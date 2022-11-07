Huawei, AITO M7 isimli arabasını Temmuz ayında Çin pazarı için piyasaya sürmüştü. Arabada Huawei’nin HarmonyOS yazılımı kullanılıyor. Huawei, AITO M7 için geliştirilen en son HarmonyOS 3 yazılımı için bir Beta test programı duyurdu. En son güncelleme; otomobilin genel performansını iyileştirmeyi, bazı yeni ve gelişmiş işlevler sunmayı amaçlıyor.

Güncellenen işletim sistemi, otomobilin bilgi-eğlence ekranını bir dizüstü bilgisayar veya telefon için ikinci bir ekran olarak kullanmayı sağlayan Süper Masaüstü işleviyle birlikte geliyor.

Güncelleme ile birlikte; yeni zaman duvar kağıdı işlevi, aktif gürültü engelleme, yeni araba yıkama modu, optimize edilmiş enerji geri kazanımı, ekonomik modda optimize edilmiş güç performansı, geliştirilmiş park yardımı, geliştirilmiş araç şarj uyumluluğu, yeni hava temizleme hatırlatıcısı ve bir cep telefonu hatırlatıcısı eklendi.

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