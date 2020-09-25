TikTok, oruç uygulamaları ve zayıflama reklamlarını yasaklıyor

TikTok, “zararlı veya olumsuz bir vücut imajını teşvik eden” reklamlara yönelik yeni bir politika sunuyor. Uygulamanın yeni kuralları, şirketlerin oruç uygulamaları ve zayıflama takviyeleri reklamını yapmasını yasaklıyor. Reklam verenler ayrıca, kilo verme reklamlarında platformda yayınlanmaya devam edebilecekleri yeni ve daha katı kısıtlamalara uymak zorundadır. Örneğin, kilo yönetimi ürünlerini gösteren reklamlar, 18 yaşın altındaki kullanıcıları hedefleyemez.

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TikTok, ne gibi önlemler alıyor?

Şirket, kullanıcılarını doğrudan uygulama içinde sunulan kaynaklara bağlamak için Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) ile ortaklık yapıyor. Ortaklığın bir yönü, TikTok’un insanları kar amacı gütmeyen bu kuruluş tarafından işaretlenen konuları ve hashtag’leri aradıklarında NEDA yardım hattına yönlendirdirmesi. Şirket, “Toplum olarak “body shaming” ile hem bireysel hem de kültürel zorluklar ortaya çıkarıyoruz. İnternetin kontrol edilmediği takdirde bu tür sorunları daha da kötüleştirme riski taşıdığını biliyoruz” dedi. “Bu nedenle, kapsayıcı – ve vücut açısından olumlu – bir ortamı desteklerken topluluğumuzu zararlı içerik ve davranışlardan korumak için çalışmaya odaklandık.”

Doğru yönde atılmış bir adım olmakla birlikte, sağlıksız beslenmeyi teşvik eden reklamlar TikTok’un vücut imajı sorununun yalnızca bir kısmı. Bir de bu içeriği yayınlayan TikTok kullanıcıları sorunu var. Uygulamanın topluluk kuralları, “sağlık sorunlarına neden olabilecek yeme alışkanlıklarını teşvik eden” videoları yasaklıyor, ancak bu kurallara rağmen platformda yine de sayısız videosu bulabilirsiniz. Bir de TikTok’un otomatik olarak düzenlenen “Sizin İçin“algoritma var. Bu yılın başlarında BuzzFeed News, uygulamanın insanları sağlıksız yeme ve kilo verme alışkanlıklarını ana sayfasındaki “Sizin İçin” aracılığıyla yücelten içeriğe nasıl maruz bıraktığını ayrıntılı olarak açıkladı. TikTok, insanların benzer içeriklerin Sizin İçin sekmesinde görünmesini engellemek için bir videoya uzun süre basabileceklerine işaret ediyor, ancak bu, bu tür videoların ilk etapta görünmesi sorununu çözmüyor.