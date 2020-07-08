TikTok şimdi de Amerika hükümetinin hedefinde!

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, şu sıralar pek çok ülkenin hükümeti tarafından yoğun bir şekilde kıskaç altına alındı. Veri güvenliği tartışma konusu olan uygulamanın Hindistan’da yasaklanmasının ardından şimdi de benzer bir yaptırım ABD hükümeti tarafından tartışılıyor!

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TikTok, Huawei’den sonra ABD hükümetinin yeni hedefi oldu!

Bilindiği üzere Amerika hükümeti, Çin merkezli pek çok şirketi siyasi casusluğa destek sağlamak iddiasıyla suçluyor. Suçlamaların odağındaki şirketlerin başında ise Huawei ve ZTE yer alıyor. Bu süreçte Huawei ABD şirketleriyle iş yapamaz hale gelirken, ZTE ise geçtiğimiz günlerde resmen ulusal güvenlik tehditi ilan edildi. Hükümet kanadından gelen yeni açıklamalar ise yeni hedefin TikTok olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı bir röportajda TikTok için uygulanması planlanan yaptırım ile ilgili ilk kez konuştu. Yapılan mülakatta Pompeo, “Huawei teknolojilerine sahip olmanın doğuracağı sonuçları anlatmak için dünyanın her yerine gittik. ZTE’yi Amerikan ulusal güvenliği için bir tehlike olarak ilan ettik. ABD’nin cep telefonlarında yer alan TikTok ve diğer Çinli uygulamaları da engellemeyi planlıyoruz. Başkan Trump’ın önüne geçmek istemem ama bu konu üzerinde tartışıyoruz.” dedi.

CNBC’nin ulaştığı bilgilere göre, TikTok’un ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir rapor hazırlanıyor. Böylece kullanıcılardan habersiz şekilde pek çok veriye ulaştığı iddia edilen uygulamanın Play Store ve App Store marketlerinden kaldırılması mümkün olabilir. Öte yandan ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’e göre, TikTok için olası bir yasaklama kararının alınması durumunda oluşacak boşluğu Snapchat ve Facebook kolayca doldurabilir.