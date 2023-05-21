Ülkemizin yerli otomobili Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Ön siparişlerin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı Togg T10X sayısını 20 bin olarak güncellemişti. 20 bin asil talihlinin yanında 20 bin de yedek talihli belirlenmişti. Togg’un Mayıs ayında 1.000 adet araç teslimatı yapması bekleniyordu. Mayıs ayının bitimine sayılı günler kala, evdeki hesabın çarşıyı tutmadığı anlaşıldı!

Togg Teslimatlarında Gecikmeler Yaşanabilir!

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, çekiliş sonucu T10X modelini satın almaya hak kazanan kullanıcılara yapılacak teslimatların Nisan sonunda gerçekleşeceğini söylemişti. Karakaş, “Mayıs içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız.” demişti.

Otomotiv sektörünün tanınmış isimlerinden olan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Togg T10X’in Nisan ayından bu yana teslimat sayısının sadece 60 olduğunu belirtti. Özpeynirci paylaşımında “Togg teslimatlarında son durum: Dün 60. sıradaki kişiye teslimat yapılmış. İlk 10 kişiye nisan sonunda teslim edilmişti. 60. sıra alınca mayıs teslimatı 50 mi oluyor, tam bilinmiyor. Bu arada mayısta 1000 adet teslim edileceği açıklanmıştı. Çok soran var, son durum bu.

Ayrıca sırası asil listede 200. veya biraz üstünde olanların Kula, Kapadokya, Pamukkale ve Oltu isimli versiyon siparişleri üretime henüz girmemişken, kurada sıra numarası 3.165 olan Anadolu modeli siparişi veren kullanıcının aracı üretime alınmış. Bu da Togg bekleyenlerin aktardıkları.

Bu arada ilk etapta kısa menzilli versiyonu seçenlerin uzun menzilliye geçmesi için de bir çalışma olup olmadığı soruluyor. Bu konuda ‘yok’ denmişti ama yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin de açıklama bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Yani Togg’un teslimat hedeflerinin biraz gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Bizler de Togg cephesinden konu hakkında gelecek açıklamaları merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg vadedilen teslimat rakamlarına ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!