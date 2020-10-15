Genel
TikTok, OpenSlate ile yeni ortaklığını duyurdu
TikTok, reklamların ve markalı içeriğin platformdaki şüpheli materyallerin yanında görüntülenmemesini sağlamak için marka güvenliği platformu OpenSlate ile yeni bir ortaklık duyurdu.
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Tiktok, OpenSlate ortalık çalışması yarar sağlayacak mı?
“OpenSlate tarafından doğrulanan TikTok Marka Güvenliği Çözümünün piyasaya sürülmesiyle, markalı reklamların ve içeriğin yanında görünen çeşitli içerik ve kategorileri doğrulamak ve filtrelemek için yüksek düzeyde güvenlik uyguluyoruz. Bu ortaklık, markaların nerede olduğunu bilmesini ve takip etmesini sağlıyor. reklamları, kampanya öncesi çözümlerin yanı sıra kampanya sonrası analizlerle yayınlanıyor. ” Süreç, esasen reklamverenlerin, görüntülenen içeriğe bağlı olası endişelerden kaçınmak için reklamlarının TikTok’ta nerede yayınlanacağını seçmelerine olanak tanıyacak.
Ve gerçekten de reklamveren endişeleri mevcut. Meteorik yükselişinin yanı sıra, TikTok moderasyon ve içerik politikalarının kullanıcıları sömürü ve zorbalıktan korumak için uyguladığı süreçlerde bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Uygulama Hindistan, Endonezya ve Pakistan’da içerik endişeleri nedeniyle farklı zamanlarda yasaklandı. Ayrıca genç kullanıcıların verilerini korumadaki başarısızlığı nedeniyle de önemli para cezalarına çarptırıldı. Bunun hassas doğası göz önünde bulundurulduğunda, bazı markaların TikTok reklamlarına her şeyi dahil etme konusunda tereddüt ettikleri mantıklı. Ancak OpenSlate ile yeni ortaklık, reklam yoluyla istenmeyen ilişkilendirmelerden kaçınmaya yardımcı olmak için ekstra bir güvence ve gözetim seviyesi sağlayacak.
“Marka ortaklarımızın önemli ihtiyaçlarını karşılamak için reklam çözümlerimizi sürekli olarak ölçeklendiriyor ve geliştiriyoruz. OpenSlate ile ortaklığımız, markalara, reklamlarının her zaman marka güvenli içeriğin yanında sunulduğunu ve risklerin azaltıldığını bilmeleri için güven ve şeffaflık sağlıyor. ” TikTok’un ABD kullanıcılarının üçte birinden fazlasının 14 yaşında olduğu düşünüldüğünde, sorunlu içeriği basitçe kaldırmaya çalışacaklarını umuyoruz.
Genel
296 beygirlik 2021 VW Golf GTI Clubsport duyuruldu!
Her geçen gün büyüyen hot hatch segmentinin kurucularından VW Golf GTI, biraz daha performanslı bir modele daha kavuştu. Karşınızda VW Golf GTI Clubsport.
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Standart Golf GTI modelindeki 2.0 litrelik turbolu dört silindirli motor, 242 beygir güç ve 370 Nm torka sahip. Fakat Hyundai i30 N gibi modellerin (275 beygir güç ve 353 Nm tork) piyasaya sürülmesiyle, Golf GTI’ın eli biraz güçsüz kalmıştı. VW Golf GTI Clubsport ise sahip olduğu 296 beygir güç ve 400 Nm tork değerleriyle oldukça dişli bir rakip konumunda.
VW Golf GTI Clubsport’ta standart Golf GTI motorundan farklı olarak yeni bir Continental turbo ve özel ayarlanmış bir ECU yazılımı bulunuyor. Yedi ileri çift kavramalı şanzıman ile gücünü ön tekerleklerine aktaran aracın, normal GTI’dan daha kısa vites oranlarına sahip olduğu söyleniyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniyenin altında tamamlayan aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.
VW Golf GTI Clubsport’un tasarımı ve diğer teknik detayları
Aracın tasarımına baktığımızda yeni ön splitter, 19 inç jantlar ve yere basma kuvvetini arttıran iki parçalı bir bagaj üstü spoyler dikkat çekiyor. Yan eteklere eklenen siyah detaylar ile standart GTI’dan ayrılan GTI Clubsport’un kabindeki farklılıklar ise yeni döşemelerle sınırlı kalmış.
VW Golf GTI Clubsport, standart GTI’daki elektronik XDS sistemi yerine, VAQ elektromekanik kilitli ön diferansiyel sistemine sahip. Bu yeni diferansiyel, sürüş modu seçimlerine göre farklı karakterlere bürünebiliyor. Diğer farklılıklar arasında ön tekerleklerin arttırılmış kamber açısı, arkada yeni bir kontrol kolu, yeni tekerlek bağlantıları, özel amortisör yatakları ve yeni ayarlara sahip yaylar bulunuyor.
Aracın Dinamik Şasi Kontrolü (DCC) sisteminde, Sport modunun üzerinde yer alan, Nürburgring Pisti’ne özel bir mod da yer alıyor. VW Golf GTI Clubsport’un frenleri, çift pistonlu fren kaliperleriyle güçlendirilmiş. Aracın ABS ve denge kontrol sistemlerine, frenleme performansı ve araç dengesini iyileştirmek adına kayma eşikleri artacak şekilde ince ayarlar yapılmış.
Kaynak: Carscoops, motor1.com
Diğer
MediaMarkt’ta ikinci beyaz eşya %20 indirimli!
MediaMarkt, MediaMarkt CLUB üyelerine özel yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 13 – 25 Ekim tarihleri arasında iki veya daha fazla beyaz eşya alan müşterilere NET %20 indirim sağlanacak. Söz konusu kampanya hem fiziksel MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr‘de geçerli.
Kampanya detayları neler?
13 – 25 Ekim tarihleri arasında MediaMarkt mağazaları veya mediamarkt.com.tr üzerinden Mediamarkt CLUB üyelerinin yapacağı iki veya daha fazla beyaz eşya alımlarında net %20 indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamında bulaşık makinesinden buzdolabına, çamaşır makinesinden kurutma makinelerine kadar pek çok üründen faydalanabiliyorsunuz.
MediaMarkt CLUB üyeliği avantajları
MediaMarkt CLUB üyesi olmanın birçok avantajı var. Dilerseniz öne çıkan ayrıcalıkları sıralayalım:
- Hoş geldin kuponu
Üyelik sonrası MediaMarkt CLUB Hoş Geldin İndirim Kuponu ile alacağınız üründe indirim sağlayabilirsiniz.
- Aldıkça kazan
Club üyeleri, yaptıkları alışverişlere göre hediye ürünler ve indirim kuponları kazanıyor
- Uzatılmış iade süresi
Üyeler, 14 gün olan alışveriş sonrası iade taahhüdünü aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 28 gün olarak kullanabiliyor.
MediaMarkt Club üyeliğinin diğer avantajlarını görmek için tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
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Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.