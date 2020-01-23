Tinder, acil durumlar için panik butonu üzerinde çalışıyor!

Tinder, acil durumlar için kullanılabilecek panik butonu üzerinde çalışmalara başladı. Taciz ve sapkınlık sorunlarını engellemek isteyen şirket güvenlik prosedürlerini geliştireceklerini açıkladı.

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Firma; güvenliği arttırmak adına randevu alan kullanıcılara yeni seçenekler sunacaklarını açıkladı. Butona basıldığı an itibariyle bölgenizde bulunan güvenlik ekiplerine çağrı ulaşacak. Kişisel kontrolü sağlamak ve tecavüz vakalarını daha aza indirmek amacıyla konumunuz izlenecek. Bu fonksiyonu oluşturabilmek için şirket Noonlight adı verilen kişisel güvenlik uygulamasıyla birlikte çalıştılar.

Ocak ayının sonunda, özelliğin Amerika’da testlerine başlanması bekleniyor. Buluşmanız çirkinleşiyorsa, kullanıcı olarak Tinder ile birlikte Noonlight’ı kullanabiliyorsunuz. Önceden kod girerek talimat verebileceksiniz. Bu talimat sistemi Noonlight’ın yetkililerine ulaşacak. Buluşma sırasında tuşu kullandığınız gibi sistem işlemeye başlayacak. Otomatik olarak sistemlerine düşen mesajı gören şirket, öncelikle durumu kontrol etmek için sizi arayacak.

Eğer cevap vermiyorsanız veya yardıma ihtiyacınız olduğunu onaylıyorsanız, Noonlight, bulunduğunuz konuma en yakın polis departmanıyla bağlantıya geçecek. Bu özelliği kullanabilmek için, buluşmaya gidenlerin, gerçek zamanlı lokasyon bilgilerini uygulama ile paylaşmaları gerekecek.

Her ne kadar şirketler, hassas verileri üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz dese de geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan haberler bunun aleyhine. Engadget’ın haberine göre Tinder kullanıcıların profil bilgilerini Twitter’a satmıştı. Umarız, bu tip durumlar anlık verilerimizin de viral kurbanı olmasına neden olmaz.

Eşleşenlerin bilgileri, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmayacak veya herhangi bir reklam şirketine aktarılmayacak. Tüm veriler, Noonlight’ın içerisinde tutulacak. Firma, Tinder kullanıcıları içerisinde kötü karaktere sahip insanları bu şekilde ayırabileceklerine inanıyor. Tabii ki kazara bu sistemi aktif hale getirme olasılığınız da bulunuyor. Şirket, bunun riskini kabul ettiklerini söylüyor. Son yıllarda LGBTİ+ bireylerin Amerika üzerinde çok fazla cinayete uğradıklarını ve onları korumak için kullanılabileceğini belirtiyorlar.

Ocak ayının sonlarında uygulanmaya başlanacak yeni güvenlik sisteminin, önümüzdeki aylarda diğer arkadaşlık bulma yazılımlarına da destek vermeleri bekleniyor.