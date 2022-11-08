Hardware Plus’ın otomobil uzantısı HWP OTO programındaki yeni dosya konumuz TOGG rakipleri oldu.
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TOGG RAKİBİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER! | EQC, EV 6, IONIQ ve dahası…
29 Ekim’de seri üretime başlayan yerli otomobilimiz TOGG, Şubat 2023 tarihinde ön siparişe açılacak. Mart 2023 itibarıyla ilk sahiplerine teslim edilecek olan yerli otomobilin piyasadaki önemli rakiplerinin üzerinden geçtik.
Araba Habercisi Murat Tosun ve Aydoğan Aykanat bu araçları değerlendiriyor.