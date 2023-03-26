Türkiye’nin yerli ve milli otomobil girişimi Togg’un T10X C-SUV modeli için aracın sergileneceği mobil deneyim merkezleri açılmaya başlanmıştı. İstanbul ve Bursa’ya açılan ilk mobil deneyim merkezlerinin ardından, iki ilimiz daha Togg mobil deneyim merkezine kavuştu! İşte şanslı illerimiz!



Piyango Samsun ve Antalya’yı Vurdu!

Togg’un yeni mobil deneyim merkezlerinin açıldığı şanslı illerimiz Samsun ve Antalya oldu. Samsun’da Cumhuriyet Meydanı‘nda ve Antalya’da Konyaaltı‘nda mobil deneyim merkezi açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturdu.

Yaklaşık 1.5 ay kadar açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X’i inceleme şansı bulacak. Deneyim merkezine her yaş grubundan insan tam anlamıyla akın etti. Togg’un T10X’i serisini inceleyenler, otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg’un mobil deneyim merkezleri 2023 yılı boyunca Türkiye’nin yedi bölgesini dolaşacak ve müşterilerin aracı yakından görmesini sağlayacak. Togg’un deneyim merkezlerinin sayısı, 2023 yılı boyunca 10’u sabit 8’i gezici olmak üzere toplam 18’i bulacak.

Şirket, geliştirdiği elektrikli SUV modeli ve etrafında oluşan tüm akıllı cihaz ekosistemini deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Verilen bilgiye göre, bir şehirde en az 1.5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleyebilecek hem de Togg T10X’i inceleyebilecek.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, ilk mobil deneyim merkezlerinin açılışından sonra yaptığı açıklamada, kullanıcılara verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, “Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center’da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18’e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20’den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezlerimiz 8’e çıkacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Gezen mobil deneyim merkezleri sayesinde, sabit deneyim merkezlerinde aracı deneyimleme fırsatı bulamayanların da bu fırsatı elde etmesi oldukça doğru bir hamle olmuş. Bu sayede ülke çapında Togg hakkında bir bilgilendirme yapılmış olacak.

İlginizi Çekebilir: Togg İlk Mobil Deneyim Merkezlerini Açıyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bulunduğunuz şehirde Togg’u deneyimlemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!