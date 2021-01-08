Nvidia 2021 yılının ilk sürücü güncellemesini yayınladı

Nvidia cihazları için 2021 yılındaki ilk sürücü güncellemesi geldi. Güncelleme genel içeriği güvenlik yükseltmeleri ve hata düzeltmelerinden oluşuyor. Geçtiğimiz yıl birçok GeForce cihazı ortaya çıkaran firmanın 461.09 isimli bu güncellemesi; herhangi bir oyun optimizasyonuna veya yeni kart desteğine yönelik bir nitelik ise taşımıyor.

Nvidia aynı zamanda güncellemenin güvenlik kısmıyla alakalı detaylı bir yazı da paylaştı. Diğer taraftan çözümlenen hatalar ise diğer GeForce cihazlarına karşın daha çok GTX 1080 Ti kullanıcılarına hitap ediyor. Eğer mevcut Nvidia grafik kartınızla herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bu güncellemeyi şimdilik pas geçebilirsiniz. Ancak ekran titremesi veya donması gibi sorunlarınız var ise bu güncelleme işiniz görebilir.

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Nvidia GeForce Game Ready Sürücüleri genellikle ayda bir veya belli oyunların çıkışıyla yakın zamanda gelebiliyorlar. Böylece performansın en iyi hale getirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla genellikle sürücü güncellemelerinin atlanmaması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.

2021 yılının ilk sürücü güncellemesi olan 461.09, Nvidia resmi sitesinden indirebilir ve yine aynı yerden güncellemeyle gelen yamalar ve hata düzeltmelerinin tam listesine ulaşabilirsiniz. Yine de önemli görünen birkaçını biz buraya not olarak düşüyoruz:

Nvidia 461.09 güncellemesi ile çözüm gelen bazı sorunlar