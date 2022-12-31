TikTok, müstehcen içeriği tespit edebilen algoritmasını sıkılaştırdı. Sosyal medya şirketi artık reşit olmayanlar için uygun olmayan ancak politikayı da ihlal etmeyen “müstehcen içeriği” tespit etmede daha da iyi olacak.

Algoritma iyileştirmeleri sayesinde, gençlerin ‘müstehcen’ veya ‘sınırda içerik’ olarak adlandırılan içeriklere daha az maruz kalacağı ve sosyal ağı gençler için daha güvenli bir yer haline getireceği belirtiliyor. ‘Sınırda içerik’ olarak adlandırılan içerik cinsel veya şiddet içerikli olabilir. Bu tür içerikler reşit olmayan TikTok kullanıcıları için uygun değildir, ancak bazen platformdan kaldırılacak kadar açık olmadığı için platformun kurallarını da ihlal etmez.

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Bu tür TikTok videoları, bu yılın başlarında sözde İçerik Düzeyleri derecelendirme sisteminin uygulamaya konmasından bu yana 13 ila 17 yaş arasındaki gençlere öneriler veya arama sonuçları aracılığıyla sunulmamaktadır. Sosyal medya şirketi ayrıca, platformda müstehcen görüntülerin yayılmasını durdurmak için yardım kuruluşu StopNCII, Meta ve Bumble ile çalıştığını söylüyor.