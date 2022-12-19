ABD’de olduğu gibi Çinli sosyal medya platformu TikTok da Tayvan hükümeti tarafından soruşturma altında girdi. Çin politika düzenleyicisi olan Anakara İşleri Konseyi’ne göre, popüler kısa video ağının adada yasadışı olarak bir yan kuruluş işlettiği söyleniyor.

Pazar gecesi (18) yayınlanan düzenleyici kurumun açıklamasında, büro tarafından organize edilen bir çalışma grubunun 9 Aralık’ta TikTok’un Tayvan’da “yasadışı iş operasyonları” kurduğundan şüphelenildiği sonucuna vardığı belirtildi.

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Resmî açıklama, TikTok’un sahibi olan ByteDance’ın bir yan kuruluşunun Tayvan yasalarını çiğnediğini ve adada ticareti teşvik ettiğini bildiren The Liberty Times’ın daha önceki bir raporunu doğruladı. Şirketin sahibi suçlamaları reddetti.

Tayvan TikTok’tan neden korkuyor?

Taipei hükümeti 2019 yılında, takımadaları Çin’in siyaseti ve demokratik süreci etkilemeye yönelik saldırılarından uzak tutma çabalarını bir araya getiren ve halihazırda yasadışı finansmanın yanı sıra propaganda ve diğer bilinçaltı araçlar yoluyla gerçekleşen “sızma karşıtı yasa “yı kabul etti.

Tayvan hükümeti için endişe verici olan husus, “son yıllarda anakara tarafının TikTok gibi kısa video platformlarını diğer ülkelere karşı bilişsel operasyonlar ve sızma yapmak için kullandığı ve Çin hükümetinin kullanıcılardan kişisel bilgi toplama riskinin yüksek olduğu” gerçeğidir.

ABD hükümeti tarafından yayınlananlara çok benzeyen suçlamalar, “son raporların” tamamen yanlış olduğunu düşünen ByteDance tarafından reddedildi. Çinli teknoloji şirketi Reuters’e gönderdiği e-postada “Şirket Tayvan’da herhangi bir tüzel kişilik kurmamıştır” dedi.