TP-Link, restoran, otel ve işyerleri için ücretsiz WIFI sunacak!

TP-Link, restoran, otel ve ofisler için uygun fiyatlı yeni internet çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Ücretsiz bulut destekli yönetim yazılımı “Omada” ile her yerden işinizi yönetebiliyorsunuz.

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Kurumsal bazda yenilikçi çözümler kuran TP-Link bugün yayınladığı basın açıklamasıyla birlikte iştirak ortaklarına güzel çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın EAP serisi access point modellerine bir yenisi daha eklendi.

Uygun fiyatlı bir model olan EAP115, diğer EAP modelleri gibi ücretsiz yönetim yazılımı Omada ile birlikte satıyor. Özellikle, otel, restoran, hastane, AVM gibi her yerden Wifi erişimi gerektiren durumlarda avantajlı bir çözüm üretmek gerekebiliyor. Tavana, duvara veya herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebiliyor. Omada yazılımı sayesinde yüzlerce EAP tek bir noktadan kolayca izlenip yönetilebiliyor. TP-Link’in EAP serisi için geliştirdiği ve son derece basit bir kullanıma sahip olan Omada, teknisyen ya da eğitim gerektirmeden erişim noktaları denetlenebiliyor.

Facebook ve SMS desteği ile kimliğinizi doğrulayın!

EAP115, diğer EAP modelleri gibi Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliğine sahip olarak görüyoruz. Gün içinde Wifi ağına bağlanacak cihazlara Wifi erişimi vermek için kolay ve kullanıcı dostu bir kimlik doğrulama yöntemi sunduğunu da söyleyebilirim. Kısıtlı Portal özelliği, ağa yetkisiz kişilerin erişmesin de önüne geçiliyor.

EAP serisinde, en uygun fiyata sahip modellerden biri EAP115, PoE özelliği sayesinde elektrik prizi olmadan da istediğiniz yere bu cihazı kurabiliyorsunuz. Gücü direkt Ethernet hattı üzerinden alıyor.