Toyota Sürücüsüz Araçlarında Nvidia ile Birlikte Çalışacak

Toyota bir kaç yıl içerisinde kullanıcılara sürücüsüz araç çıkarmak için Nvidia ile birlikte çalışacak ve araçlarında Drive PX’i kullanacak.

Toyota’nın kullanacağı Drive PX’te Xavier isimli yeni işlemci yer alıyor. Bu işlemci geleceğin sürücüsüz araç sistemlerine önemli bir işlem sağlayacak. Bu partnerlik San Jose, California’da düzenlenen GTC Konferansında Nvidia’nın CEO’su Jen Hsun Huang tarafından açıklandı.

Bu araçlar bir kaç yıl içerisinde pazardaki yerini alacak. Bunun yaklaşık olarak 2020 olması bekleniyor. Nvidia sürekli olarak akıllı araçlar ve evler için donanımlar çıkarmaya devam ediyor ve bu yakında daha fazla üründe karşımıza çıkacak.

Anlaşmanın detayları açıklanmadı. Hangi araç modellerinin sürücüsüz araç sistemleri ile piyasaya çıkacağı belirtilmedi. Toyota sürücüsüz araç pazarında iki farklı yol belirledi. Bunlardan ilk yaşlılar ve engelliler için tamamen sürücüsüz araçlar. Diğer ise normal kullanım için sürücülere yardımcı olacak sistemler ile tamamen sürücüsüz moda geçebilen araçlar. Koruyucu melek adı verilen bu sistemde yapay zeka arkaplanda sessizce çalışacak ve yaşanabilecek bir kaza esnasında kontrolü ele alarak araç içindekileri koruyacak.