Geçtiğimiz günlerde Valve tarafından bir açıklama yapıldı ve bu yılın yaz aylarında Counter Strike 2’nin piyasaya sürüleceği duyuruldu. Peki dünyanın en popüler oyunlarında ve turnuvalarda en çok tercih edilen oyunlardan biri olan CS efsanesinin ikinci oyunu bizlere neler vadediyor?

Yapılan geliştirmeler üç farklı video ile açıklandı. Bunların başında sis bombasının taktiksel kullanımı, yenilenen ve daha aydınlık hale getirilen harita tasarımları, daha hızlı tepkime sağlayan atışlar ve yenilenen skinler dikkat çekiyor. Peki siz Counter Strike 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler.

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