İnceleme
TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!
Kablosuz internet bağlantımızın, evlerimizdede yeteri kadar ulaşamadığı noktalar mutlaka oluyor. Bu noktalarda bağlantı, ya yavaş oluyor ya da bağlantı stabilizasyonu düşük seviyelerde kalıyor. Bu problemi “ölü bölge sorunu” olarak adlandırıyoruz. TP-Link’in bu gibi problemlere çözüm olarak ürettiği ürünlerden biri olan RE605X menzil genişletici incelemesiyle karşınızdayız.
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TP-Link RE605X, ölü bölge sorunu için tercih edilebilecek seçeneklerden biri
RE605X, Wi-Fi 6 destekli bir menzil genişletici. Peki Wi-Fi 6, kullanıcılara ne sağlıyor? Bu teknoloji, daha yüksek hızlara stabil bir şekilde çıkabilmenin yanı sıra, birçok cihazın da kablosuz internet bağlantısından stabil bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor; hatta gecikmeleri de minimum düzeye indiriyor. Ayrıca TP-Link’in sunduğu OneMesh desteği de bu üründe mevcut olduğu için, çok geniş bir alanda, kopmalar yaşanmadan stabil bir şekilde internete erişilebiliyor. Ev içinde bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinizde eğer OneMesh destekli bir cihazın menzilinden çıkarsanız diğer OneMesh destekli cihaza otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve bütün bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.
RE605X’in tasarımıyla başlamak gerekirse, avuç içinden biraz daha büyük bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani fazla yer kaplamayan kompakt bir cihaz. RE605X’i yanınızda taşıyarak; evinizin dışında, yazlık gibi yerlere götürüp ağ menzilinizi oralarda da genişletebilmeniz mümkün. Cihazın malzeme kalitesi de güzel. Yan tarafta 2 adet anten bulunuyor ve mesnetli yapısı sayesinde bu antenleri yukarı aşağı konumlayabilmeniz mümkün. Ürünün sağ tarafında bir Ethernet girişi bulunurken sağ tarafında da LED göstergeler, WPS düğmesi ve Reset, yani sıfırlama düğmesi mevcut. Dilerseniz ethernet girişini kullanarak; televizyon, oyun konsolu gibi cihazlara da internet bağlantınızı ulaştırabilmeniz mümkün.
Tether uygulamasıyla, menzil genişleticinizin bütün ayarlarını yapabilmeniz mümkün
Tether, TP-Link ürünleri için sunulan bir uygulama. Tether üzerinden kurulum ve birçok ayarlama yapılabilmesi ise ayrıca mümkün. RE605X için yapabilecekleriniz ise, OneMesh’i açıp kapatabilme, yüksek hız modu sayesinde cihazın kablosuz bağlantı optimizasyonunu sağlayarak en verimli şekilde bağlantı kurabilme; konum asistanı üzerinden cihazı doğru konuma yerleştirip yerleştiremediğinizi anlayabilme ve fazlası. Tether sayesinde, dilerseniz uykuya geçtiğiniz zamanlarda RE605X’in kapanmasını sağlayabilmeniz de mümkün. Hatta cihazın üstünde yanan LED aydınlatmaları kapatıp açabilme seçeneği de sunulmuş. Fakat en kullanışlı özelliklerden biri, bizce konum asistanı. Konum asistanı sayesinde, kafanızda “acaba cihazı doğru yere mi konumlandırdım?” gibi problemler yaşamıyorsunuz çünkü Tether uygulaması sizi optimum şekilde yönlendiriyor. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, evin her noktasına kablosuz ağı ulaştırabilecek kapasitede değilse; RE605X’i konum asistanı aracılığıyla evin içinde merkezi konumda bulunan bir yere konumlandırıyorsunuz. Ve cihaz, modeminizi görerek bağlantıyı daha uzak noktalara taşımaya başlıyor.
Özetle Wi-Fi 6 destekli RE605X, eğer bir menzil genişleticiye ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz iyi bir seçenek olmuş. Hem ofis hem ev kullanımımızda, RE605X bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayı başardı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa yani evinizin içinde ölü bölge sorunu yaşıyorsanız veya var olan ana modeminiz uzak odalara erişim konusunda yetersiz kalıyorsa; mutlaka TP-Link’in RE605X modeline bir göz atın. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
İnceleme
AMD Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
AMD Ryzen 7 5800X için bazı benchmark testleri ile Intel ve AMD işlemciler ile kıyasladık. B550 AORUS Pro üzerine kurulu Gigabyte sistemle denediğimiz yeni işlemcinin detayları videomuzda!
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Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
Ryzen 7 5800X ile beraber B550 Aorus Pro kullandık. Ekran kartı kanaında ise Gigabyte GeForce RTX 3080 eşlik ediyor. Bellek tercihimiz XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz olurken, Gigabyte’ın 750 Watt güç kaynağı da bu testlerde eşlik etti.
Test sonuçları;
Handbrake 1.3.1: – LG New York 4K HDR 01:12
i9-10900: 01:19
R7-3800X: 01:22
i9-9990K: 01:44
R7-5800X: 01:12
3D Mark:
R7-3800X: 8.957
i9-10900: 10.096
i9-9900K: 8.927
R7 5800X: 11.315
Cinebench R15:
R7 3800X: 196 – 2063
i9-9900K: 198 – 1919
i9-10900: 202 – 2264
R7 5800X: 249 – 2627
Cinebench R20:
R7-3800X: 492 – 4573
i9-10900: 489 – 5513
i9-9900K: 481 – 4570
R7 5800X: 596 – 6133
Geekbench 5.1:
i9-9900K: 1275 – 5832
i9-10900: 1266 – 7843
R7 3800X: 1255 – 7988
R7 5800X: 1503 – 7361
Blender 2.8.2: bmw –
i9-9900K: 185 sn
R7 3800X: 190 sn
i9-10900: 196 sn
R7- 5800x: 174 sn
Bu videoda AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin benchmark sonuçlarını ve B550 AORUS Pro ile sunduğu avantajları gösterdik. Sırada 5800X’in oyun testleri olacak. İstediğiniz oyunları yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
Anakart
B550 AORUS Pro inceleme | X570’ten daha uygun fiyata benzer performans!
B550 AORUS Pro anakart incelememiz ile karşınızdayız. AMD’nin Ryzen 3000 ve Ryzen 5000 serisi ile kullanılabilen kart, performans noktasında X570 yonga setini aratmasa da daha uygun fiyata alınabilecek olmasıyla dikkat çekiyor.
Gigabyte B550 AORUS Pro modelini Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2643fd10
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B550 AORUS Pro inceleme | X570’ten daha uygun fiyata benzer performans!
B550 AORUS Pro, Türkiye’de satılan en performanslı B550 anakartlarından biri konumunda. Gigabyte‘ın performans odaklşı kartlarından olan AORUS Pro, Elite kadar olmasa da sunduğu özellikler ve soğutma performansıyla dikkat çekiyor.
İlk bakışta 12+2 fazlı sistemiyle dikkat çeken kart, MOSFED ve diğer güç bileşenlerini de soğutma bloğu ve yapraklar ile etkin bir biçimde soğutuyor. Bu soğutma bölgesindeki bakır ısı boruları direkt olarak MOSFED birimine temas ettiği için ısınma sorunu da ortadan kalkıyor.
Dolu dolu bağlantı
I/O portları da bir hayli dolu olan kartta 12 adet USB bağlantısı mevcut. Bu da bir bilgisayarın sadece arka USB bağlantılarını düşünecek olursak oldukça önemli. Aynı zamanda 4 RGB ve 8 fan bağlantısı da kart üzerinde bulunuyor.
PCIe 4.0 desteği de yer alan kartta 2 adet NVMe M.2 SSD bağlantısı ve Ultra Durable olarak korumalı bir şekilde gelen PCIe x16 bağlantısı tarafında bu yeni nesil teknoloji kullanılabiliyor. Ses kanadında ise AMP-UP Audio tercih edilen kartta ALC1220-VB ses yongası ve Nihicon ve Wima kapasitörler kullanılıyor. Bu sayede Hi-Res ses deneyimi sunmayı başarıyor.
Bellek yuvaları klasik olarak 4 adet olsa da X570’ten farklı olarak XMP profiliyle 54000 MHz‘in üzerine çıkabilen bir destek, yine karttan performans ve OC isteyenlerin dikkatini çekecek.
Kartın diğer özelliklerini videoda görebilirsiniz. İlerleyen günlerde AMD Ryzen 7 5800x ile test ve BIOS detayları için bir video daha gelecek. Sizler de kartın performansı hakkındaki merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Cevaplarını ikinci videoda sizlere sunacağız.
Akıllı Telefon
HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Huawei Mate 40 Pro ön incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Türkiye’de satılan en yeni ve en güçlü telefonu Mate 40 Pro ofise ulaştı.
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HUAWEI MATE 40 PRO ön inceleme | Huawei’nin yeni kralı ofiste!
Pro+ modelini bir kenara koyarsak şu anda Huawei’nin ürettiği en iyi telefon olan Mate 40 Pro, sunduğu özellikler ile deyim yerindeyse dört dörtlük bir telefon haline gelmiş. Daha önceki modellerinde bulunan eksiklerini tamamlayan telefonda önemli artılar mevcut.
9.1 mm inceliğinde ve 212 gram ağırlığında olan telefon, kıvrımlı ekran ve düzgün ağırlık dağılımı sayesinde rahat bir kullanım vadediyor. 6,76 inç boyutunda ve 18,5:9 ekran oranı sunan OLED ve kıvrımlı ekranı, Mate 30 Pro’ya göre daha azaltılmış ve tek elde dahi kullanılabilir hale getirilmiş. Ekranda HDR10 desteği ve 90 Hz tazeleme hızı da mevcut.
Gücünü Huawei’nin en yeni Kirin 9000 işlemcisinden alan Mate 40 Pro hem performans hem de verimliikte fazlasıyla dikkat çekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da oldukça yeterli. Ancak Kirin 9000 işlemcisinin sunacağı performansı ve detayları da gelecek olan inceleme videosunda aktaracağız. Testler, oyunlar ve dahası incelemede olacak.
Kamera lideri!
50 MP ana kamerasının yanı sıra 20 MP ultra geniş sine kamera, 12 MP telefoto ve lazer lens kullanan cihaz, fotoğraf ve video konusunda da en iyisi olmayı başarmış. 13 MP ön kamerası da fazlasıyla yeterli ve dikkat çekici çekimler sunuyor. Bu kameranın detaylarına da ilerleyen günlerde gelecek inceleme ile detaylı olarak değineceğiz.
4400 mAh bataryası 66 Watt hızlı şarj ile kolayca şarj olabilirken 50 Watt da kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca App Gallery’e gelen yeni uygulamalar ile dilediğiniz uygulamayı bulabilir, arama ve harita ihtiyacınızı da Petal Search ve Petal Maps ile çözebilirsiniz.
13.999 TL fiyatla satışa çıkan Huawei Mate 40 Pro modelinin detayları ve ön değerlendirmesini izleyebilirsiniz. Sorularınızı da yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. İyi seyirler…
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