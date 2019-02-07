WhatsApp sahte hesapları engelliyor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bildiğiniz gibi en çok Hindistan’da kullanılıyor. Hindistan’ın başkentinde düzenlenen bir etkinlikte, şirket kötüye kullanım ve sahte hesaplar hakkında bilgiler verdi.

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Sahte hesaplar engelleniyor!

Bazı şirket yöneticilerinin ve mühendislerin konuştuğu etkinlikte, toplu mesaj gönderme özelliğini kötüye kullanan ve sahte hesaplara karşı açılan savaş hakkında bilgiler verildi. Bu tür sahte hesapları platformdan nasıl uzak tuttukları hakkında bilgiler verildi.

WhatsApp’ı amacı dışında kullanan kişilerin engellemeleri üç aşamada tamamlanıyor. Birinci aşama kayıt sırasında, ikinci aşama mesajlaşma sırasında, üçüncü ise diğer kullanıcılardan gelen geri bildirimler üzerine oluyor. Şuana kadar WhatsApp’ın makine öğrenim sistemi her ay 2 milyon sahte hesabı engelliyor veya platformdan uzaklaştırıyor.

Etkinlikte verilen bilgilere göre her yapılan bu engellemelerin yüzde 20’si kayıt sırasında yaşanırken, geri kalanları geri bildirimler ve toplu mesaj gönderme sırasında yaşanıyor. Yani makine öğrenmesi, kısa bir zamanda birçok kişiye mesaj atan kullanıcıları engelliyor. Ayrıca bazı cihazların birçok SIM kart çalıştırdığını ve bunlar üzerinden sahte hesaplar oluşturulduğunu söylediler. Aynı zamanda WhatsApp bu gibi kötüye kullanımları önlemek için Hindistan gibi bazı ülkelerde kamu spotu yayınlıyor.