Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg’un T10X C-SUV modelinin ön sipariş sürecinde kritik eşiğe girildi. Ön sipariş ödemesi yapmak için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, bugün saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve 22.00’de sipariş sistemi kapanacak!

Togg Sahibi Olmak İçin Son Fırsat!

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıklanan çekilişle teslim edilecek T10X C-SUV sayısını geçtiğimiz günlerde duyurulan bir haberle beraber 20 bin olarak güncellmişti.

16 Mart’ta başlayan ön sipariş döneminde yalnızca 1 günde 22 bin 150 adet sipariş alarak ülkemizdeki toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazla sipariş aldığı haberleriyle çalkalanan Togg T10X C-SUV modeli, 3 günde bu sayıyı 41 bin sınırına ve son olarak 7 günde de 100 bin sınırına çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştı.



Bu dudak uçuklatan başarının gerçekten de oldukça önemli olduğunu söylemek mümkün. Standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak açıklanan Togg’un adeta bir talep patlaması yaşadığını söyleyebiliriz.

T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona eriyor. e-Cüzdan’a banka transferiyle yapılacak aktarımların 27 Mart saat 17.00’ye kadar işleme alınacağını, ön sipariş alımına ise saat 22.00’ye kadar devam edileceğini yeniden hatırlatmak isteriz. Çekiliş 29 Mart'ta. pic.twitter.com/o4GXdvHffv — Togg (@Togg2022) March 26, 2023

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir kullanıcı, Trumore e-Cüzdan’a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigürasyonunu seçip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 29 Mart’ta noter huzurunda yapılacak.

Gelin Togg siparişi nasıl verilir hatırlayalım:

10 maddede T10X ön sipariş süreci

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 29 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Togg siparişi verdiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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