Ülkemizin bu zamana kadarki en büyük girişimlerinden biri olan TOGG için artık geri sayım başladı. Ön siparişe sunulan elektrikli otomobil TOGG, Mart ayında ilk müşterileri ile buluşacak. Ancak şimdilik TOGG fiyatı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Bugün ortaya çıkan bilgiler otomobilin fiyatının oldukça makul olacağını gösteriyor.

TOGG Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ülkemizde bildiğini gibi 500.000 TL’nin altında sıfır otomobil yok. Bu yüzden TOGG’un fiyatının 500.000 TL’nin altında olmayacağını söyleyebiliriz. Son gelen bilgiler bu otomobilin 800.000 TL ila 1.000.0000 TL arasında bir fiyata sahip olacağını gösteriyor. Elektrikli motoru ve lüks iç yapısı ile dikkatleri üzerine çeken TOGG’un bu fiyatlarda olursa oldukça uygun olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu uygunluk diğer otomobiller ile kıyaslayınca oluyor. Yoksa 1.000.000 TL hala günümüzde milyonlarca insanın bir arada göremeyeceği bir para.

Bugün yaşanan bir gelişme ile TOGG için belirlenen fiyat etiketi 870.000 TL olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu fiyat henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ülkemizde yaşanan deprem ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan dolayı derin bir yas içerisindeyiz.

Bu yüzden şimdilik TOGG’un lansmanının düzenlenip fiyat bilgisinin resmi olarak açıklanması yersiz olacak. Mart ayında otomobilin fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

TOGG gücünü lityum iyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 şarj edilebilmesi bekleniyor. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili yüzde 20’ye kadar uzatması bekleniyor.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniye.

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TOGG‘un 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.