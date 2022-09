BeeHive gibi güvenlik uzmanları tarafından elde edilen bilgilere göre TikTok, son zamanlarda büyük bir veri ihlali yaşadı. Platformdan gelen büyük bir veri paketi, kullanıcı bilgileri de dahil olmak üzere bir dark web forumunda satıldığı iddia edildi.

Yayınlanan veri örneği, PayPal kayıtları ve kullanıcılar arasında popüler olan etiketler de dahil olmak üzere TikTok’u içeren 74 dosya içeriyor. Bloomberg’e göre pakette bulunan bazı bilgiler herkese açık olabilir, ancak sızıntının kişisel veriler içerme ihtimali var.

This is your forewarning. #TikTok has reportedly suffered a #data #breach, and if true there may be fallout from it in the coming days. We recommend you change your TikTok #password and enable Two-Factor Authentication, if you have not done so already. pic.twitter.com/SvifAp5B24

— BeeHive CyberSecurity (@BeeHiveCyberSec) September 4, 2022