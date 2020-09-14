Instagram CEO’su: TikTok yasağı, faydadan çok zarar getirebilir

Instagram CEO’su, son dönemlerin vazgeçilmez gündemi olan TikTok yasağıyla ilgili konuştu. CEO’ya göre TikTok’un yasaklanması, uzun vadede kötü etkileri olabilecek bir emsal yaratabilir.

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Uzun süredir gündemde kendine yer edinen TikTok’un kaderi ne olacak bilinmiyor. Eğer uygulama, kendine bir alıcı bulamazsa Başkan Trump’ın çıkardığı yürütme emri doğrultusunda yasaklanacak. Tüm bu söylentiler devam ederken, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’den potansiyel bir TikTok yasağıyla alakalı açıklama geldi.

Mosseri, TikTok’un yasaklanmasının hem kendileri için hem de diğer mobil platformlar için faydadan çok zarar doğurabileceğini düşünüyor.

Instagram CEO’suna göre TikTok yasağı, kötü sonuçlar doğurabilir

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada hızla ivme kazanmakta olan TikTok, her geçen gün kendine yeni kullanıcılar bularak büyümeye devam ediyor. Aslında TikTok’un ABD’de yasaklanması, kısa bir süre önce Reels’ı duyuran Instagram ve onun çatı şirketi Facebook’un ilk başta işine yarayabilir. Zira Instagram, TikTok’un boşluğunu doğal olarak Reels ile dolduracak.

Ama TikTok’un yasaklanması, sosyal medya dünyasında bir açıdan dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. ABD Hükümeti’nin bugün TikTok’u yasaklaması, yarın da başka ülkelerin ABD’li platformlara kendi ülkelerinde zorlu süreçler yaşatmasına sebep olacak. İşte Instagram CEO’sunun endişesi tam burada başlıyor.

“Bir rakibi yavaşlatmak kısa vadede bize fayda sağlıyorsa, bizim için belirlediği emsal, uzun vadede bir işletme olarak bizim için çok çok daha kötü. Aslında bundan hiç hoşlanmıyorum, ancak bazı insanlar bunun bizim için çok iyi olacağını düşünüyor. Önümüzdeki 5 veya 10 yıl içinde bunun bizim için çok kötü olacağını düşünüyorum.”

Tüm bu açıklamalarıyla Instagram CEO’su Adam Mosseri, TikTok’un yasaklanmasının Facebook’un uzun vadede yaşaması muhtemel problemlere neden olabileceğini ve yasağın kendilerine getireceği kısa vadeli faydanın, buna değmeyeceğini belirtiyor.