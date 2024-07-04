Toyota ve yan kuruluşları, 2023 yılında 11,52 milyon otomobil üreterek sektördeki en yoğun üretici oldu. Ancak Japon devi, otomotiv dışındaki alanları keşfetmek için de zaman buluyor ve bu doğrultuda dünyanın ilk hidrojenle çalışan taş fırınını inşa etti.

İçindekiler Toyota taş fırında pizza yapıyor

Toyota taş fırında pizza yapıyor

Toyota, Japon gazlı cihaz üreticisi Rinnai ile işbirliği yaparak Japonya Mobilite Gösterisi’nde bu fırını tanıttı. Fırın, ziyaretçilere taze pizza ve kruvasan sunarak büyük ilgi gördü, özellikle çocuklar arasında popüler oldu. Toyota personeli tarafından yapılan bu fırın, iş günlerinde pizza ve kruvasan yapmak için kullanılıyor.

Toyota’nın bir yetkilisi, “Hidrojen yüksek bir yanma sıcaklığına sahiptir. Yandıkça oksijenle birleşerek buhar üretir, bu da yemeklerin dışının çıtır, içinin ise sulu olmasını sağlar. Örneğin, mantar ve sebze gibi malzemeler tahta üzerinde kurumaya veya kömürlü barbeküde yanmaya eğilimliyken, hidrojenle daha hızlı pişer ve nemini korur,” şeklinde açıklama yaptı.

Bu başarıdan ilham alan Toyota, ek hidrojenli ocaklar üretmeye başladı ve böylece hidrojen ızgarası ortaya çıktı. Hidrojen ızgaraları, Toyota tarafından desteklenen çeşitli motor sporları etkinliklerinde kullanıldı. Kısa bir süre sonra, şirketin çalışanları bir kamado da inşa etti.

Toyota’nın hidrojen taş fırını, Volkswagen’in körili sucuğu, Bentley’in balı ve Peugeot’nun karabiber öğütücülerinden sonra geliyor. Bu fırını satın almak mümkün olmasa da, Japonya’daki bir araba fuarında bu fırından çıkan pizza veya kruvasanları tatma şansınız olabilir.

Toyota, Mirai’nin “başarılı olmadığını” kabul etse de, hidrojen konusunda pes etmiyor. Mirai halen piyasada bulunuyor ve Japonya’da Crown sedan hidrojen güç aktarım sistemiyle sunuluyor. Ayrıca, mühendisler GR Yaris H2 ve GR Corolla H2 prototipleri üzerinde çalışarak hidrojen yakan içten yanmalı motorları araştırıyorlar.

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Bunun yanı sıra, bu on yılın sonlarında yeni Le Mans H2 sınıfında yarışacak olan, hidrojenle çalışan bir yarış arabası konsepti olan GR H2 Racing de geliştiriliyor. Toyota, otomotiv endüstrisinde hidrojen yakıtlı araçların geleceği olduğuna inanan birkaç otomobil üreticisinden biri olan BMW ile de ortaklık yapıyor.