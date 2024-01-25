Samsung ve Google, Android 14 tabanlı Wear OS 5 güncellemesi üzerinde iş birliği yaparak, giyilebilir teknoloji dünyasında büyük bir değişimi beraberinde getirecek. Yeni nesil Wear OS 5, muhtemelen bu yıl içinde kullanıcılara sunulacak. Wear OS 5 güncellemesi çok yakında gelecek.

İçindekiler Android 14 Tabanlı Wear OS 5 Güncellemesi ile Galaxy Watch ve Pixel Watch Coşacak

Android 14 Tabanlı Wear OS 5 Güncellemesi ile Galaxy Watch ve Pixel Watch Coşacak

Wear OS platformu, uzun bir süredir büyük güncellemeler almadığı için dikkat çekiyordu. 2018’de Android 9 tabanlı Wear OS 2.2 güncellemesi ile gelen özellik eklemeleri dışında, platform birkaç yıl boyunca nispeten değişmeden kalmıştı. Ancak 2021’de Android 11 tabanlı Wear OS 3’ün piyasaya sürülmesi, özellikle Galaxy Watch 4 serisi ile başlayarak, Google’ın yazılımı üzerine inşa edilen akıllı saatler için yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Google, geçtiğimiz yıl Wear OS 3.5’i tanıttı ve bu güncelleme ile Fitbit desteği ve elden geçirilmiş bir Google Asistan deneyimi sundu. 2023’te ise Galaxy Watch 6, Android 13, yedekleme özellikleri ve bir dizi iyileştirme içeren Wear OS 4’ü piyasaya sürdü.

Son gelen bilgilere göre, Samsung, geçen hafta sızıntılarda ortaya çıkan Exynos 5535 çipi için Android 14 tabanlı Wear OS 5 yapısını desteklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu yapının genel olarak “Wear OS 5” olarak anıldığı görülüyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Galaxy Watch 7 serisinin, Wear OS 5 için ilk çıkış platformu olması bekleniyor. Son gelen bilgilere göre, bu tanıtımın ardından kısa bir süre içinde Pixel Watch 3’ün de duyurulması bekleniyor.

Wear OS 5 güncellemesinin getireceği yeniliklere dair henüz detaylı bilgiler paylaşılmış değil. Ancak, Google’ın kendi Pixel Watch serisi güncellenene kadar bu konuda net bir bilgiye ulaşmak mümkün olmayacak. Genel olarak, Wear OS 5’in 3.5’ten 4.0’a geçişte radikal değişiklikler getirip getirmeyeceği merak konusu.

Dikkat çeken bir diğer husus ise Wear OS 5’in ortaya çıkış zamanlaması. Son yıllarda Wear OS, genellikle Android sürümlerini atlayarak güncelleme almıştı. Ancak Google, giyilebilir cihazlara akıllı telefonlara rakip yıllık bir güncelleme döngüsü sağlamak amacıyla saatler için Android 14’ü hazırlıyor gibi görünüyor.

Android TV platformunda da benzer bir güncelleme stratejisi izleniyor. Google, geçen yaz ilk Android TV 14 Beta sürümünü yayınlamış olmasına rağmen, kendi Chromecast’i hala Android 12 üzerinde çalışıyor.

Giyilebilir cihazlar kategorisinde ise Google, Wear OS 2’nin özelliklerini aşamalı olarak kaldırarak, eski saatlerin Google Asistan ve Google News Tile’a erişimini kaybetmelerine neden oldu. Bu durum, kullanıcıları daha modern akıllı saatlere yönlendirmeye ve uygulama geliştiricileri için güncel sürümleri desteklemeye odaklanmaya teşvik ediyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra düşme testi geldi, beton gibi sağlam

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Wear OS güncellemesi sizce nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!