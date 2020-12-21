Konu dışı
TP-Link, 2021 yılında kurumsal pazarda büyümeyi hedefliyor
Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerine özel çözümler sunabilen TP-Link, 2020 yılını değerlendirirken; 2021 yılı hedeflerini de açıkladı. Başarılı bir 2020 geçiren şirket, 2021’de ise özellikle kurumsal ağ çözümleri alanında büyüme hedefliyor.
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TP-Link, 2021 yılı için hedeflerini yükseltti
Tüm dünyada ve Türkiye’de zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle her sektör ve her firma yılbaşındaki projeksiyonlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yılı daha iyi geçiren sektörler de oldu; bunlardan biri de bizim içinde bulunduğumuz sektördü” dedi. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışmanın evlerde güçlü, her yerden erişilen, stabil bir internet bağlantısını daha önemli hale getirdiğini vurgulayan Dinçer, “Özellikle belli ürün gruplarına aniden ve çok yüksek talep oluştu. TP-Link’in dünya çapında büyük üretici olması sonucunda bu talebe hızlıca cevap verebildik. İthalatta, özellikle taşıma açısından sorunlar, maliyet yükseklikleri olmasına rağmen bunları karşıladık ve hızlıca çok adette ürünü tüketicilere ulaştırdık. Zor ama başarılı bir yıl geçirdik” dedi.
2020 yılını ciddi bir büyüme ile kapatacaklarını belirten Dinçer, 2021 yılında ise kurumsal pazarda büyüme hedeflediklerini açıklıyor. Son yıllarda kurumsal ağ projelerine ağırlık verdiklerini, bu alana yatırım yaptıklarını ve sonuçlarını da almaya başladıklarını ifade eden Dinçer, “2020 yılında pek çok ağ projesi ister istemez ertelendi, beklemeye alındı. Yeni normal ile bu planlanan projelerin bir kısmı gerçekleştirilse de pek çoğu 2021 yılına sarktı. Buna ek olarak faaliyetlerini durdurma noktasına gelen sektörlerin de 2021’de normalleşmeye bağlı olarak çözüm talepleri olacak. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık ve kurumsal ağ çözümleri pazarında büyüme kaydedeceğimiz bir yıl hedefliyoruz” diyor.
Şirketin, 2021 yılı için Türkiye’de üretim tesisi açma projesi var
TP-Link, son yıllarda kurumsal ürün ailesine ciddi yatırımlar yapıyor; ayrıca model sayısını ve çözüm grubunu genişletiyor. Her büyüklükte kuruma uygun ağ çözümünü ürün portföyüne ekleyen ve ürün ailesini sürekli büyüten şirket, özellikle kolay yönetilen ürünlerle kurumların ağ yönetim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. TP-Link’in kurumsal ürünlerinin de her açıdan kullanıcı dostu olduğunu söyleyen Dinçer, “Özellikle kurumsal Wi-Fi ürün ailemiz olan Omada serisi, işletmelere kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ücretli ve ücretsiz olan bulut tabanlı Omada yönetim yazılımları ile kurumsal ağı her yerden, her zaman yönetmek mümkün oluyor” diyor. Zengin ürün grubunun yanı sıra yetkin çözüm ortakları ile kurumlara anahtar teslimi ağ projeleri sunan TP-Link’in kaliteli ve uygun fiyatlı ürün stratejisi kurumsal ürün grubu için de geçerli.
Şirketin, 2021’de Türkiye’de üretim tesisi açma projesi de mevcut. Bireysel çözümlerde oturmuş bir dağıtım ve satış kanalı olduğunu söyleyen Dinçer, “2020 yılındaki yoğun talepten sonra 2021 yılında bireysel çözümlerde daha durağan bir pazar bekliyoruz. TP-Link olarak 2021 yılında da pazarı domine etmeyi sürdüreceğiz ve liderliğimizi koruyacağız. Özellikle Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojilerine yaptığımız yatırımın sonuçlarını 2021’den itibaren almaya başlayacağız” diyor. 2021 yılına yetiştirmeyi planladıkları önemli projenin ise Türkiye’de üretim tesisi açmak olduğunu açıklayan Dinçer, “Belli model ya da ürün gruplarını burada üretme planımız var. Bunu hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Üretim tesisini açınca, Türkiye ofisi olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. TP-Link’in bu pazara inancı ve güveninin bir göstergesi ve de Türkiye ofisinin 10 yıllık başarısının belgesi olacak” diyor. Üretim tesisi konusunda çok heyecanlı olduklarını belirten Dinçer, en geç 2022 yılında bu projenin hayata geçmiş olmasını hedeflediklerini açıklıyor.
Konu dışı
Sinovac vs. Pfizer-BioNTech ve Moderna: Aşıları tanıyalım!
Şu anda denemeleri devam etmekte olan üç önemli koronavirüs aşısı (Sinovac, Pfizer-BioNTech ve Moderna) bulunuyor. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çoğu ülkeyse aşılara kullanım yetkisi vermeye başlamış durumdalar. Peki bu üç aşı arasında ne gibi farklar olduğunu hiç düşündünüz mü?
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Neredeyse bir yıldır hayatımızda varlığını sürdüren Covid-19 salgınıyla mücadelenin, aralık ayı itibariyle somutlaşmaya başladığını artık biliyoruz. Almanya merkezli BioNTech firmasının Pfizer firmasıyla ortak geliştirdiği Covid-19 aşısı ABD’de uygulanmaya başlandı. Benzer şekilde Moderna aşısı için de kullanım izni veren ABD’de işin rengi nereye gidecek, bu şimdilik belli değil.
Şu anda Dünya üzerinde ön planda olan üç adet aşı var; Pfizer-BioNTech aşısı, Moderna aşısı ve Sinovac aşısı. Bu üç aşı arasındaki farkların neler olduğunu merak ediyorsanız, tam olarak doğru yerdesiniz. Gelin hep birlikte Covid-19 aşılarını birazcık tanıyalım.
Türkiye’nin de tercihi olan Sinovac aşısı
Menşei: Çin
Tür: Geleneksel
Başarı: %90
Uygulanma biçimi: 2 doz (14 gün arayla)
Maliyet: Çin dışında doz başına doz başına 13-15 dolar arası (Türkiye’de ücretsiz yapılacak)
Türkiye’de 23 Aralık’tan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak olan Sinovac aşısı, Çin menşeli Sinovac Biotech firması tarafından üretiliyor. Hâlihazırda Brezilya, Endonezya gibi Dünya’nın çeşitli ülkelerinde Faz 3 klinik denemelerinden geçen Sinovac, geleneksel yöntemlerle üretilen ve maliyeti nispeten daha düşük olan bir aşı.
Çalışma mantığı itibariyle Sinovac aşısı, inaktif aşı olarak da tanımlanıyor. Bu formda olan bir aşının içerisinde canlı bir virüs bulunuyor ve teknik yöntemlerle zayıflatılan, yani etkisi azaltılan bu virüs işte o haliyle insan vücuduna enjekte ediliyor. Böylelikle bağışıklık sistemimizin Covid-19’a karşı antikor üreterek asıl virüsle savaşabilecek duruma gelmesini sağlayan Sinovac, Türkiye’nin de tercih ettiği bir aşı oldu.
Sinovac aşısının, avantaj olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir tarafı var: Bu aşının, aşırı derecede soğuk ortamlarda tutulması gerekmiyor. Açıklamalara göre Sinovac, 2 ila 8 santigrat derecelerde rahatlıkla muhafaza edilebiliyor. Haliyle bu durum, aşının lojistik sürecinin olabildiğince rahat yapılmasını mümkün hale getiriyor.
Pfizer ve BioNTech aşısı
Menşei: ABD-Almanya
Tür: mRNA
Başarı: %95
Maliyet: doz başına 19,5 dolar
Uygulanma biçimi: 2 doz (28 gün arayla)
Pfizer ve BioNTech işbirliğinde üretilen koronavirüs aşısında durumlar birazcık farklı. Zira bu aşı geleneksel yöntemlerden farklı olarak, mRNA adı verilen yeni bir yöntemle üretiliyor. Bu türden aşılar, Sinovac aşısının aksine bünyelerinde herhangi bir canlı virüs barındırmıyorlar. Ayrıca mRNA aşısı (yani Pfizer-BioNTech aşısı), hücrelerimizin çekirdeğine yerleşemediğinden dolayı DNA’mızı da etkileyemiyor.
Geleneksel aşı yöntemlerinden farklı olan mRNA yöntemiyle alakalı olarak Prof. Dr. Murat Aksoy, aşının çalışma mantığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Murat Aksoy’un açıklamasına göre mRNA aşıları şu şekilde çalışıyor:
Her bir koronavirüsünün üzerinde Spike Protein adı verilen çıkıntılar bulunuyor, işte aşı bu çıkıntılardaki mRNA parçalarını sentetik olarak kodluyor ve bu şekilde vücuda enjekte ediliyor. Bunun sonucundaysa bağışıklık sistemimiz, o Spike Proteinleri tanıyor ve üretmesi gereken antikorları üreterek virüsle savaşıyor. Yani bir bakıma mRNA aşıları, vücudumuza koronavirüs ile nasıl savaşması gerektiğini öğretiyor da diyebiliriz.
Sinovac aşısının 2 ila 8 derecelik ortamlarda muhafaza edilebildiğinden bahsetmiştik. Ancak Pfizer-BioNTech aşısında durum daha farklı, zira Pfizer aşısının tamı tamına -70 derecelik soğuk bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum elbette ki çözümsüz değil, ancak ağır lojistik koşulları gerektirdiği için haliyle her ülke Pfizer aşısına sıcak bakmıyor veya bir adım geri duruyorlar diyelim.
Moderna aşısı
Menşei: ABD
Tür: mRNA
Başarı: %95
Maliyet: doz başına 25-37 dolar
Uygulanma biçimi: 2 doz (28 gün arayla)
Moderna tarafından üretilen aşının, aslında bakarsanız Pfizer-BioNTech aşısından pek bir fark yok. Tıpkı Pfizer aşısı gibi, Moderna aşısı da mRNA tekniğinden faydalanıyor. Yani bünyesinde canlı bir virüs bulunmuyor ve DNA’mıza da etki edemiyor. Fakat Moderna aşısını Pfizer aşısından ayıran en önemli nokta, muhafaza edilme biçimleri.
Açıklamalara göre Moderna aşısı –13 ila -5 derecelik ortamlarda muhafaza edilebiliyor. Yani Moderna aşısı için öyle aşırı ağır koşullara gerek yok. Haliyle bu durum, bir nebze de olsa Moderna aşısını daha erişilebilir kılıyor diyebiliriz. Aralık 2020 itibariyle ABD, hem Moderna aşısına hem de Pfizer aşısına kullanım izni verdi. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, merakla bekliyoruz.
Özet
Sinovac, Moderna ve Pfizer aşıları arasındaki farkları ve benzerlikleri toparlayacak olursak, genel manada şöyle bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz:
- Açıklamalara göre Pfizer ve Moderna %94-95; Sinovac ise %90 oranında etkili.
- Bütün aşıların iki doz olarak uygulanması gerekiyor.
- Pfizer ve Moderna mRNA yöntemiyle; Sinovac ise geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
- Aşılar arasındaki en büyük farklar, muhafaza ediliş biçimlerinde. İçlerinde muhafaza ediliş bakımından en avantajlı olanı, Sinovac.
- Maliyetler hemen hemen aynı.
Türkiye, 23 Aralık’tan itibaren Sinovac aşısını uygulamaya başlayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Türkiye’de Sinovac aşısının 23 Aralık tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağını söyledi. Aşının evvela sağlık çalışanlarına uygulanacağını belirten Çalışkan, devamındaysa diğer gruplara uygulanacağını aktardı.
“Sonrasında 65 yaş üstü ve ek hastalığı olan bireylerimiz aşılanacak. Sonra ‘kilit personel’ dediğimiz öğretmenlerimiz, bakım hizmetinde olanlar, teması yüksek meslek gruplarında çalışan bireyler aşılanacak.”
Bu arada Covid-19 aşılarıyla alakalı hazırladığımız geniş kapsamlı videoyu izleyerek de daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca aşılarla alakalı olarak, ülkelerin onay vermesi ile yetki vermesi arasındaki fark konusunda da bilgi sahibi olmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak hazırladığımız rehberi okuyabilirsiniz.
Önemli not: Bu yazıda paylaşılan “aşının başarı oranı” gibi bilgiler, yazıyı okuduğunuz tarihte daha farklı olmuş olabilir. Bu nedenle mutlaka arama motorlarında, paylaştığımız bilgileri doğrulatmak amacıyla bir de siz araştırmalar yapın.
Konu dışı
Konuşanlar programı YouTube’dan kaldırıldı!
YouTube’da son dönemde çok meşhur olan ve milyonlarca kez izlenen “Konuşanlar” adlı mizah programının sunucusu Hasan Can Kaya ve ekibi, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı adlı platform ile anlaştı.
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Bu anlaşmanın neticesinde de Konuşanlar adlı programın YouTube’daki bölümleri kaldırıldı. 1.7 milyon abonesi olan kanalda sadece programın çeşitli bölümlerine ait fragmanlar ve bazı kesit videolar kaldı.
Exxen platformunun aylık 8 TL gibi bir üyelik ücretinin bulunacak olmasından ötürü programın takipçileri de bir hayli tepki gösterdi. Gelen bu tepkilerin ardından da Hasan Can Kaya, YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi ve konuyla ilgili uzun açıklamalar yaparak, gelen soruları da yanıtladı. Bu canlı yayının kaydı, Konuşanlar’ın YouTube kanalına bir video olarak da eklenmiş durumda.
Son olarak, yerli Netflix olarak nitelendirilen ve bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi şeyleri barındıracak olan Exxen TV’nin yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını da belirtmiş olalım. Exxen TV kapsamında birçok YouTuber’ın da çeşitli projelerde yer alacağı bilinirken, Sagopa Kajmer ile Ceza’nın jürilik yaptığı bir rap müzik yarışması programının da bulunacağı söyleniyor.
Konu dışı
FDA aşıya onay değil, yetki veriyor; ikisi arasındaki farklar neler?
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçen hafta Pfizer & BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı için Acil Kullanım Yetkisi vermişti. Aynı yetkiyi Moderna tarafından üretilen Covid-19 aşısına da veren FDA’nın verdiği Acil Kullanım Yetkisi, çoğu zaman aşının onaylanması ile karıştırılıyor. Fakat terminolojik olarak yetkilendirme ve onaylanma, esasında aynı anlamlara sahip değil. Peki bu iki terim arasında ne fark var?
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Arkasında iki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bulunduğu BioNTech firmasının Pfizer ile beraber geliştirdiği koronavirüs aşısı, geçen hafta FDA’dan Acil Kullanım Yetkisi almayı başarmıştı. Bu hafta da aynı yetkiyi Moderna aşısına veren FDA, böylelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs aşılarının kullanılmasının önünü açmış oldu.
Fakat, halk olarak sıkça birbirine karıştırdığımızı düşündüğüm iki kelime var; onay ve yetkilendirilme. Bu iki kelime ilk bakışta anlamdaş gibi gözükseler de, terminolojik olarak birbirlerinden tamamen farklılar. Bu haberimizdeyse, söz konusu iki terim arasındaki farkları enine boyuna açıklıyor olacağız.
FDA tarafından aşıya ‘onay verilmesi’ ile ‘yetki verilmesi’ aynı şeyler değil!
Öncelikle, onay ile yetkilendirme terimlerinin ne anlamlara geldiğine bir bakalım:
Onay: ABD olsun veya başka bir ülke olsun, herhangi bir ülkenin aşıya onay vermesi, o aşının kullanımının tamamıyla güvenli olduğu ve ilgili hastalık üzerinde %100 etkili olduğu anlamına geliyor. FDA tarafından resmî olarak onaylanan bir aşı, en ince ayrıntılarıyla bilimsel incelemelere tabi tutulmuş demektir ve kullanılmasında da herhangi bir sakınca yoktur.
Yetkilendirme: Pandemi gibi acil durumlarda ülkeler, virüsle mücadeleyi olabildiğince hızlandırmak maksadıyla ellerinde Acil Kullanım Yetkisi (EUA) bulundururlar. Ve böyle dönemlerde üretilen bir aşının sağlamış olduğu yararın, zararından daha fazla olduğu tespit edilmişse, işte tam bu noktada ülkeler o aşıya Acil Kullanım Yetkisi verebilirler. Bu bağlamda Covid-19 gibi bütün Dünya’yı etkisi altına alan bir salgınla mücadele etmek amacıyla üretilen her bir aşının Acil Kullanım Yetkisi almaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de Pfizer ve Moderna aşısı gibi %95 oranında etkili olduğu tespit edilen aşıların Acil Kullanım Yetkisi’ne layık görülmesi şüphesiz kaçınılmaz olacaktır.
Muhtemelen ben de dahil hepimiz ABD’nin koronavirüs aşılarına onay verdiğini düşünüyoruzdur, ancak olay aslında böyle değil. Şu anda Pfizer & BioNTech ve Moderna aşıları da dahil olmak üzere hiçbir koronavirüs aşısı, FDA tarafından onaylanmadı. FDA bu aşılara şimdilik yalnızca Acil Kullanım Yetkisi vermekle yetiniyor. Sebebi ise bahsettiğimiz gibi, bu aşıların her ikisinin de %94-95 oranında başarılı olmalarından kaynaklanıyor.
Bundan sonra ne olacak?
Bir aşının resmî onay alabilmesi için, adeta kılı kırk yararcasına bütün titizliklerle incelenmesi ve bilimsel olarak güvenli olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Şu anda Pfizer & BioNTech ve Moderna aşıları da dahil olmak üzere %100 güvenli olduğu tespit edilen herhangi bir koronavirüs aşısı bulunmuyor. Zaten aslında bakarsanız Acil Kullanım Yetkisi’nin bir amacının da, aşının güvenilirliğinin test edilmesi olduğunu söyleyebiliriz.
%95 oranında etkili olduğu tespit edilen koronavirüs aşılarının ne zaman onay alacağıysa henüz belli değil. Ancak araştırmalara göre bu süreç en az birkaç ay sürecek. Şahsi düşüncem, büyük ihtimalle 2021’i de kayıp yıl olarak anılarımıza kazıyacağız.
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