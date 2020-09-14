Haber
Instagram CEO’su: TikTok yasağı, faydadan çok zarar getirebilir
Instagram CEO’su, son dönemlerin vazgeçilmez gündemi olan TikTok yasağıyla ilgili konuştu. CEO’ya göre TikTok’un yasaklanması, uzun vadede kötü etkileri olabilecek bir emsal yaratabilir.
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Uzun süredir gündemde kendine yer edinen TikTok’un kaderi ne olacak bilinmiyor. Eğer uygulama, kendine bir alıcı bulamazsa Başkan Trump’ın çıkardığı yürütme emri doğrultusunda yasaklanacak. Tüm bu söylentiler devam ederken, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’den potansiyel bir TikTok yasağıyla alakalı açıklama geldi.
Mosseri, TikTok’un yasaklanmasının hem kendileri için hem de diğer mobil platformlar için faydadan çok zarar doğurabileceğini düşünüyor.
Instagram CEO’suna göre TikTok yasağı, kötü sonuçlar doğurabilir
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada hızla ivme kazanmakta olan TikTok, her geçen gün kendine yeni kullanıcılar bularak büyümeye devam ediyor. Aslında TikTok’un ABD’de yasaklanması, kısa bir süre önce Reels’ı duyuran Instagram ve onun çatı şirketi Facebook’un ilk başta işine yarayabilir. Zira Instagram, TikTok’un boşluğunu doğal olarak Reels ile dolduracak.
Ama TikTok’un yasaklanması, sosyal medya dünyasında bir açıdan dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. ABD Hükümeti’nin bugün TikTok’u yasaklaması, yarın da başka ülkelerin ABD’li platformlara kendi ülkelerinde zorlu süreçler yaşatmasına sebep olacak. İşte Instagram CEO’sunun endişesi tam burada başlıyor.
“Bir rakibi yavaşlatmak kısa vadede bize fayda sağlıyorsa, bizim için belirlediği emsal, uzun vadede bir işletme olarak bizim için çok çok daha kötü. Aslında bundan hiç hoşlanmıyorum, ancak bazı insanlar bunun bizim için çok iyi olacağını düşünüyor. Önümüzdeki 5 veya 10 yıl içinde bunun bizim için çok kötü olacağını düşünüyorum.”
Tüm bu açıklamalarıyla Instagram CEO’su Adam Mosseri, TikTok’un yasaklanmasının Facebook’un uzun vadede yaşaması muhtemel problemlere neden olabileceğini ve yasağın kendilerine getireceği kısa vadeli faydanın, buna değmeyeceğini belirtiyor.
Oyun
Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı!
Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Henüz fiyatı veya çıkış tarih bilgisi ise bilinmiyor. Ancak Sony, 16 Eylül’de yeni bir Playstation 5 etkinliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte konsolun fiyatını ve çıkış tarihini öğrenmeyi umuyoruz. Şimdiyse Playstation 5 kutu içeriği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra model numaraları ortaya çıktı.
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Playstation 5 kutusundan kulaklık çıkmayacak
Bir siteden alınan ekran görüntüsüne göre Playstation 5 kutu içeriği hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, kutudan ”Wireless controller” yani PS5’in yeni kontrolcüsü DualSense, HDMI kablosu, USB kablosu ve güç kablosu yer alacak. Tabi ki 825 GB SSD kapasitesine sahip Playstation 5 de kutuda bulunacak. Ayrıca konsol, ”Astro’s Playroom” isimli önceden yüklenmiş bir oyunla birlikte gelecek. Bu ekran görüntüsüne göre şaşırtıcı detay ise, kutudan herhangi bir kulaklık çıkmayacak olması. Playstation 5’in selefi Playstation 4, mikrofonlu ve mono bir kulaklık ile birlikte geliyordu.
Bildiğimiz üzere, Playstation 5 iki farklı versiyona sahip olacak. Dijital model, CFI-1051B model numarasına sahipken; Blu-Ray versiyon, CFI-1015A model numarasına sahip olacak. Bir diğer dikkat çeken detay ise ”Base” ibaresi. Buradan yola çıkarak konsolun daha yüksek fiyatlı bir üst versiyonu da bulunabilir. Üst versiyon büyük ihtimalle daha yüksek boyutlu bir SSD ile birlikte gelecek.
İşletim Sistemleri
HarmonyOS çalıştıran cihazlarda görünecek logo belli oldu
Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine ait yeni bir logo ortaya çıktı. Söz konusu logo, işletim sistemini çalıştıran telefon ve diğer cihazlarda kullanılacak.
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Kısa bir süre önce tamamlanan Geliştirici Konferansı etkinliğinde Huawei, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlara can verecek mobil işletim sisteminin yeni sürümü HarmonyOS 2.0′ı duyurmuştu. Duyurunun gerçekleşmesinin ardından bugünlerde ise, Huawei’nin bu işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kullanmayı planladığı özel logonun gösterildiği bir fotoğraf ortaya çıktı.
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: Karşınızda yeni HarmonyOS logosu
Bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde, HarmonyOS’in kullanılacağı tüm cihazlarda ve hizmetlerde yer alacak “Powered by HarmonyOS” yazılı bir logo görünüyor. Bunu Android işletim sistemine sahip bir telefonu kapatıp açtığınızda alt kısımda görünen “Powered by Android” logosu gibi düşünebilirsiniz. Anlaşılan o ki Huawei, HarmonyOS’li cihazlarında kullanacağı logoyu da çoktan hazırlamış.
Bu bağlamda söz konusu logoyu, HarmonyOS ile hayata tutunacak akıllı TV, giyilebilir cihaz ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere Huawei ekosisteminin üyelerinde – kutusunda ve cihazı başlatırken – göreceğiz. Aynı zamanda bu cihazlar, Huawei’nin akıllı ev ürünlerini de kontrol edebiliyor.
Huawei ayrıca, HarmonyOS 2.0′ın geliştiricilere yönelik açık kaynak yol haritasını da açıkladı. Bu yol haritası şu şekilde:
- 10 Eylül’den itibaren 128 KB – 128 MB bellekli cihazlar için açık kaynak
- Nisan 2020’den itibaren 128 MB – 4 GB bellekli cihazlar için açık kaynak
- Ekim 2020’den itibaren 4 GB’ın üzerindeki tüm cihazlar için açık kaynak
Huawei, yazılım tarafında kendine has bir ekosistem yaratma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, HarmonyOS’in EMUI 11 çalıştıran mevcut telefonlara da güncelleme ile sunulacağı açıklanmıştı. Bu noktada Huawei’nin 2021 yılında akıllı telefonlarında kendi işletim sistemini kullanıma sunmasının ardından, başarılı olup olmadığı çok daha iyi belli olacak.
Donanım
Xbox Series S’in etkileyici yüklenme sürelerini yansıtan bir video paylaşıldı
Bu yıl karşımıza çıkması beklenen Xbox Series X ve küçük kardeşi Xbox Series S, hızlı devam özelliğiyle birlikte farklı oyunlar arasında hızla geçiş yapmayı mümkün kılacak. Bununla beraber, mevcut hızlı devam özelliğinin ne kadar iyi çalıştığını yansıtan bir demo video bile paylaşıldı.
İçerisinde bulundurduğu NVMe SSD teknolojisiyle birlikte kısa sürelerde yüksek hızlar vadeden yeni nesil konsollar, içerisinde konumlandırılan Zen mimarisine sahip işlemcilerle birlikte müthiş bir uyum yakalamış gibi görünüyor. Demo olarak paylaşılan videoda sadece Xbox One oyunlarının yer aldığını ve yeni nesil konsollar için planlanan büyük oyunların ne gibi bir performans vadedeceğini bilmenin zor olduğunu da ekleyelim.
Demo of Quick Resume between multiple titles on Xbox Series S from XboxSeriesX
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Aylar süren söylentilerden sonra nihayet geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve ciddi manada piyasada olumlu bir etki bırakan Series S, ağabeyi X modelinin performansına kıyasla, yüklenme ekranları konusunda gayet yeterli görünüyor. Birkaç gün önce çıkan ve bir miktar hayal kırıklığını beraberinde getiren S serisinin, RAM kapasitesi hakkında yayılan söylentiler şu an için bir sorun yaratmıyor gibi görünmekte. 10 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin tam performanslarını ilerleyen günlerde göreceğiz.