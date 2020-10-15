TikTok, OpenSlate ile yeni ortaklığını duyurdu

TikTok, reklamların ve markalı içeriğin platformdaki şüpheli materyallerin yanında görüntülenmemesini sağlamak için marka güvenliği platformu OpenSlate ile yeni bir ortaklık duyurdu.

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Tiktok, OpenSlate ortalık çalışması yarar sağlayacak mı?

“OpenSlate tarafından doğrulanan TikTok Marka Güvenliği Çözümünün piyasaya sürülmesiyle, markalı reklamların ve içeriğin yanında görünen çeşitli içerik ve kategorileri doğrulamak ve filtrelemek için yüksek düzeyde güvenlik uyguluyoruz. Bu ortaklık, markaların nerede olduğunu bilmesini ve takip etmesini sağlıyor. reklamları, kampanya öncesi çözümlerin yanı sıra kampanya sonrası analizlerle yayınlanıyor. ” Süreç, esasen reklamverenlerin, görüntülenen içeriğe bağlı olası endişelerden kaçınmak için reklamlarının TikTok’ta nerede yayınlanacağını seçmelerine olanak tanıyacak.

Ve gerçekten de reklamveren endişeleri mevcut. Meteorik yükselişinin yanı sıra, TikTok moderasyon ve içerik politikalarının kullanıcıları sömürü ve zorbalıktan korumak için uyguladığı süreçlerde bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Uygulama Hindistan, Endonezya ve Pakistan’da içerik endişeleri nedeniyle farklı zamanlarda yasaklandı. Ayrıca genç kullanıcıların verilerini korumadaki başarısızlığı nedeniyle de önemli para cezalarına çarptırıldı. Bunun hassas doğası göz önünde bulundurulduğunda, bazı markaların TikTok reklamlarına her şeyi dahil etme konusunda tereddüt ettikleri mantıklı. Ancak OpenSlate ile yeni ortaklık, reklam yoluyla istenmeyen ilişkilendirmelerden kaçınmaya yardımcı olmak için ekstra bir güvence ve gözetim seviyesi sağlayacak.

“Marka ortaklarımızın önemli ihtiyaçlarını karşılamak için reklam çözümlerimizi sürekli olarak ölçeklendiriyor ve geliştiriyoruz. OpenSlate ile ortaklığımız, markalara, reklamlarının her zaman marka güvenli içeriğin yanında sunulduğunu ve risklerin azaltıldığını bilmeleri için güven ve şeffaflık sağlıyor. ” TikTok’un ABD kullanıcılarının üçte birinden fazlasının 14 yaşında olduğu düşünüldüğünde, sorunlu içeriği basitçe kaldırmaya çalışacaklarını umuyoruz.