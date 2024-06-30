Sosyal medya dünyasında çektiği videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve Yakışıklı Güvenlik ismiyle tanınan TikTok fenomeni Muhammed Sürmeneli, mesleğini bıraktığını duyurdu. Bu haber, özellikle TikTok’ta 1,3 milyon takipçisi olan fenomenin hayranlarını derinden etkiledi. Yakışıklı Güvenlik artık güvenlik değil! Yakışıklı güvenlik mesleği bıraktı mı?

Yakışıklı Güvenlik Mesleğini Bıraktığını Duyurdu: Sosyal Medya Yıkıldı

Muhammed Sürmeneli, Yakışıklı Güvenlik adıyla tanındığı TikTok hesabından paylaştığı bir video ile bu kararını duyurdu. Videoda, güvenlik görevlisi üniformasındaki tüm armalarını öperek söktü ve “Uzun uzun açıklardım ama gerek yok bence” notunu düştü. Bu duygusal anlar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Güvenlik görevlisi olarak çektiği videolarla fenomen haline gelen Sürmeneli, sosyal medya kariyerine odaklanmak için bu kararı aldığını belirtti. “Yakışıklı Güvenlik” videoları ile büyük beğeni toplayan Sürmeneli, takipçileriyle olan samimi ilişkisi ve eğlenceli içerikleri ile biliniyor.

Sürmeneli’nin bu kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, onun bu kararını desteklerken, bazıları ise güvenlik görevlisi olarak çektiği videoları özleyeceklerini dile getirdi. Yakışıklı Güvenlik’in mesleğini bırakma kararı, sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma başlattı.

Bu karar, Muhammed Sürmeneli’nin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. Pek çok kişi, onun gelecekte hangi projelere imza atacağını ve sosyal medyada nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Sürmeneli, takipçilerine sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, yeni içeriklerle karşımızda olmaya devam edeceğini belirtti.

Yakışıklı Güvenlik olarak bilinen Muhammed Sürmeneli‘nin mesleğini bırakma kararı, sosyal medyada büyük bir etki yarattı ve onun hayranları için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Sürmeneli’nin bu cesur kararı, birçok kişiye ilham verdi ve onun sosyal medya yolculuğunu daha da merak edilir hale getirdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce artık güvenlik olmayan “Yakışıklı” fenomen ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!