses seviyesini ayarlamak için sezgisel kulaklık kontrolleri içerir.
HyperX Ses Departman Müdürü Nate Almond, “Kablosuz oyuncu ekipmanı pazarı büyümeye devam ediyor. Qi kablosuz şarjı destekleyen ilk oyuncu kulaklığını sunduğumuz için heyecan duyuyoruz.” dedi. “Cloud Flight S, yüksek kaliteli ses, kullanım özgürlüğü ve esnekliği isteyenler için harika bir kablosuz kulaklıktır.” diyerek de sözlerine ekledi.
HyperX geçtiğimiz günlerde Qi sertifikalı kablosuz şarj ürünlerini, iki farklı Qi tabanlı ürününü piyasaya sürerek genişletmiştir. İlki tek şarjda 50 saate kadar batarya ömrü sunan oyuncu faresi Pulsefire Dart, diğeri ise aynı anda iki cihaza kadar şarj edebilen, ChargePlay tabanlı Qi kablosuz şarj cihazıdır. Bu ürünler kablosuz şarj özellikleriyle oyun dünyasına kullanım kolaylığı ve esnekliği sunmaktadır.
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
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MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.
Basın Bülteni
HONOR MagicWatch 2’nin pil ömrü nasıl 2 hafta dayanıyor?
HONOR’un en yeni akıllı saati MagicWatch 2, 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu süreyi sağlayan ise cihazın içindeki özel olarak tasarlanmış Kirin A1 yonga seti. Peki bunu nasıl sağlayabiliyor?
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HUAWEI Technologies çatısı altında bulunan HONOR, geçtiğimiz ay Türkiye’deki teknoloji severlerle tanıştırdığı yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ile giyilebilir teknoloji sektöründe iddialı çözümler yarabiliyor.
Kişiselleştirilebilir saat yüzleri, şık görünümü, 15 farklı spor modunda kapsamlı aktivite takibi, stres ve uyku takibi gibi özellikleriyle ilgi çeken MagicWatch 2, en çok da 14 güne kadar süren pil ömrüyle kullanıcıların sevgisini kazanmayı başarıyor. Peki bir akıllı saat bu kadar uzun pil ömrüne nasıl sahip oluyor?
Yüksek verimlilik sunan Kirin A1 yonga seti
HONOR MagicWatch 2’nin kalbinde, özel üretilen Kirin A1 yongası yer alıyor. 4.3×4.4mm’lik alana yayılan bu yonga, üzerinde Bluetooth ve ses işleme üniteleriyle birlikte, düşük güç tüketen bir işlemci ve bağımsız bir güç yönetim ünitesini barındırıyor. Cortex M7 işlemcisini kullanan bu yonga, bu işlemci sayesinde birçok modelden neredeyse üçte bir kadar güç tüketiyor.
Akıllı algoritmalarla desteklenen güç yönetimi
Her ne kadar düşük güç tüketen bir yongaya sahip olsa da HONOR MagicWatch 2’nin içerisinde yer alan özel algoritmalar, gücün akıllı şekilde tüketilmesini, böylece daha da fazla tasarruf edilmesini sağlıyor. HONOR’un güç yönetim algoritması sayesinde MagicWatch 2, kullanıcının spor yaptığını ya da sabit durduğunu ayırt edebiliyor. Böylece performansı ve enerji aktarımını da uygun bir şekilde sağlıyor. Saatin çıkarıldığını da algılayabilen bu algoritma, bu sayede sensörlerin frekans aralığını da düşürüyor ve güç tüketimini azaltıyor.
Honor MagicWatch 2’yi takın ve 14 güne kadar şarj etmeyin!
Uzun süreli pil ömrü özellikle giyilebilen teknolojilerde istenen bir özellik. Kullanıcılar bu tür ürünleri elektronik bir cihaz olarak değil, bir aksesuar olarak görüyorlar. Bu nedenle de üzerinde, sabit şekilde kullanmayı hedefliyorlar. 14 güne kadar pil ömrü sunabilen HONOR MagicWatch 2, böylece kullanıcıların aradığı “aksesuar” hissini onlara en iyi şekilde sunmayı hedefliyor.