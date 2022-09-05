Türk Hava Yolları, uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi‘nin resmi sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli işbirliği, 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Türk Hava Yolları’nın resmi sponsor olacağı Şampiyonlar Ligi etkinliği, sezon boyunca 200 ülkede 70’den fazla yayıncı tarafından 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanını paylaşıyor. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları, maç yayını öncesi, maç yayını sırasında ve sonrasında saha kenarında led ekranlar dahil birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkına sahiptir. Ancak global taşıyıcı; Ayrıca UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi finallerinde resmi sponsor olarak yer alacak.

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Değerli yolcularımız, futbol dünyasının en prestijli turnuvası için uçuşa hazırız!#TürkHavaYolları şimdi UEFA @ChampionsLeague'in resmi sponsoru! pic.twitter.com/uTl7Kb6k8t — Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 5, 2022

Türk Hava Yolları’nın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsorluğuna ilişkin duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üst düzey yöneticiler, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

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Tüm dünyayı İstanbul’da Buluşturacağız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sponsorlukla ilgili olarak, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak, Türkiye’nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne sponsorluğumuzun heyecanını yaşıyoruz. Dünya. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da daha yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorluk ile sezon boyunca Türk Hava Yolları markasını dünyanın dört bir yanına taşıyacak ve 10 Haziran 2023’te tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız. Farklı kültürleri bir araya getiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, “Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk Hava Yolları ile yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki hayranları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. Anlaşmanın bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul’da yapılacağı yılda olması bizleri de çok memnun etti. “İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve iş ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları, EURO 2016’da resmi havayolu sponsorluğu ile UEFA ile işbirliği yapan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu, FC Barcelona, ​​​​Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marsilya ve River Plate gibi önemli takımlara da sponsor oldu. . Türk Hava Yolları’nın Kobe Bryant ve Lionel Messi’nin başrollerini paylaştığı “The Selfie Shootout” reklam filmi de tüm zamanların en çok izlenen reklamları arasında yer alıyor.

Bugün futbolun yanı sıra farklı spor dallarını da destekleyen Ulusal Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 2010 yılından bu yana Avrupa’nın en önemli basketbol turnuvası olan Turkish Airlines EuroLeague’in isim sponsoru olmaya devam ediyor.