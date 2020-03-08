TP-Link, 10. yıl etkinlikleri başlıyor!

TP-Link, Türkiye’deki ofis açılışının onuncu yılını kutluyor. TP-Link, iş ortakları ve gençlerle bir araya gelerek “geleceği” konuşuyor.

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Firma, bu yıl Türkiye’de ofis açışının 10. yılını kutluyor. Onuncu yılında çeşitli etkinliklerle iş ortakları ve gençlerle bir araya gelmeyi hedefleyen şirket, ilk buluşmalarını gerçekleştirdi.

Türkiye pazarında elde ettikleri başarıda iş ortaklarının çok önemli bir rolü olduğuna inanan TP-Link, bu yıl farklı illerde bayileri ile buluşacak. Bu etkinliklerin ilkini 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da yapan şirket, bölgedeki bayileri ile bilgi paylaşımında bulundu.

2020 trendleri başta olmak üzere, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini Diyarbakır’da bayileri ile paylaştıklarını belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Ürün grubumuz sürekli büyüyor, yeni ürünler ekleniyor. Bu toplantılarda satış kanalımızı ürünler hakkında daha iyi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca onların istek ve beklentilerini de alarak stratejilerimizi güncelliyoruz” diyor.

Başarılı bir on yıldan sonra, şimdi daha zor hedeflerinin olduğunu dile getiren Dinçer, “Artık önümüzdeki on yıla odaklanmış durumdayız. Dünya değişiyor, tüketicilerin beklentileri ve istekleri değişiyor, biz de buna uygun olarak değişip gelişiyoruz. İş ortaklarımızla bu değişimi beraber biçimlendiriyoruz. İlkini Diyarbakır’da yaptığımız iş ortakları buluşmalarını bu yıl sürdüreceğiz” diyor.

Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle ‘Değişim’ konuşuldu

TP-Link, Türkiye 10. yılında gençlerle de bir araya gelip değişimi, dönüşümü konuşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 5 Mart 2020 tarihinde Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen şirket, “TP-Link ile Akıllı Yaşam” konulu seminerde Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı ve yaşamımızı nasıl etkileyeceğini aktardı.

TP-Link’in sadece ağ çözümleri üretmediğini aynı zamanda akıllı ev çözümleri ile de adından söz ettirdiğini vurgulayan Ali Dinçer, “Gençlerle bir araya gelmeyi ve karşılıklı bilgilenmeyi çok önemsiyoruz. Bilgi, paylaşıldıkça büyür.

Bu nedenle biz bildiklerimizi elimizden geldiğince gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Onların yaklaşımları, beklentileri ise bizim için çok önemli. Bu nedenle başta üniversite etkinlikleri olmak üzere gençlerle bir arada olunacak her etkinliğe gideceğiz” diyor.

TP-Link, yıl boyunca gerek iş ortakları gerek gençlerle bir araya gelinecek etkinlikleri sürdürecek.