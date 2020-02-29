Uygulama
TikTok, Whatsapp’ı tahtından indirmeyi başardı!
Daha çok tartışmalarla gündeme gelen video paylaşım uygulaması TikTok, önemli bir başarıya imza attı. Popüler uygulama, Whatsapp’ı geçerek dünyanın en çok indirilen mobil aplikasyonu olmayı başardı!
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TikTok yeni bir rekor kırdı: Dünya genelinde en çok indirilen uygulama!
Geçtiğimiz yıl dünya çapında önemli bir popülariteye ulaşan uygulama, özellikle sosyal medyaya ilgi duyan gençler arasında sıklıkla kullanılıyor. Bu popülerlik, Sensor Tower’ın hazırladığı Google Play Store ve App Store market verilerine de yansıdı. TikTok ve Çin versiyonu Douyin, yansıyan verilere göre Ocak ayında toplam 104 milyon kez indirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46’lık artış yaşayan uygulama, Whatsapp’ı geride bırakarak aylık bazda dünyanın en çok indirilen aplikasyonu oldu.
İstatistiklerde TikTok’un en çok kullanıldığı ülkelere de yer veriliyor. Popüler uygulamayı Ocak ayında en çok Hindistan indirirken, onu Brezilya ve ABD takip ediyor. Google servisleri yasaklı olduğu için veri alınamayan Çin hesaba katıldığında indirme sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.
Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştirilen uygulama, 2018’de gerçekleşen musical.ly birleşmesi sonucunda büyük bir ivme kazandı. Bu birleşmeden sonra agresif bir reklam politikası benimseyen TikTok’un aylık 30 milyon dolar’a yakın uygulama içi satın alma geliri bulunuyor. Son olarak popüler uygulamanın dünya genelinde toplam 1.82 milyar indirme sayısına ulaştığını belirtelim.
Uygulama
Google Mesajlar uygulamasına yeni özellikler geliyor!
Google Mesajlar uygulamasına yeni fonksiyonlar gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre Android’in mesajlaşma uygulamasına yakında önemli bir güncelleme yayınlanacak. Yıllardır rakibi olan iMessage uygulamasının özellikleri de böylece Android tarafına gelmiş olacak.
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RCS (Rich Communication Sevices) yani Türkçe olarak Zengin İletişim Servisleri olarak çevirilen bu mesajlaşma protokolü, Android için yeni nesil mesajlaşmanın temellerini atacak. Uzun zamandır Google, RCS standartını oluşturmada başarı yakalayamamıştı. Fakat sisteme adaptasyonu için çok efor sarf ettiği de ortada demek yanlış olmaz.
Twitter’da bilgisayar korsanı Jane Manchun Wong’un Twitter’da sızdırdığı bilgiye göre Google ayrıca Android Mesajlaşma uygulamasına geniş özellik ağı oluşturmaya çalışıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise emoji reaksiyonları olacak.
Google Messages is working on Reactions
which totally doesn’t look like Facebook Messenger at all pic.twitter.com/mHxokE89yV
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 13, 2020
Tweet’de gösterildiği üzere, Google Mesajlar uygulamasının beta kodlarında fonksiyonel emoji reaksiyon özelliği kullanılıyor. Mesajın üstüne bastığınız takdirde reaksiyon imajları Facebook’un sistemine ve Apple’ın iMessage fonksiyonuna benzer şekilde karşımıza çıkıyor.
Resmi açıklamanın henüz yayınlanmadığı şu sıralarda, RCS sistemi çoktan ayarlar kısmına eklendi bile. Modern mesajlaşma özelliklerinin de geleceği uygulamaya göre artık sadece SMS’ler değil Wifi veya LTE üzerinden internet yoluyla da mesaj gönderilebilecek. Okundu iletisi görüntülenebilecek. Yani diğer bir değişle WhatsApp’ın bel kemiği ekosistemi SMS dünyasının temel taşlarına yedirilecek.
Uzun bir süredir insanların Türkiye ve dünyada SMS sisteminin kullanılmadığı düşünülürse açıkçası çok yararlı bir özellik olmuş. Ama sadece bu temel atılım SMS sisteminin ölmesini yavaşlatır diye düşünüyorum. WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya devlerinin uygulamalarının yükselişi aşikar.
Uygulama
YouTube Music uygulamasından şarkı sözlerine bakılabilecek!
YouTube Music içinden artık şarkı sözlerini de görüntüleyebileceksiniz. Uzun süredir Spotify saflarından beklenen bu özellik Youtube Music’e çok daha erken geldi.
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Android tarafındaki YouTube Music kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Artık yazılım üzerinden şarkı dinlerken sözlere eşlik etmeniz daha rahat olacak.
Bu fonksiyonu videonun içerisinde görmek yerine, aşağıda yer alan lirikler kısmından bulabiliyorsunuz. Birkaç Android kullanıcısının Reddit üzerindeki paylaşımlarından öğrendiğimiz habere göre şu an mevcuttaki parçaların %90’ında bu özellik kullanılabiliyor.
Bazı Android kullanıcılarının bahsettiği bir diğer unsur ise bu fonksiyonun YouTube Premium hesabınız olsun veya olmasın her kullanıcı için kullanılabilir olması. Her kullanıcının Premium hesap kullanmadığını düşünürsek, yararlı olduğu aşikar.
Maalesef ki bu özellik sadece YouTube Music kullanıcılarının bir kısmı için kullanıma sunuldu. Google, bu özelliğin hala test aşamasında olduğunu ve yakın zamanda tüm kullanıcılar içi erişime açılacağını belirtiyor.
Sunucu tabanlı bir güncelleme olduğu için maalesef ki aynı uygulama sürümüne sahip olsanız da bu özelliği kullanamayabilirsiniz.
Aynı versiyon için iOS cihazlar tarafında herhangi bir rapor belirtilmedi. iPhone tarafında da yakında bu özelliği deneyimleme şansını firma sunacaktır. Keza, testleri çok daha kolay işlendiği için iPhone tarafında bu işlemler daha kısa sürüyor.
Uygulama
Vine’ın devamı niteliğindeki Byte yayınlandı!
2013 yılında ortaya çıkan kısa video uygulaması Vine, 6 saniyelik konseptiyle milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Zaman içerisinde teknolojinin hızına ayak uyduramayarak kapanan uygulamanın devamı niteliğindeki Byte ise mirası devam ettirme hedefini taşıyor!
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Byte uygulaması, 6 saniyelik video akımını geri getirebilecek mi?
Vine ortaklarından Dom Hofmann’ın kurucusu olduğu Byte, yaklaşık 2.5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak dikkat çekiyor. Popüler uygulama kapandıktan sonra “V2” adını verdiği proje için çalışmalara başladığını açıklayan Hoffmann, nihayet uygulamayı sosyal medya kullanıcılarına sundu. Kendisini “yeni ve tanıdık” olarak niteleyen uygulama, Vine’ın 6 saniyelik video konsepti üzerine oluşturulmuş. Ancak Vine kullanıcılarının alışkın olduğu stop-motion gibi çeşitli konseptler, kullanıcının uygulama içerisinde eğlenceli videolar hazırlamasını hedefliyor.
Adı dışında genel özellikleri Vine’ı anımsatan Byte’ın selefine göre bir diğer farkı ise kullanıcılara sunacağı partnerlik programı olacak. İçerik üreticilerine çektikleri video ve izlenme sayısı bazında ödeme imkânı sunan partnerlik programı, özellikle TikTok gibi benzer rakiplerine karşı avantaj sağlayabilir. Bunun yanı sıra kullanıcılara şimdilik reklam gösterilmemesi de önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.
Henüz beta sürecinde olan Byte, ilk etapta yalnızca Amerika’daki iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Uygulamanın beklenen ilgiyi görmesi durumunda ise dünya genelindeki diğer kullanıcılara kısa süre içerisinde ulaşabileceğini belirtelim.