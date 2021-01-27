Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu sosyal medya platformu TikTok, Hindistan operasyonunu sonlandırıyor. Yasaklanan şirket, ülkede faaliyet göstermeyi bırakıyor.

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TikTok veya Çin’de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016 tarihinde piyasaya süren uygulama, kısa sürede diğer ülkelerde de yayılarak Dünya çapında popüler olmuştur. Kullanıcılarına müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede aktif bir milyardan fazla kullanıcıya sahip. Uygulama son zamanlarda Hindistan’da yaşadığı bazı sorunlar yaşıyordu. Bununla birlikte Hindistan hükümeti, TikTok’u veri toplama ve kullanıcı gizliliği ihlali sebebiyle ülkede yasaklamıştı. Son gelen haber ise herkesi şaşırttı. TikTok, Hindistan operasyonunu sonlandırıyor.

TikTok Hindistan operasyonunu sonlandırıyor

Hindistan, yeni çıkardığı Bilgi Teknolojileri Yasası gereği, kullanıcı gizliliğini ihlal eden 250’den fazla uygulamayı yasakladı. Asya ülkesi, bu uygulamalardan özellikle konuyla ilgili savunma istedi. Ancak Savunmaları geçerli bulunmayan 59 uygulama, ülkede kalıcı olarak yasaklandı. Bu uygulamalar arasında TikTok ve WeChat gibi popüler uygulamalar da var. Bu nedenle sonra TikTok’un sahibi olan ByteDance, Hindistan operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin Hindistan içinde iki binden fazla çalışanı var. Uygulamaları kapalı kaldığı sürece ülkede bulunmalarının bir anlamı olmadığını açıklayan ByteDance, yasağı kalkması durumunda ne yapacaklarını ise açıklamadı. Tam olarak kaç kişinin işsiz kalacağı ise merak konusu. TikTok, Hindistan için şu ana kadar bir milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Ancak bu yatırımlar, Çin ve Hindistan arasındaki politik çatışmaların gölgesinde kalacak gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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