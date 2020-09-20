Haber
ABD, TikTok ile Oracle anlaşmasını onayladı!
ABD, TikTok ile Oracle ikilisi arasında yapılan anlaşmayı resmen onayladı. Başkan Donald Trump, onaylama kararını gazetecilere yaptığı açıklamada duyurdu.
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Uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde bir numara olan TikTok – ABD krizi, nihayet çözülmeye yüz tutuyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Oracle ile ByteDance, TikTok’un ABD operasyonları odağında bir anlaşma yapmıştı. İşte bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayını almasıyla birlikte resmi boyut kazanmış oldu.
Oracle ve TikTok arasındaki anlaşma ne anlama geliyor?
Söz konusu anlaşmanın detaylarını daha iyi kavramadan evvel biraz geriye gidip Trump’ın TikTok’a neden bu kadar kafayı taktığını hatırlayalım. Donald Trump, TikTok’u ve daha doğrusu Çin menşeli tüm uygulama ve şirketleri, ABD’nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüyor. Bu iddiasını da TikTok’un Amerikan kullanıcıların verilerini Çin Hükümeti ile paylaştığını öne sürerek destekliyor. İşte bu anlaşma, bir nevi aslında Trump’ın gönlünü rahatlatacak.
Oracle ile ByteDance arasındaki anlaşmaya göre, ABD’nin Teksas eyaletinde ‘TikTok Global’ adlı yeni bir şirket kurulacak. TikTok, Amerikalı kullanıcıların tüm verilerini bu şirket adı altında yönetecek ve ABD’de tutacak. Diğer taraftan, TikTok’un kaynak kodlarının ise Oracle ile paylaşılmayacağı da belirtildi. Donald Trump da yeni şirketin ABD ekonomisine 5 milyar dolar katkıda bulunacağını ve 25 bin insana da istihdam sağlayacağını ifade ederek, anlaşmaya yönelik memnuniyetinin altını çizdi.
Ayrıca TikTok Global şirketinde Oracle %12.5; Walmart Inc. ise %7.5 paya sahip olacak. Şirket, büyük oranda ABD’li yetkililer tarafından yönetilecek ve Walmart’ın İcra Kurulu Başkanı Doug McMillon da yönetim kurulunda söz sahibi olacak.
İki gün önce ABD Ticaret Bakanlığı, WeChat ve TikTok’un ABD’de uygulama mağazalarından yasaklanmasına hükmetmişti. Şimdi Donald Trump’ın resmi onayından sonra ise Bakanlık, söz konusu yasağı da bir hafta ertelediğini açıkladı.
Anlaşmayı Çin Hükümeti’nin de onaylaması gerekiyor
ABD her ne kadar TikTok ile Oracle anlaşmasını resmi olarak onaylamış olsa da, henüz TikTok krizini finalize etmek için çok erken. Zira Donald Trump’ın onayıyla anlaşma hayata geçemiyor, ek olarak Çin Hükümeti’nin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Bu konuya ilişkin de ByteDance, çalışmalarına başladığını ve en kısa sürede ABD ve Çin kanunlarıyla uyumlu bir şekilde anlaşmaya varılacağını söyledi.
Eğer Çin tarafında herhangi bir pürüz çıkmaz ve resmi onay gelirse, TikTok krizi resmen çözülecek.
TikTok geçici CEO’su Vanessa Pappas da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz!” ifadelerini kullandı.
— TikTok (@tiktok_us) September 19, 2020
Oyun
Sony, ön siparişte tükenen PlayStation 5 stokları için özür diledi!
Sony, ön siparişte bulunan PlayStation 5 oyun konsolunun tükenen stokları için özür mesajı yayınladı. Firma kısa sürede stokların yeniden artacağını bildirdi.
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Kısa sürede PlayStation 5 stokları artacak!
PlayStation 5 bir müddet daha gündemi meşgul edecekmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan, fiyatı ve çıkış tarihi belli olan oyun konsolu, hayranların büyük ilgisi ile karşılaştı. Duyurudan birkaç gün sonra dünya genelinde stok sorunu yaşanırken, Sony de bu durum karşısında Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. Ön sipariş için ayrılan stokların bu kadar hızlı biteceğini düşünemediklerini belirten firma, ilerleyen günlerde daha fazla oyun konsolunu ön siparişe hazırlayacakları müjdesini vermeyi de ihmal etmedi.
Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.
Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.
And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun
— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020
Yaşanan bu gelişmenin ardından hayranlar rahatlar iken, söz konusu stok artışının tam olarak ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Dünya genelinde hızlıca stokları tükenen PlayStation 5, 12 Kasım tarihinde belirli ülkeler için satışa çıkacak iken, bundan tam bir hafta sonra yani 19 Kasım tarihinde tüm dünya genelinde piyasaya çıkacak. İki farklı sürüme sahip oyun konsolunun, dijital versiyonu 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Normal sürüm de 499 dolarlık fiyat etiketi ile kullanıcılarını karşılayacak. Türkiye fiyatı belli olmayan oyun konsolu ülkemize tüm dünya ile aynı anda gelecek. Bakalım Sony, yeni nesil oyun dünyasının en önemli oyuncularından biri olan PlayStation 5 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Nvidia GeForce RTX 3090 benchmarkları sızdırıldı
Nvidia, geçtiğimiz haftalarda yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX 3080 ve 3070 geçtiğimiz nesle göre daha uygun fiyata çok daha yüksek performans göstererek son kullanıcıyı etkilemişti. Nvidia, aynı zamanda yüksek fiyatıyla cüzdanları, güç tüketimiyle PSU’ları korkutan GeForce RTX 3090 ekran kartını duyurdu. Şimdiyse RTX 3090’ın rekorları alt üst eden, önceki nesle hatta RTX3080’e fark atan benchmark test sonuçları sızdırıldı.
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Nvidia GeForce RTX 3090 test sonuçları etkiliyor
Nvidia’nın tepe seviyesi kartı, GeForce RTX 3090 1500 dolar, 14 bin 500 TL, gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip. Ancak ortaya çıkan performans testlerine göre bu fiyatın hakkını verecek gibi gözüküyor. RTX 3090, 10496 CUDA çekirdeğine ve 24 GB GDDR6X belleğe sahip. 384 bit ekran kartı, 936 GB/s bant genişliğine sahip. Teknik özellikleri oldukça etkileyici ekran kartı bu başarısını test sonuçlarına yansıtmayı başarmış. RTX 3090, Time Spy Extreme’de 10.300 puan ve Time Spy’da 20.000 puan almayı başardı. Bu sonuçlar RTX 2080 Ti’dan %50, RTX 3080’den %19 daha yüksek.
RTX 3090 normal şartlar altında Nvidia’nın verilerine göre 390 W güç tüketim değerine sahip. Bir kullanıcı, ekran kartını overclock ederek bu değeri 550 W’a kadar çıkardığını iddia etti. Bu güç artışı, perfromans değerlerinde kayda değer bir artışı beraberinde getirmiş. Kullanıcının paylaştığı test sonuçlarına göre RTX 3090, Time Spy’da 20.000 olan skorunu 21.905’e çıkararak neredeyse yüzde 10 performans artışı gerçekleştirdi. Time Spy Extreme skoru ise 10.300’den 11.816’ya yükselmiş. Verilere göre güç tüketimi ortalama %41 artarken performans ortalama %7 artış göstermiş.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!
Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi 10 Ultra‘yı şirketin onuncu yıl dönümünde düzenlenen lansmanda resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Yakın tarihli bir rapora göre şirket bu cihazın bazı özelliklerini değiştiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacaktı. Geçtiğimiz günlerde ise telefon, MIUI 12.0.10 güncellemesini aldı. Bu güncelleme ile cihazın kamerası DxOMark sürümüne yükseltildi. Ayrıca pil, ekran, şarj sıcaklığı kontrolü ve video tarafında çeşitli optimizasyonlar gerçekleşti.
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Xiaomi Mi 10 Ultra, şarj hızında nasıl bir artış gösterecek?
Kullanıcı raporlarına göre bu güncelleme şarj protokolünü uygun şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, %0’dan %100’e şarj için 23 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuyor. Fakat cihaz şarj olurken %92,77 şarj düzeyindeyken %100 olarak gözüküyor. 10 dakika boyunca telefon 9,75 Wh ile şarj oluyor ve 100W yaklaşık olarak 1 dakika sürüyor. Güncellemeden sonra ise %100‘ü görmek için geçen zaman hala 23 dakika olsa bile şarjın iç dengesinde değişmeler mevcut. Pil %100 gösterildiğinde artık %92,77 yerine %93,50 düzeyinde şarj bulunacak. 10 dakika boyunca telefon 11,72 Wh ile şarj olacak ve 100W yaklaşık 13 saniye sürecek.
Güncellemenin ardından 100W şarj süresi kısalıyor ancak 10 dakika içinde gerçekleşen şarjda artış mevcut. Mi 10 Ultra, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor. Şirkete göre cihaz 5 dakikada %41, 23 dakikada ise %100 şarja ulaşıyor. Telefonun TUV Rheinland tarafından güvenli hızlı şarj sertifikası da bulunuyor.