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TikTok CEO’su: Instagram ve Facebook’u desteğe çağırıyoruz!
TikTok geçici CEO’su Vanessa Pappas, ABD’nin 20 Eylül’den itibaren WeChat ve TikTok’u mağazalardan yasaklamasına karşı Facebook ve Instagram taraflarından destek beklediğini söyledi.
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Bugün ABD Ticaret Bakanlığı, Başkan Trump’ın yürütme emrine dayanarak yayımladığı bir genelgeyle beraber TikTok ve WeChat uygulamalarının, 20 Eylül’den itibaren ABD’de uygulama mağazalarından yasaklanmasına hükmetti. Yasağın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber Amerikalı kullanıcılar, söz konusu uygulamaları telefonlarına indiremeyecek. Ayrıca Bakanlık, WeChat ve TikTok’un ülkede bazı faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verdi.
TikTok CEO’su: Instagram ve Facebook’tan destek bekliyoruz!
Bu kararın verilmesinin üzerinden çok geçmeden TikTok’un geçici CEO’su Vanessa Pappas, Facebook ve Instagram’ı herkesin önünde yasağa karşı mücadelelerine katılmaya davet etti. Vanessa Pappas, Instagram CEO’su Adam Mosserri’nin Twitter hesabından paylaştığı “Daha önce de söylemiştim. TikTok yasağı, uzun vadede çok kötü olur.” mesajını yanıtlayarak yazdığı açıklamada rekabeti bırakıp hep beraber yasakla mücadeleye katılmaları gerektiğini vurguladı.
We agree that this type of ban would be bad for the industry. We invite Facebook and Instagram to publicly join our challenge and support our litigation. This is a moment to put aside our competition and focus on core principles like freedom of expression and due process of law.
— Vanessa Pappas (@v_ness) September 18, 2020
TikTok CEO’su Vanessa Pappas’ın açıklaması:
“Bu tür bir yasağın sektör için kötü olacağı konusunda hemfikiriz. Facebook ve Instagram’ı herkesin önünde meydan okumamıza katılmaya ve davamızı desteklemeye davet ediyoruz. Rekabetimizi bir kenara bırakıp ifade özgürlüğü ve hukuk kuralları gibi temel ilkelere odaklanmamızın tam zamanıdır.”
Vanessa Pappas’ın bu çağrısına ise henüz Instagram ve Facebook kanadından bir açıklama gelmedi. Nitekim Pappas’ın bu çağrısı yankı bulacak olsa bile, ABD Hükümeti’nin geri adım atması şu an için mümkün görünmüyor. WeChat ve TikTok, telefonunda hali hazırda yüklü olan Amerikalı kullanıcıların telefonlarında çalışmaya devam edecek; ancak sıfırdan yüklemek isteyenler ise, 20 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek olan tedbir kararından dolayı uygulamaları telefonlarına yükleyemeyecekler.
Akıllı Telefonlar
Royole FlexPai 2, TENAA’da ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Royole FlexPai, katlanabilir akıllı telefon trendinin ilk temsilcisi olmayı başararak dikkat çekmişti. Kısıtlı sayıdaki seri üretim versiyonuyla alıcı bulan telefonun devam modeli Royole FlexPai 2 ise TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!
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Royole FlexPai 2, tasarımı ve özellikleriyle görüntülendi!
Katlanabilir telefonların atası olarak gösterilen Royole FlexPai’nin yeni modeli, tasarım tarafında bazı güncellemeler barındırıyor. Arka yüzeydeki pek de hoş gözükmeyen akordiyon menteşe yapısı gizlenirken, ön yüzeydeki çerçeveler ise gözle görülür düzeyde inceltilmiş. Bu sayede telefon ilk modele göre daha şık bir görünüme kavuşuyor.
Royole FlexPai 2, teknik detaylar cephesinde ise FlexPai 1’de bulunan amiral gemisi donanımlarını güncelliyor. 7.8 inç Full HD+ AMOLED ekran yerini korurken, bu ekran katlandığında ise cihaz 3.9 inç boyutunda bir telefona dönüşüyor. FlexPai 2, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Sertifikada belirtilen 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ise kullanıcıları bekleyecek.
Telefonun en ciddi geliştirme yapılan donanımı ise kamera alanında ortaya çıkıyor. Royole FlexPai 1’de iki adet kamera bulunurken, katlanabilir telefonun selefinde ise tam 4 tane kamera sensörü karşımıza çıkıyor. 64+32+16+8 megapiksel çözünürlüklü sensör paketi telefonun ön ve arka kamera ihtiyacını karşılarken, yardımcı sensörlerin özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
4.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen Royole FlexPai 2, yazılım tarafında ise Android 10 işletim sistemi sürümünü kullanacak. Son olarak siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle gelen telefonun 22 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacağını belirtelim.
Yazılım
OnePlus Buds uygulaması, OnePlus dışındaki telefonlara geliyor
OnePlus, kullanıcılara kulaklıklarını yönetebilme olanağı sağlayan Buds uygulamasını kendi akıllı telefonları dışında diğer Android cihazlara da getireceğini açıkladı.
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OnePlus, bu ayın başlarında, kullanıcıların OnePlus Buds kulaklıklarını tek bir yerden yönetebilmelerini mümkün kılan aynı adda bir uygulama kullanıma sunmuştu. Hatta şirket, bununla da kalmayıp Buds’ı telefonlara gizliden gizliye yüklemişti. Bu hamlesinden dolayı eleştirilerin odağında olması bir yana, Buds uygulaması şu an yalnızca OnePlus telefonlarda çalışabiliyor. Bu durum farklı marka akıllı telefon kullananlar için ise haliyle çok önemli bir dezavantaj yaratıyor.
OnePlus Buds, diğer Android telefonlara geliyor!
Bu hafta OnePlus, bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla, bazı eski modelleri de dahil olmak üzere, Buds’ı diğer Android telefonlar için kullanıma sunacağını söyledi. Böylelikle OxygenOS’li bir Android telefona sahip olmayan Buds kullanıcıları, kulaklıklarını artık kendi telefonlarından da yönetebilecek.
HydrogenOS (OxygenOS’in Çin sürümü) forumlarında kullanıcıların sorularını cevaplayan bir OnePlus yetkilisinin açıklaması şu şekilde:
Soru: Buds, OnePlus dışındaki telefonlarla veya OnePlus 6’dan önceki telefonlarla kullanılabilir mi? Çift dokunma işlevini özelleştirebilir ve kulaklık aygıt yazılımını yükseltebilir misiniz?
Cevap: Gelecekte OnePlus Buds’ı, OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T’nin yanı sıra Android 6.0 ve üstü ile çalışan tüm Android telefonlarda, OnePlus ses aksesuarlarının yönetilebileceği özel bir uygulama olarak sunacağız. Ek olarak çift dokunma işlevi ve kulaklık için yazılım güncellemesi de vereceğiz.
Açıklamadan da anlaşıldığı üzere OnePlus’ın diğer Android telefonlar için sunacağı Buds uygulaması sayesinde kullanıcılar çift dokunma işlevlerini yönetebilecek ve kulaklıkların yazılım güncellemelerini yapabilecek. Yani OnePlus, Buds’ı diğer telefonlara deneyim bakımından eksiksiz bir biçimde getirecek.
Diğer
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