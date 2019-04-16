Hepimizin çok sevdiği bir dizi olan Game of Thrones, final sezonunun ilk bölümünü dün yayınladı. Sonrasında yapılan açıklamaya göre; 8. sezon prömiyeri büyük bir rekora imza attı.

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Game of Thrones final sezonuna iyi başladı!

Pazar gecesi yayınlanan 8. sezon prömiyeri ile 17.4 milyon izleyici ile rekora imza atan; 7. sezon prömiyerinde 16.1 milyon izleyici yakalarken, 7. sezon finalinde de 16.9 milyon izleyici yakalamıştı. HBO’nun dönüm noktası olan dizi, 8. sezonun ilk 5 bölümünden sonra oldukça hareketlenecek. Yapılan bir diğer araştırmaya göre; izleyicilerin sezonlar ve bölümler arası geçiş yapmaya eğilimli olduğu açıklandı.

Bütün sezonların izleyici sayıları açıklandı!

Neredeyse 2 yıl boyunca ara vermiş olan dizinin çevresindeki fandomun yoğunluğuna dikkat çeken The Wrap, dizinin tüm sezonlarındaki izleyici sayılarını açıkladı. Pazar gecesi yayınlanan prömiyerde; genel izleyici kitlesinin bir kısmı prömiyeri televizyondan canlı olarak izlerken, 11.8 milyon gibi bir izleyici de HBO Now üzerinden izledi. Tüm sezonların izleyici sayıları ise şu şekilde;