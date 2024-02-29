YouTube cephesinden bugün müjdeli haber geldi ve YouTube Create resmen Türkiye topraklarına geldi. YouTube video yükleme işlemini çok daha kolay hale getiren bu yeni uygulama sayesinde artık herkes içerik üretici olabilecek.

YouTube’dan İçerik Üreticilere Müjde: YouTube Create Türkiye Topraklarında

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak yeni bir uygulama ile karşımızda: o da YouTube Create. Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan uygulama, ilk etapta Android kullanıcıları için beta sürüm olarak Türkiye’de de kullanıma sunuldu.

Ne yazık ki uygulamanın iOS sürümü şu anda kullanılamıyor. Ancak Google cephesinin yakında zaman iOS ve iPadOS işletim sistemleri için de Create uygulamasını kullanıma sunması bekleniyor. Peki YouTube Create nedir? Avantajları neler?

Bilgisayara İhtiyaç Yok: YouTube Create, videolarınızı doğrudan telefonunuzdan düzenlemenizi sağlayarak, bilgisayara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

YouTube Create, videolarınızı doğrudan telefonunuzdan düzenlemenizi sağlayarak, bilgisayara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kolay Düzenleme: Uygulama, genel kullanıcıya hitap eden bir arayüze sahip ve videolarınıza kolayca ses eklemenizi, geçişler yapmanızı ve zaman eşleştirmesi yapmanızı sağlıyor.

Uygulama, genel kullanıcıya hitap eden bir arayüze sahip ve videolarınıza kolayca ses eklemenizi, geçişler yapmanızı ve zaman eşleştirmesi yapmanızı sağlıyor. Çeşitli Efektler: YouTube Create, videolarınızı özelleştirmek için çok sayıda efekt, filtre ve çıkartma sunuyor.

YouTube Create, videolarınızı özelleştirmek için çok sayıda efekt, filtre ve çıkartma sunuyor. Arka Plan Ses Temizleme: Uygulama, arka plandaki istenmeyen sesleri otomatik olarak temizleyerek videolarınızın ses kalitesini artırıyor.

Uygulama, arka plandaki istenmeyen sesleri otomatik olarak temizleyerek videolarınızın ses kalitesini artırıyor. Seslendirme ve Otomatik Altyazı: YouTube Create, videolarınıza seslendirme eklemenizi ve otomatik altyazı oluşturmanızı da sağlıyor.

Create, Shorts videolarınızı ve diğer uzun videolarınızı dakikalar içinde düzenlemenizi sağlayarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Artık içerik üretici olmak için detaylı video veya fotoğraf düzenleme bilgisine ihtiyacınız olmayacak.

YouTube Create uygulamasını Android telefonunuza indirmek için Google Play Store’a gidebilir veya bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Create ile içerik üretmek artık çok daha kolay. Hemen uygulamayı indirerek siz de videolarınızı profesyonel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube’un yeni uygulaması nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!