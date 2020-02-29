TikTok, Whatsapp’ı tahtından indirmeyi başardı!

Daha çok tartışmalarla gündeme gelen video paylaşım uygulaması TikTok, önemli bir başarıya imza attı. Popüler uygulama, Whatsapp’ı geçerek dünyanın en çok indirilen mobil aplikasyonu olmayı başardı!

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TikTok yeni bir rekor kırdı: Dünya genelinde en çok indirilen uygulama!

Geçtiğimiz yıl dünya çapında önemli bir popülariteye ulaşan uygulama, özellikle sosyal medyaya ilgi duyan gençler arasında sıklıkla kullanılıyor. Bu popülerlik, Sensor Tower’ın hazırladığı Google Play Store ve App Store market verilerine de yansıdı. TikTok ve Çin versiyonu Douyin, yansıyan verilere göre Ocak ayında toplam 104 milyon kez indirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46’lık artış yaşayan uygulama, Whatsapp’ı geride bırakarak aylık bazda dünyanın en çok indirilen aplikasyonu oldu.

İstatistiklerde TikTok’un en çok kullanıldığı ülkelere de yer veriliyor. Popüler uygulamayı Ocak ayında en çok Hindistan indirirken, onu Brezilya ve ABD takip ediyor. Google servisleri yasaklı olduğu için veri alınamayan Çin hesaba katıldığında indirme sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştirilen uygulama, 2018’de gerçekleşen musical.ly birleşmesi sonucunda büyük bir ivme kazandı. Bu birleşmeden sonra agresif bir reklam politikası benimseyen TikTok’un aylık 30 milyon dolar’a yakın uygulama içi satın alma geliri bulunuyor. Son olarak popüler uygulamanın dünya genelinde toplam 1.82 milyar indirme sayısına ulaştığını belirtelim.