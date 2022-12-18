Google, Çin ile bağlantılı koordineli etki operasyonlarına ilişkin devam eden soruşturmasının bir parçası olarak geçen ay 7.599 kanal, 1 AdSense hesabı ve 3 Blogger blogu dahil olmak üzere binlerce YouTube kanalını kaldırdı.

Bu YouTube kanalları ve blogları çoğunlukla müzik, eğlence ve yaşam tarzı hakkında Çince spam içerikler yüklüyordu.

Şirket ayrıca Ukrayna’daki savaş ve Çin anakarası ile Tayvan arasındaki ilişkiler hakkında Çince sansasyonel içerik paylaşan 3 YouTube kanalını da sonlandırdı.

Ek olarak Azerbaycan’la bağlantılı koordineli etki operasyonlarına yönelik soruşturmasının bir parçası olarak 515 YouTube kanalını ve Brezilya’daki 57 YouTube kanalını da sonlandırdı.

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Google’dan yapılan açıklamada, “Çin ile bağlantılı koordineli etki operasyonlarına yönelik soruşturmamızın bir parçası olarak 1 AdSense hesabını sonlandırdık ve 1 alan adının Google News yüzeylerinde görünme uygunluğunu engelledik” denildi.

Ayrıca Google’ın sahibi olduğu YouTube, geçtiğimiz ay üçüncü çeyrek (Q3) raporunda Topluluk Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’da 1,7 milyondan fazla videoyu kaldırdığını açıkladı.

Aynı dönemde yayın platformu, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle küresel çapta 5,6 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı.

Topluluk Kuralları Uygulama raporuna göre, bu videoların yüzde 94’ünden fazlası ilk olarak insanlar yerine makineler tarafından işaretlendi.