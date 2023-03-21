Yerli elektrikli Togg T10X C-SUV modelinin adını ve fiyatını geçtiğimiz günlerde açıklayan ve otomobilin ön sipariş sürecini başlatan Togg, aracın sergileneceği mobil deneyim merkezlerini de açmaya başladı!

İstanbul ve Bursa Şanslı İllerimiz Oldu!

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de ilk mobil deneyim merkezlerini açan Togg, yıl içinde bu sayıyı sekize çıkaracak.

Togg’un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye’nin yedi bölgesini dolaşacak ve müşterilerin aracı yakından görmesini sağlayacak. Togg’un deneyim merkezlerinin sayısı, 2023 yılı boyunca 10’u sabit 8’i gezici olmak üzere toplam 18’i bulacak.

Şirket, geliştirdiği elektrikli SUV modeli ve etrafında oluşan tüm akıllı cihaz ekosistemini deneyim merkezlerinde kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Verilen bilgiye göre, bir şehirde en az 1.5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar hem Togg ekosistemini deneyimleyebilecek hem de Togg T10X’i inceleyebilecek.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, kullanıcılar verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, “Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center’da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18’e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20’den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak.Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezlerimiz 8’e çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Gezen mobil deneyim merkezleri sayesinde, sabit deneyim merkezlerinde aracı deneyimleme fırsatı bulamayanların da bu fırsatı elde etmesi oldukça doğru bir hamle olmuş. Bu sayede ülke çapında Togg hakkında bir bilgilendirme yapılmış olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bulunduğunuz şehirde Togg’u deneyimlemek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!