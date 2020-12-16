TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!

Kablosuz internet bağlantımızın, evlerimizdede yeteri kadar ulaşamadığı noktalar mutlaka oluyor. Bu noktalarda bağlantı, ya yavaş oluyor ya da bağlantı stabilizasyonu düşük seviyelerde kalıyor. Bu problemi “ölü bölge sorunu” olarak adlandırıyoruz. TP-Link’in bu gibi problemlere çözüm olarak ürettiği ürünlerden biri olan RE605X menzil genişletici incelemesiyle karşınızdayız.

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TP-Link RE605X, ölü bölge sorunu için tercih edilebilecek seçeneklerden biri

RE605X, Wi-Fi 6 destekli bir menzil genişletici. Peki Wi-Fi 6, kullanıcılara ne sağlıyor? Bu teknoloji, daha yüksek hızlara stabil bir şekilde çıkabilmenin yanı sıra, birçok cihazın da kablosuz internet bağlantısından stabil bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor; hatta gecikmeleri de minimum düzeye indiriyor. Ayrıca TP-Link’in sunduğu OneMesh desteği de bu üründe mevcut olduğu için, çok geniş bir alanda, kopmalar yaşanmadan stabil bir şekilde internete erişilebiliyor. Ev içinde bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinizde eğer OneMesh destekli bir cihazın menzilinden çıkarsanız diğer OneMesh destekli cihaza otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve bütün bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.

RE605X’in tasarımıyla başlamak gerekirse, avuç içinden biraz daha büyük bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani fazla yer kaplamayan kompakt bir cihaz. RE605X’i yanınızda taşıyarak; evinizin dışında, yazlık gibi yerlere götürüp ağ menzilinizi oralarda da genişletebilmeniz mümkün. Cihazın malzeme kalitesi de güzel. Yan tarafta 2 adet anten bulunuyor ve mesnetli yapısı sayesinde bu antenleri yukarı aşağı konumlayabilmeniz mümkün. Ürünün sağ tarafında bir Ethernet girişi bulunurken sağ tarafında da LED göstergeler, WPS düğmesi ve Reset, yani sıfırlama düğmesi mevcut. Dilerseniz ethernet girişini kullanarak; televizyon, oyun konsolu gibi cihazlara da internet bağlantınızı ulaştırabilmeniz mümkün.

Tether uygulamasıyla, menzil genişleticinizin bütün ayarlarını yapabilmeniz mümkün

Tether, TP-Link ürünleri için sunulan bir uygulama. Tether üzerinden kurulum ve birçok ayarlama yapılabilmesi ise ayrıca mümkün. RE605X için yapabilecekleriniz ise, OneMesh’i açıp kapatabilme, yüksek hız modu sayesinde cihazın kablosuz bağlantı optimizasyonunu sağlayarak en verimli şekilde bağlantı kurabilme; konum asistanı üzerinden cihazı doğru konuma yerleştirip yerleştiremediğinizi anlayabilme ve fazlası. Tether sayesinde, dilerseniz uykuya geçtiğiniz zamanlarda RE605X’in kapanmasını sağlayabilmeniz de mümkün. Hatta cihazın üstünde yanan LED aydınlatmaları kapatıp açabilme seçeneği de sunulmuş. Fakat en kullanışlı özelliklerden biri, bizce konum asistanı. Konum asistanı sayesinde, kafanızda “acaba cihazı doğru yere mi konumlandırdım?” gibi problemler yaşamıyorsunuz çünkü Tether uygulaması sizi optimum şekilde yönlendiriyor. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, evin her noktasına kablosuz ağı ulaştırabilecek kapasitede değilse; RE605X’i konum asistanı aracılığıyla evin içinde merkezi konumda bulunan bir yere konumlandırıyorsunuz. Ve cihaz, modeminizi görerek bağlantıyı daha uzak noktalara taşımaya başlıyor.

Özetle Wi-Fi 6 destekli RE605X, eğer bir menzil genişleticiye ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz iyi bir seçenek olmuş. Hem ofis hem ev kullanımımızda, RE605X bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayı başardı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa yani evinizin içinde ölü bölge sorunu yaşıyorsanız veya var olan ana modeminiz uzak odalara erişim konusunda yetersiz kalıyorsa; mutlaka TP-Link’in RE605X modeline bir göz atın. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.