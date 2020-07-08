Haber
TikTok şimdi de Amerika hükümetinin hedefinde!
Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, şu sıralar pek çok ülkenin hükümeti tarafından yoğun bir şekilde kıskaç altına alındı. Veri güvenliği tartışma konusu olan uygulamanın Hindistan’da yasaklanmasının ardından şimdi de benzer bir yaptırım ABD hükümeti tarafından tartışılıyor!
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TikTok, Huawei’den sonra ABD hükümetinin yeni hedefi oldu!
Bilindiği üzere Amerika hükümeti, Çin merkezli pek çok şirketi siyasi casusluğa destek sağlamak iddiasıyla suçluyor. Suçlamaların odağındaki şirketlerin başında ise Huawei ve ZTE yer alıyor. Bu süreçte Huawei ABD şirketleriyle iş yapamaz hale gelirken, ZTE ise geçtiğimiz günlerde resmen ulusal güvenlik tehditi ilan edildi. Hükümet kanadından gelen yeni açıklamalar ise yeni hedefin TikTok olduğunu ortaya çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı bir röportajda TikTok için uygulanması planlanan yaptırım ile ilgili ilk kez konuştu. Yapılan mülakatta Pompeo, “Huawei teknolojilerine sahip olmanın doğuracağı sonuçları anlatmak için dünyanın her yerine gittik. ZTE’yi Amerikan ulusal güvenliği için bir tehlike olarak ilan ettik. ABD’nin cep telefonlarında yer alan TikTok ve diğer Çinli uygulamaları da engellemeyi planlıyoruz. Başkan Trump’ın önüne geçmek istemem ama bu konu üzerinde tartışıyoruz.” dedi.
CNBC’nin ulaştığı bilgilere göre, TikTok’un ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir rapor hazırlanıyor. Böylece kullanıcılardan habersiz şekilde pek çok veriye ulaştığı iddia edilen uygulamanın Play Store ve App Store marketlerinden kaldırılması mümkün olabilir. Öte yandan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre, TikTok için olası bir yasaklama kararının alınması durumunda oluşacak boşluğu Snapchat ve Facebook kolayca doldurabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.
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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!
Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Sosyal Medya
Facebook’un TikTok’a çok benzeyen uygulaması “Lasso” kapatıldı!
Facebook ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok’ın klonu diyebileceğimiz “Lasso” isimli bir uygulamayı test aşamasına almıştı. Ancak çok fazla olumsuz geri dönüş alması nedeni ile uygulama henüz test aşamasını tamamlayamadan kapatıldı.
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Facebook’un TikTok klonu uygulaması “Lasso” çok kötü geri dönüşler aldı ve şirket tarafından kapatıldı!
Ülkemizde giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok dünya genelinde de en popüler mobil uygulamalardan biri. Uygulama sunduğu özellikleri ile birlikte özellikle gençler arasında oldukça popüler. TikTok’ın arkasındaki fikir aslında oldukça basit; zengin bir müzik kütüphanesinden seçebileceğiniz müzik arka planı ile çektiğiniz kısa videoları birleştirmek. Bu fikir kullanıcılar tarafından çok sevildi ve TikTok şu anda sadece Play Store’da 1 milyardan fazla indirilmeye sahip. Mobil uygulamanın bu kadar hızlı yükselişi teknoloji devi Facebook’un da dikkatini çekmiş olacak ki şirket Lasso adını verdikleri bir TikTok klonu yarattı. Ancak Facebook’un bu girişimi kullanıcılardan gelen olumsuz tepkiler ile birlikte başarısız oldu.
Facebook’un iptal edilen uygulaması Lasso’nun dayandığı temel fikir de arka planında müzik olan kısa videolar paylaşılmasıydı. Bu yönden baktığımızda TikTok’ın birebir klonu olduğunu söyleyebiliriz. Mobil uygulama pazarında oldukça güçlü bir yere sahip olan TikTok ile rekabet etmek oldukça zor. Tabii ki bu rekabetin de Lasso’nun başarısız olmasında oldukça büyük bir payı var. Uygulama henüz test aşamasını dahi tamamlayamadan kapatılma kararı açıklandı. Lasso, Orta ve Güney Amerika’da Colombo, Meksika, Arjantin, Şili, Peru, Panama, Kosta Rika, El Salvador, Ekvador ve Uruguay dahil olmak üzere belirli sayıda ülke ile sınırlıydı.
Mark Zuckerberg tarafından iptal edilen ilk sosyal medya uygulaması Lasso değil. Daha önce Pinterest’e benzerliği ile dikkat çekmiş olan Hobbi uygulaması da henüz son kullanıcıya sunulmadan iptal edilmişti. 2014 yılında şirket SlingShot isimli SnapChat klonu diyebileceğimiz bir uygulama da denenmişti ve bu uygulamanın da kaderi diğerleri ile aynıydı. Ancak SnapChat’in en temel özelliklerinden olan hikaye özelliğini sonradan Facebook, WhatsApp ve Instagram’a eklemeyi tercih ettiler ve bu şekilde başarılı olduklarını söyleyebiliriz.
Facebook’un başarısız olan uygulamaları bir son mu?
WhatsApp, Facebook ve Instagra’a getirilen hikaye örneğine baktığımızda görebileceğimiz üzere şirket başarısız olan uygulamalardan tamamen vazgeçmek yerine var olan uygulamalarına eklemeyi tercih edebiliyor. Başarısız olan Lasso uygulamasının ardından şirket Instagram için “Reels” özelliğini tanıttı. Bu özellik ile birlikte Instagram hikayelerinde müzik eşliğinde TikTok benzeri kısa videolar oluşturabileceksiniz. Teknoloji devinin bu hamlesinin Lasso uygulamasına göre çok daha başarılı olmasını bekleyebiliriz. Özellikle Hindistan’ın ardından TikTok uygulamasının ABD’de de yasaklanacağı söylentileri var. TikTok’ın kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği iddialarının gündeme geldiği şu günlerde Mark Zuckerberg’in bu hamlesi başarılı olabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12’ye yeni kamera modları getiriyor!
Xiaomi, bahar döneminde yaptığı etkinlikte duyurduğu yeni MIUI 12 özelliklerini kullanıcılara güncellemelerle vermeye devam ediyor. Şirket şimdi ise gelecekte eklemeyi planladığı yeni kamera modlarıyla karşımıza çıkıyor.
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Xiaomi, yeni MIUI 12 güncellemesi ile hangi kamera modlarını kullanıma sunacak?
Önceki beta sürümünde kamera uygulamasına AI Shutter özelliği getiren Xiaomi, şimdi ise yeni kamera modları getiriyor. Yeni beta sürümle birlikte “Hareketli Kalabalık“, “Işıklı Boyama“, “Yıldızlı Gökyüzü“, “İpeksi Su“, “Yıldız İzleri“, “Neon İzleri” gibi kamera modları eklenecek. Bu modlar sayesinde farklı senaryolarda mükemmel çekimler yapabileceksiniz. Betayı test eden ilk kullanıcılar yaptıkları çekimlerin oldukça ilginç ve güzel sonuçlar verdiğini belirtti. Yeni modlar yapay zekayla birlikte oldukça iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.
Şirket, yeni modların kullanılırken daha iyi bir sonuç vermesi için tripod kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yüksek deklanşör hızında çekim yaparken telefon hareketsiz olduğunda çok daha iyi fotoğraflar elde edilebiliyor. Bu güncellemenin hangi Xiaomi ve Redmi telefonları destekleyeceği henüz bilinmiyor. Poco serisinde ise Poco F2 Pro tarafından destekleneceği, Beta sürümünde görüntülenmişti. Buna bağlı olarak Redmi K30 Pro‘nun da desteklemesini bekleyebiliriz.
MIUI 12 ile birlikte kamera uygulaması, en yeni özellikleri alan uygulamalardan biri haline geldi. Magic Clone özelliği, AI Shutter ve şimdi ise yeni kamera modları ile yeni Xiaomi arayüzü, kullanıcıları oldukça memun ediyor.