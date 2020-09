Instagram CEO’su: TikTok yasağı, faydadan çok zarar getirebilir

Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine ait yeni bir logo ortaya çıktı. Söz konusu logo, işletim sistemini çalıştıran telefon ve diğer cihazlarda kullanılacak.

Kısa bir süre önce tamamlanan Geliştirici Konferansı etkinliğinde Huawei, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlara can verecek mobil işletim sisteminin yeni sürümü HarmonyOS 2.0′ı duyurmuştu. Duyurunun gerçekleşmesinin ardından bugünlerde ise, Huawei’nin bu işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kullanmayı planladığı özel logonun gösterildiği bir fotoğraf ortaya çıktı.

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: Karşınızda yeni HarmonyOS logosu

Bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde, HarmonyOS’in kullanılacağı tüm cihazlarda ve hizmetlerde yer alacak “Powered by HarmonyOS” yazılı bir logo görünüyor. Bunu Android işletim sistemine sahip bir telefonu kapatıp açtığınızda alt kısımda görünen “Powered by Android” logosu gibi düşünebilirsiniz. Anlaşılan o ki Huawei, HarmonyOS’li cihazlarında kullanacağı logoyu da çoktan hazırlamış.

Bu bağlamda söz konusu logoyu, HarmonyOS ile hayata tutunacak akıllı TV, giyilebilir cihaz ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere Huawei ekosisteminin üyelerinde – kutusunda ve cihazı başlatırken – göreceğiz. Aynı zamanda bu cihazlar, Huawei’nin akıllı ev ürünlerini de kontrol edebiliyor.

Huawei ayrıca, HarmonyOS 2.0′ın geliştiricilere yönelik açık kaynak yol haritasını da açıkladı. Bu yol haritası şu şekilde:

10 Eylül’den itibaren 128 KB – 128 MB bellekli cihazlar için açık kaynak

Nisan 2020’den itibaren 128 MB – 4 GB bellekli cihazlar için açık kaynak

Ekim 2020’den itibaren 4 GB’ın üzerindeki tüm cihazlar için açık kaynak

Huawei, yazılım tarafında kendine has bir ekosistem yaratma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, HarmonyOS’in EMUI 11 çalıştıran mevcut telefonlara da güncelleme ile sunulacağı açıklanmıştı. Bu noktada Huawei’nin 2021 yılında akıllı telefonlarında kendi işletim sistemini kullanıma sunmasının ardından, başarılı olup olmadığı çok daha iyi belli olacak.