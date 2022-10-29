2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını pazara sunmaya hazırlanan Togg, açılışta satış stratejisini ve kullanıcıyla temas kanallarını da açıkladı. Togg, kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, “Bir otomobilden fazlası” vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu. Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg’un ilk akıllı cihazı C SUV, 1300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

“5 ay sonra trafiğe çıkıyoruz”

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Cem Öğretir’in yaptığı tören, üretim robotlarının eşlik ettiği senfoni orkestrasının İstiklal Marşı icrasıyla başladı. Togg’un kurulduğu ilk günden bu yana geçirdiği aşamaları anlatan filmin ardından konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1960’larda çok önemli bir fırsatın kaçırılarak, Devrim otomobiline sahip çıkılamadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknolojik dönüşüm fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda, küresel rakiplerimizle başa baş bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazlarıyla yarının mobilite dünyasında ‘Biz de varız’ diyoruz. Biz hiçbir zaman pes etmedik. Ortaklarımızla, ekibimizle en iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya, durmadan çalışmaya devam ettik. İlk aracımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Testleri tamamladığımızda, yani yaklaşık 5 ay sonra da Togg araçlarımız trafiğe çıkacak. Tüm milletimize hayırlı olsun. Cumhuriyetimize armağan olsun.”

“Kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor”

Açılışta, Togg’un kilometre taşlarını anlatan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da Togg’un satış stratejisini ve kullanıcıyla temas yöntemini ilk kez açıkladı. Karakaş, şunları söyledi:

“Küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanlar daha başarılı oluyor. Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz. Amacımız kullanıcılara daha hızlı, daha etkin, daha verimli bir deneyim yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkan vermek. Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasım ayında İstanbul’da Zorlu Center’da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023 yılında bu sayı 19’a ulaşacak. Satış sonrası temas noktalarımız ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.”

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“Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyuracağız”

Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, “Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yüzde 100 milli bir projeyiz, direksiyonda biz varız”

“Hedefimize giden yolda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk” diyen M. Gürcan Karakaş, şöyle devam etti:

“Başından beri bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik. Geldiğimiz noktada akıllı cihazımızın etrafında gelişen bir ekosistem kurmayı başardık. Yüzde 100 milli bir projeyiz. Tüm kararlarımızı kendimiz alıyoruz çünkü direksiyonda biz varız. Aynı zamanda yerliyiz. Başlangıçta da ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Günümüzde yerlilik ve milliliği kullandığınız parça sayıları değil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamının size ait olması belirliyor. Akıllı cihazımızın kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerini temsil eden USECASE Mobility® kavramını tüm dünyaya anlatıp tescil ettirdik. Mobilite ekosistemini büyütmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için çok değerli iş birliklerine imza attık. Markamızı dünyanın en itibarlı teknoloji platformlarında konumlandırmaya başladık. Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olan Togg Teknoloji Kampüsümüz için pandemi de dahil, kar kış demeden 1200 iş ortağıyla çalıştık. Avrupa’nın en temiz boyahanesini kurduk. Küresel rekabet için ülkemizin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdiğimiz ekipler oluşturduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı renkteki C SUV ile tören alanında

Konuşmaların ardından montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C SUV seri üretim bandından indi. Montaj tesisindeki tarihi ana tanıklık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sahnede Togg hissedarları karşıladı. Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

TOGG TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ AÇILIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Akıllı cihaz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Togg Teknoloji Kampüsü’nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içerisinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını çekti. Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafı, akıllı cihaz tarafından Togg’un Twitter hesabından anlık olarak sosyal medyada paylaşıldı.

Üretim için planlanan robotlar İstiklal Marşı’na eşlik etti

Tören, Togg’un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. Togg Senfoni Orkestrası, kültürel mirasımızdan ilham alarak geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu. Gösteride, İstiklal Marşı’nı icra eden 50 kişilik orkestrayı, yeni medya sanatçısı ve ödüllü besteci Mehmet Ünal ile birlikte bir robot yönetirken, üretim bandındaki robotlar da İstiklal Marşı’nın icrasına eşlik etti.

Devrim’den Konsept Akıllı Cihaz’a ‘Zaman Tüneli’

Açılış kapsamında Togg Teknoloji Kampüsü’nde Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. “Bir otomobilden fazlası”, “NFT”, “Akıllı Yaşam” ve “Dün, Bugün, Yarın” köşelerinde Togg’un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı. “Dün, Bugün, Yarın” köşesinde üretilmesinin üzerinden 60 yıl geçen “Türkiye’nin ilk yerli otomobili” Devrim, Togg’un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES’te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada yer aldı.

Togg teknolojileri sanata dönüştü

Togg, kullanıcı odaklı, (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USE CASE Mobility® kavramını dijital sanatla da ifade ediyor. ‘ABD’de Yaşayan En Etkili Türkler’ arasında yer alan tanınmış siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel, Togg için yapay zekâ ile sanatı bir araya getirdi. Güvenç Özel’in ilk olarak CES’te gösterilen “Arayüz” adlı eseri, dünyanın en büyük dijital baskı sanat uygulamalarından biriyle Togg Teknoloji Kampüsü’nde sergileniyor. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği ve Togg Teknoloji Kampüsü’nde 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulanan eser, Togg’un ulaşım, şehircilik ve güncel yaşamla ilgili teknolojik yaklaşımlarını vurguluyor.

Aynı zamanda Güvenç Özel’in Contemporary İstanbul’da dünya prömiyerini yapan, dev LED yüzeylerden oluşan enstalasyonu “Spectrum” da açılış için Togg Teknoloji Kampüsü’nde davetlilerle buluştu. Eserin üç farklı öğesi bulunuyor. Denizin üzerinde duran, altı metre genişliğinde, dışı tamamıyla ayna kaplı bir küre figürü, iki boyutlu bir ekran ve küpün üç boyutlu versiyonu. Çalışmada, bu üçlü dizilim sayesinde bir gerçeklik spektrumu yaratılıyor ve fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçeklik algısına yolculuk deneyimi sunuluyor.