Tinder geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla abone kazandı

Tinder uygulamasının yükselişi durdurulamıyor. Uygulamanın ana şirketi Match Group, bugün dördüncü çeyrek kazanç raporunu açıkladı. Raporda oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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Farklı pazarlara adım atıyor

Açıklanan raporda Tinder’ın geçen yıl 1.2 milyon yeni abone kazandığı ve bu aboneler sayesinde şirketin 805 milyon dolar gelirle kapattığını söylendi. Gelirlerin kullanıcılar tarafından gelen süper beğenme ve Gold üyelik kısımlarından geldiğini söylenirken, şirketin Amerika dışında Japonya, Hindistan ve Güney Kore pazarlarına girerek genişlediği söyleniyor.

Şirket bu yıl kadınlara hitap etmek ve tarihler hakkında grup sohbetlerini teşvik etmek için tasarlanan Ship adlı yeni bir uygulama geliştirdi. Bu şekilde birçok farklı girişimde bulunan şirket, yıldan yıla gelirlerini arttırıyor. Ayrıca farklı abonelik sistemleri ile Tinder uygulamasının geliştirileceği bilinenler arasında.