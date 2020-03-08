Basın Bülteni
TP-Link, 10. yıl etkinlikleri başlıyor!
TP-Link, Türkiye’deki ofis açılışının onuncu yılını kutluyor. TP-Link, iş ortakları ve gençlerle bir araya gelerek “geleceği” konuşuyor.
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Firma, bu yıl Türkiye’de ofis açışının 10. yılını kutluyor. Onuncu yılında çeşitli etkinliklerle iş ortakları ve gençlerle bir araya gelmeyi hedefleyen şirket, ilk buluşmalarını gerçekleştirdi.
Türkiye pazarında elde ettikleri başarıda iş ortaklarının çok önemli bir rolü olduğuna inanan TP-Link, bu yıl farklı illerde bayileri ile buluşacak. Bu etkinliklerin ilkini 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da yapan şirket, bölgedeki bayileri ile bilgi paylaşımında bulundu.
2020 trendleri başta olmak üzere, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini Diyarbakır’da bayileri ile paylaştıklarını belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Ürün grubumuz sürekli büyüyor, yeni ürünler ekleniyor. Bu toplantılarda satış kanalımızı ürünler hakkında daha iyi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca onların istek ve beklentilerini de alarak stratejilerimizi güncelliyoruz” diyor.
Başarılı bir on yıldan sonra, şimdi daha zor hedeflerinin olduğunu dile getiren Dinçer, “Artık önümüzdeki on yıla odaklanmış durumdayız. Dünya değişiyor, tüketicilerin beklentileri ve istekleri değişiyor, biz de buna uygun olarak değişip gelişiyoruz. İş ortaklarımızla bu değişimi beraber biçimlendiriyoruz. İlkini Diyarbakır’da yaptığımız iş ortakları buluşmalarını bu yıl sürdüreceğiz” diyor.
Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle ‘Değişim’ konuşuldu
TP-Link, Türkiye 10. yılında gençlerle de bir araya gelip değişimi, dönüşümü konuşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 5 Mart 2020 tarihinde Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen şirket, “TP-Link ile Akıllı Yaşam” konulu seminerde Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı ve yaşamımızı nasıl etkileyeceğini aktardı.
TP-Link’in sadece ağ çözümleri üretmediğini aynı zamanda akıllı ev çözümleri ile de adından söz ettirdiğini vurgulayan Ali Dinçer, “Gençlerle bir araya gelmeyi ve karşılıklı bilgilenmeyi çok önemsiyoruz. Bilgi, paylaşıldıkça büyür.
Bu nedenle biz bildiklerimizi elimizden geldiğince gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Onların yaklaşımları, beklentileri ise bizim için çok önemli. Bu nedenle başta üniversite etkinlikleri olmak üzere gençlerle bir arada olunacak her etkinliğe gideceğiz” diyor.
TP-Link, yıl boyunca gerek iş ortakları gerek gençlerle bir araya gelinecek etkinlikleri sürdürecek.
Basın Bülteni
Game Garaj ile Türkiye oyun bilgisayarı pazarı büyüyor!
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına yeni giriş yapan Game Garaj, oyun severlere kesintisiz, erişilebilir ve yüksek performanslı oyun bilgisayarları sunuyor.
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Özellikle oyuncuları hedefleyen Game Garaj, Türkiye’nin en büyük Masaüstü Bilgisayar-OEM ürünleri dağıtım firmalarından Eksa Elektronik Bilgi İşl. A.Ş.’nin grup firması Garaj Online Elektronik Tic. Hiz. A.Ş.’nin bir markası olarak kuruldu.
Game Garaj, özelleştirilebilir ürün ailesine sahip!
Game Garaj, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Aquarius, Pollux, Skywalker ve Phantom model masaüstü bilgisayarlarını sunuyor. Bunun yanında diledikleri yerde oyun oynamayı isteyenlere de Blaster serisi notebook ürün ailesini tanıtan firma, tüketicilere oyun bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme olanağı sağlıyor.
Öncesinde Asus Sistem İş Grubu Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevinde bulunan, Game Garaj’ın kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü Bora Aras, markanın Türkiye pazarında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tüketici odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Can, yaptığı açıklamada, Bilişim Sektöründeki bilgi ve birikimleri ile adından çok söz ettirecek bir markayı, Türk oyun severlere sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilerleyen süreçte ürün ailesini genişleterek, oyuncular için önemli bir adres olmayı planladıklarını dile getirdi.
Basın Bülteni
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı!
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı. AORUS CV27Q oyuncu monitöründe; yüksek doğruluk oranına sahip yazılım, ince detaylara sahip dizaynı ve ultra kararlı ürün kalitesine sahip olarak karşımıza çıkıyor.
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Tayvanlı anakart üreticisi GIGABYTE, yeni oyuncu monitörü modellerinden AORUS CV27Q ile iF Design ödüllerini resmen kazandı. Yüksek doğruluk sunan özelleştirilmiş bir ekran paneline sahip monitöre GIGABYTE, oyuncuları düşünerek çok sayıda özellik ve yazılım geliştirmesi sundu.
Yüksek bant değerleri barındıran özelleştirilmiş HB3 fonksiyonlarıyla, çoğu oyuncunun hayalini kurduğu yüksek tazeleme oranı ve maksimum renk derinliğine sahip HDR desteği barındırıyor. Böylece oyun deneyimi başka bir seviyeye taşınmış oluyor.
AORUS’un bu ürününde ayrıca aktif gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Oyuncular arasında günümüzde popülerlik kazanan bu özellik CV27Q ile birlikte 2.0 versiyonuna kavuşuyor. Yeni versiyonda, sinyal gürültü oranı 120db’e çıkıyor ve maksimum 600 iç direnç gücü verebiliyor.
Monitör üzerinde bulunan kulaklık girişine yüksek iç direnç gücü sunan kulaklıklar takılabiliyor. Oyuncular böylece, oyun içerisinde tüm detaylara hakim olabiliyor, yüksek kalitede müzikler dinleyebiliyorlar.
GIGABYTE, yeni monitöründe piyasada rekabet halinde bulunduğu şirketlerin ürünlerinden farklı olarak, monitörün arka kısmına ledler yerleştirmiş vaziyette. RGB renklerle donatılan CV27Q’de firmanın “RGB Fusion” yazılımıyla kullanılabiliyor. Yazılım içerisinden arka aydınlatmaların renkleri ve geçişleri ayarlanabiliyor.
GIGABYTE, oyun sektöründe yeni oyunculardan olmasına rağmen, çok olumlu geri bildirimler aldı. Firma, iF Design Award 2020’yi kazanmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yenilikçi ve araştırma geliştirme konusundaki sürekli arayışımızın itici gücü oldu. Çoğu marka, panel özelliklerini vurgulamaya odaklanırken AORUS oyun monitörlerinde mükemmel panel özellikleri ve olağanüstü donanım ve yazılım özellikleri sunmada benzersizdi. Daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak için HBR3 yüksek bant genişliği ve doğal 1500R eğriliği bulunan AORUS CV27Q’de oyun monitörü algısı, bir üst seviyeye taşınıyor.
Yenilikçi ürünleriyle, pazarda yükselen yıldız olmayı başaran GIGABYTE AORUS’u başarısından dolayı kutluyoruz. Bu başarının, oyunculuk sektöründe yeni başarılar getirmesini diliyoruz.
Basın Bülteni
TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor!
TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor. 2010 yılında Türkiye’de ofis açan TP-Link, onuncu yılında iş ortakları ve kullanıcılarla çeşitli etkinliklerle bir araya gelmeyi planlıyor. Şirket, özellikle gençlerle buluşmayı hedefliyor.
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1996 yılında Çin’de kurulan TP-Link, 170’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ofisini 2010 yılında açan şirket, bu yıl Türkiye’de 10. yılını kutluyor. Bu süre zarfında Türkiye ağ pazarında önemli değişimlere imza atan TP-Link, pazarın sağlıklı büyümesinde rol oynadı.
On yıldır Türkiye pazarında tüketicilere tüm ağ ürün gruplarında bol seçenek, kaliteli ürün ve uygun fiyat sunduklarını belirten TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang açıklamalarda bulundu:
Türkiye pazarı, TP-Link’in en hızlı büyüdüğü pazarların başında geliyor. Bunda ekibimizin, distribütörlerimizin ve dağıtım ağımızdaki tüm firmaların önemli katkısı var. Bu nedenle önemli bir sorumluluğumuz var ve bunun bilinciyle hareket ediyoruz. TP-Link olarak pazarın daha sağlıklı büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
TP-Link, çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümler geliştiriyor!
TP-Link Türkiye ofisinin kurulması aşamasından bu yana görevde olan Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ise sadece ürün ve fiyat politikası ile yetinmediklerini söyleyerek, “Çok farklı ağ ürünleri ve ihtiyaca göre farklı çözümlerimiz var. Ağ ürünleri sadece modemden ibaret değil. Bu nedenle biz en baştan bu yana tüketicileri bilgilendirici çalışmalara önem verdik” diyor.
Başta, WiFi Akademi olmak üzere bu bilgilendirici çalışmalarla kullanıcılarda WiFi çözümlerine yönelik bilgi düzeyinin arttığını vurgulayan Dinçer, “Ayrıca ne kadar basit dense de bizim ürünlerimiz teknolojik ürünler ve Türk kullanıcısı bu ürünlerde destek hizmetlerine önem veriyor. Bu nedenle çok yönlü destek vermeyi benimsedik” diyor.
Klasik destek kanallarının yanı sıra TP-Link’in sadece ürünlerin kurulumu için özel bir web sitesi tasarladığını söyleyen Dinçer, “kolaykurulum.net sitesinde yüzlerce modelimizin kurulum videoları yer alıyor. Kullanıcılarımız bu videolardan adım adım ürün kurulumunu yapabiliyorlar. Satış sonrasında da kullanıcıları yalnız bırakmıyoruz” diyor.
“Hiçbir başarı tesadüf olamaz”
TP-Link’in Türkiye’de kısa sürede büyük başarı elde etmesinin altında doğru ürün, doğru fiyat, doğru kanal ve iyi hizmet politikalarının olduğunu belirten Dinçer, “Bu politikamızın ve izlediğimiz yolun doğru olduğu görülüyor. Bu sayede pazarı şekillendiren bir marka olduk ve rakiplerimiz de bizim politikalarımızı benimsemeye başladılar. Bundan mutluluk duyuyoruz” diyor.
Türkiye’de onuncu yıllarını farklı etkinliklerle kutlayacaklarını açıklayan Dinçer, “Bilgi ve eğitim bizim için çok önemli. O nedenle bu yıl özellikle geçlerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Teknolojiye hakim, üretken bir gençlik çok önemli. Farklı etkinliklerde gençlerle buluşacağız ve karşılıklı bilgilenmeyi hedefliyoruz. Ayrıca başarımızda çok önemli yere sahip olan iş ortaklarımızla da bir araya geleceğimiz çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Önümüzdeki on yıl, geride bıraktığımızdan çok daha fazla çalışmamız gerekiyor ve bunun farkındayız” diyor.