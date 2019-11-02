TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3’ü duyurdu!

Çinli popüler video paylaşım sitesi TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, Android’li ilk akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3’ü tanıttı.

TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3 ya da diğer adıyla Smartisan Nut Pro 3’ü sonunda duyurdu. Böylece daha önce TikTok’un halihazırda sahibi olan ByteDance markasının Android’li bir akıllı telefon üreteceği hakkındaki iddialar gerçeğe dönüşmüş oldu. Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı ise “Jianguo Pro 3” olacak.

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Telefonun bazı özelliklerine kısa bir bakış attığımızda, bazı amiral gemisi modellerle yarışabileceğini görüyoruz. Telefonun asıl odaklandığı kısım ise elbette TikTok. Şirket, telefonun TikTok yıldızlarını hedeflediğini ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Smartisan Jianguo Pro 3 özellikleri arasında Qualcomm üretimi Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 8 GB RAM veya 12 GB RAM eşlik ediyor. Jianguio Pro 3, 6,39 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip.

Smartisan Jianguo Pro 3, %100 NTSC renk gamı ile birlikte, parlaklığı azaltmak için arka ışıktaki akımı veya gerilimi azaltmaya yarayan DC karartma desteğine de sahip. Ayrıca Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile 4.000mAh bataryaya sahip olan Jianguo Pro 3, Android 9.0 Pie ile çalışıyor.

Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü için yaklaşık 412 dolardan satışa çıkacak. En üst düzey 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan model ise yaklaşık 511 dolar fiyat etiketine sahip olacak.