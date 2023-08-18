Türk Telekom, relansmanını yakın zamanda gerçekleştirdiği, dijital trendler ile uyumlu yeni arayüzü ve zenginleşen kullanıcı dostu özellikleriyle güçlü bir TV deneyimi sunan Tivibu’ya özel bir kampanya hayata geçirdi. Dijital kanallar üzerinden yapılan başvurularda geçerli olan kampanya ile Tivibu paketlerini satın alan müşteriler 24 ay kalma sözü vermeleri halinde aboneliklerinin ilk ayında ücret ödemiyor.

Dijital kanallardan başvuru yaparak kampanyadan yararlanabilen Tivibu müşterileri için 24 aylık taahhüt süresi boyunca avantajlı fiyatlar garanti altına alınıyor. Kampanya kapsamında IPTV paketlerinin fiyatı 2-12. aylar için 61 TL’den, 13-24. aylar için ise 81 TL’den başlıyor. Müşteriler; turktelekom.com.tr, tivibu.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulanmasından kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

Yenilenen arayüzüyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran Tivibu, 7 güne kadar geri alma özelliği ile geçmiş yayınların tekrar izlenmesine olanak sağlıyor. Kullanıcının geçmiş izleme alışkanlıklarına göre seveceği filmlerden oluşan ve Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen, “Benim Kanalım”da yayınlanan filmler kişiye özel içeriklerden oluşuyor. Durdur İzle, İndir İzle, Kaydet İzle, İngilizce Ara Yüz, Çocuk Profilleri ve Ebeveyn Kontrolleri ile TV deneyimini yukarılara taşıyor. Üstelik kullanıcılar, Tivibu Go uygulaması ile Tivibu’nun içeriklerine online bağlantı ile her yerden ulaşabiliyor.