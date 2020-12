TP-Link, 2021 yılında kurumsal pazarda büyümeyi hedefliyor

Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerine özel çözümler sunabilen TP-Link, 2020 yılını değerlendirirken; 2021 yılı hedeflerini de açıkladı. Başarılı bir 2020 geçiren şirket, 2021’de ise özellikle kurumsal ağ çözümleri alanında büyüme hedefliyor.

TP-Link, 2021 yılı için hedeflerini yükseltti

Tüm dünyada ve Türkiye’de zor bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle her sektör ve her firma yılbaşındaki projeksiyonlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yılı daha iyi geçiren sektörler de oldu; bunlardan biri de bizim içinde bulunduğumuz sektördü” dedi. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışmanın evlerde güçlü, her yerden erişilen, stabil bir internet bağlantısını daha önemli hale getirdiğini vurgulayan Dinçer, “Özellikle belli ürün gruplarına aniden ve çok yüksek talep oluştu. TP-Link’in dünya çapında büyük üretici olması sonucunda bu talebe hızlıca cevap verebildik. İthalatta, özellikle taşıma açısından sorunlar, maliyet yükseklikleri olmasına rağmen bunları karşıladık ve hızlıca çok adette ürünü tüketicilere ulaştırdık. Zor ama başarılı bir yıl geçirdik” dedi.

2020 yılını ciddi bir büyüme ile kapatacaklarını belirten Dinçer, 2021 yılında ise kurumsal pazarda büyüme hedeflediklerini açıklıyor. Son yıllarda kurumsal ağ projelerine ağırlık verdiklerini, bu alana yatırım yaptıklarını ve sonuçlarını da almaya başladıklarını ifade eden Dinçer, “2020 yılında pek çok ağ projesi ister istemez ertelendi, beklemeye alındı. Yeni normal ile bu planlanan projelerin bir kısmı gerçekleştirilse de pek çoğu 2021 yılına sarktı. Buna ek olarak faaliyetlerini durdurma noktasına gelen sektörlerin de 2021’de normalleşmeye bağlı olarak çözüm talepleri olacak. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık ve kurumsal ağ çözümleri pazarında büyüme kaydedeceğimiz bir yıl hedefliyoruz” diyor.

Şirketin, 2021 yılı için Türkiye’de üretim tesisi açma projesi var

TP-Link, son yıllarda kurumsal ürün ailesine ciddi yatırımlar yapıyor; ayrıca model sayısını ve çözüm grubunu genişletiyor. Her büyüklükte kuruma uygun ağ çözümünü ürün portföyüne ekleyen ve ürün ailesini sürekli büyüten şirket, özellikle kolay yönetilen ürünlerle kurumların ağ yönetim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. TP-Link’in kurumsal ürünlerinin de her açıdan kullanıcı dostu olduğunu söyleyen Dinçer, “Özellikle kurumsal Wi-Fi ürün ailemiz olan Omada serisi, işletmelere kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ücretli ve ücretsiz olan bulut tabanlı Omada yönetim yazılımları ile kurumsal ağı her yerden, her zaman yönetmek mümkün oluyor” diyor. Zengin ürün grubunun yanı sıra yetkin çözüm ortakları ile kurumlara anahtar teslimi ağ projeleri sunan TP-Link’in kaliteli ve uygun fiyatlı ürün stratejisi kurumsal ürün grubu için de geçerli.

Şirketin, 2021’de Türkiye’de üretim tesisi açma projesi de mevcut. Bireysel çözümlerde oturmuş bir dağıtım ve satış kanalı olduğunu söyleyen Dinçer, “2020 yılındaki yoğun talepten sonra 2021 yılında bireysel çözümlerde daha durağan bir pazar bekliyoruz. TP-Link olarak 2021 yılında da pazarı domine etmeyi sürdüreceğiz ve liderliğimizi koruyacağız. Özellikle Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojilerine yaptığımız yatırımın sonuçlarını 2021’den itibaren almaya başlayacağız” diyor. 2021 yılına yetiştirmeyi planladıkları önemli projenin ise Türkiye’de üretim tesisi açmak olduğunu açıklayan Dinçer, “Belli model ya da ürün gruplarını burada üretme planımız var. Bunu hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Üretim tesisini açınca, Türkiye ofisi olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. TP-Link’in bu pazara inancı ve güveninin bir göstergesi ve de Türkiye ofisinin 10 yıllık başarısının belgesi olacak” diyor. Üretim tesisi konusunda çok heyecanlı olduklarını belirten Dinçer, en geç 2022 yılında bu projenin hayata geçmiş olmasını hedeflediklerini açıklıyor.