İnternet
TikTok, oruç uygulamaları ve zayıflama reklamlarını yasaklıyor
TikTok, “zararlı veya olumsuz bir vücut imajını teşvik eden” reklamlara yönelik yeni bir politika sunuyor. Uygulamanın yeni kuralları, şirketlerin oruç uygulamaları ve zayıflama takviyeleri reklamını yapmasını yasaklıyor. Reklam verenler ayrıca, kilo verme reklamlarında platformda yayınlanmaya devam edebilecekleri yeni ve daha katı kısıtlamalara uymak zorundadır. Örneğin, kilo yönetimi ürünlerini gösteren reklamlar, 18 yaşın altındaki kullanıcıları hedefleyemez.
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TikTok, ne gibi önlemler alıyor?
Şirket, kullanıcılarını doğrudan uygulama içinde sunulan kaynaklara bağlamak için Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) ile ortaklık yapıyor. Ortaklığın bir yönü, TikTok’un insanları kar amacı gütmeyen bu kuruluş tarafından işaretlenen konuları ve hashtag’leri aradıklarında NEDA yardım hattına yönlendirdirmesi. Şirket, “Toplum olarak “body shaming” ile hem bireysel hem de kültürel zorluklar ortaya çıkarıyoruz. İnternetin kontrol edilmediği takdirde bu tür sorunları daha da kötüleştirme riski taşıdığını biliyoruz” dedi. “Bu nedenle, kapsayıcı – ve vücut açısından olumlu – bir ortamı desteklerken topluluğumuzu zararlı içerik ve davranışlardan korumak için çalışmaya odaklandık.”
Doğru yönde atılmış bir adım olmakla birlikte, sağlıksız beslenmeyi teşvik eden reklamlar TikTok’un vücut imajı sorununun yalnızca bir kısmı. Bir de bu içeriği yayınlayan TikTok kullanıcıları sorunu var. Uygulamanın topluluk kuralları, “sağlık sorunlarına neden olabilecek yeme alışkanlıklarını teşvik eden” videoları yasaklıyor, ancak bu kurallara rağmen platformda yine de sayısız videosu bulabilirsiniz. Bir de TikTok’un otomatik olarak düzenlenen “Sizin İçin“algoritma var. Bu yılın başlarında BuzzFeed News, uygulamanın insanları sağlıksız yeme ve kilo verme alışkanlıklarını ana sayfasındaki “Sizin İçin” aracılığıyla yücelten içeriğe nasıl maruz bıraktığını ayrıntılı olarak açıkladı. TikTok, insanların benzer içeriklerin Sizin İçin sekmesinde görünmesini engellemek için bir videoya uzun süre basabileceklerine işaret ediyor, ancak bu, bu tür videoların ilk etapta görünmesi sorununu çözmüyor.
İnternet
Facebook, dış politikaya müdahale eden Rusya temelli ağ tespit etti
ABD Başkanlık seçim kampanyasının son aşamasına doğru ilerlerken endişe kaynakları artıyor. Bu hafta Facebook, dış siyasete müdahale etmek için Facebook’u kullanmaya çalışan Rusya merkezli üç yeni ağ keşfini bildirdi.
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Bu yeni ağlar kimlerden oluşuyor?
Keşfedilen yeni üç ağın içeriği şu şekilde: Facebook’un Rus ordusuna kadar dayanan 14 Facebook kullanıcısı, 35 Sayfa, 18 Grup ve 34 Instagram hesabı, Rusya İnternet Araştırma Ajansı’na bağlı 1 Sayfa, 5 Facebook hesabı, 1 Grup ve 3 Instagram hesabı (2016 ABD Başkanlık kampanyası sırasında Rusya merkezli müdahale operasyonlarının çoğunun arkasındaki grup), Rus istihbarat servislerine geri bağlanan 23 Facebook hesabı, 6 Sayfa ve 8 Instagram hesabı.
Facebook’ta bu sayfaları yaklaşık 74 bin kişi takip etti, 9.5k kişi ilişkili gruplarına katıldı ve yaklaşık 15.000 kişi Instagram’daki profilleri takip etti. Yani ölçek açısından, etki çok büyük değil ancak yine de, daha sonra çok daha büyük bir noktaya dönüşebilecek bir tohum ekmesi, Facebook izleyicileri arasında tartışma ve bölünme yaratmak için yeterli. Elbette, 2016‘da yaptıkları gibi, ABD seçimlerini etkilemek isteyen Rus kökenli ajanları görmek büyük bir sürpriz değil, ancak bu tür faaliyetlerin anketten sadece 40 gün sonra arttığını görmek endişe verici.
Bu tür operasyonların tam kapsamını bilemeyiz, ancak bulgular, yabancı grupların Kasım anketinin nihai sonucunu etkilemek için seçmen eylemini teşvik etmek için Sosyal Ağı bir araç olarak kullanmayı denemekten kesinlikle vazgeçmeyeceklerini gösteriyor.Bu durum, önümüzdeki ay, Facebook’un algılama sistemlerinin bugüne kadarki en büyük testi olacak.
Güncelleme
2021 yılında 217 yeni emoji gelecek!
İletişim kurmanın en eğlenceli yollarından biri olan emojiler hayatımızın her yerinde. Gün içinde mesaj yazmak yerine çoğumuz duygu ve düşüncelerimizi emojilerle ifade ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni emojilerin değerlendirildiği organizasyon olan Unicode Consortium bir açıklama yaparak 217 yeni emojinin yolda olduğunu duyurdu. 217 emojinin tümü yeni emoji olmayacak. 7’si daha önce hiç görmediğimiz emojiler, geri kalanı ise mevcut ifadelerin farklı ten rengi versiyonu olacak.
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Yeni emojiler neleri içeriyor?
Eklemeler arasında ateşli bir kalp, bulutların içinde yüz, sakallı bir kadın ve çiftler için yeni karışık cilt tonu seçenekleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Unicode’un Mart sürümü, Eylül-Ekim aylarında büyük işletim sistemi güncellemeleri gönderen satıcılar için verimli geçti . Yaklaşık altı ay boyunca Unicode güncel sürümü tamamlayıp tüketicilere büyük bir işletim sistemi güncellemesi sundu. Bu yeni zaman çizelgesine göre, ilerleyen zamanlarda çok daha çeşitli yenilikler bekleyebiliriz. Web uygulamaları bu güncellemeleri önümüzdeki haftalarda veya aylarda görmeye başlayabilirken, büyük işletim sistemi güncellemeleri Ocak 2021’den Ekim 2021′e kadar potansiyel olarak herhangi bir zamanda görülebilir.
Genel
LinkedIn’e hikaye özelliği geldi
Belirli bir süre sonra silinen hikayeler konseptine son olarak LinkedIn de katıldı. Profesyonel ağ oluşturma sitesi, şirketin LinkedIn Hikayeleri ile aylarca süren deneyini resmileştiren tasarımını açıkladı. Bugünden başlayarak, şirket bu özelliği ABD ve Kanada’daki tüm kullanıcılarına sunacak ve önümüzdeki birkaç hafta içinde herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.
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Özellik nasıl çalışıyor?
LinkedIn’in Hikayeler sürümü, Instagram veya Snapchat’in hikaye özelliğine çok benziyor. Bir fotoğraf çekin, metin veya GIF ile süsleyin ve tüm profesyonel bağlantılarınızın 24 saat boyunca görmesi için profilinize yükleyin (Hikayenizi kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.) Ve ihtiyacınız olması durumunda LinkedIn tüm bağlantılarınızın hikayelerini ana yayınınızın en üstüne yerleştirme imkanı sağlıyor. LinkedIn’in kullanım amacına bakılırsa son ihtiyaç duyulacak özellik hikaye eklemeleri gibi görünebilir fakat, şirket dikkate alınması gereken bazı avantajlar olduğunu söylüyor. LinkedIn’in kıdemli ürün müdürü Liz Li, özelliğin ilk testlerinin, bazı kişilerin LinkedIn profillerinde sonsuza dek kalması yerine 24 saat sonra kaybolacağını bildiklerinde gönderi paylaşmaya daha istekli olduklarını gösterdiğini söylüyor. Li, Engadget’e “Geçmişteki üyeler, LinkedIn’de paylaşımın göz korkutucu olduğunu düşünüyordu” dedi. “LinkedIn hikayeler aracılığıyla gerçekten içerik paylaşmayan kişilerin daha fazla paylaşım yapmasısını tetikleyemeyi umuyoruz.” Li, “Diğer ağlarda paylaştığınız şeyleri paylaşmanız gerekmiyor,” diyor. “Bu, köpeğinizin bir resmini paylaşamayacağınız anlamına gelmez ancak amaç, iş konuşmalarını ve bağlantıları canlı tutmaktır.” diyerek ekliyor.
Hikayelerin yanı sıra, yeni tasarım diğer bazı güncellemelerle birlikte geliyor. Sitenin arama özellikleri, yeni filtreleme seçeneklerini ve ana arama aracından çevrimiçi kursları ve diğer LinkedIn içeriğini bulma özelliğini içerecek şekilde elden geçirildi. Mesajlaşma, emoji tepkileri ile Facebook benzeri başka bir özelliğin yanı sıra doğrudan sohbetten görüntülü arama başlatma seçeneği de alıyor. Ekim ayında kullanıma sunulacak görüntülü görüşme; Zoom, Microsoft Teams, Slack ve BlueJeans’ı destekliyor.