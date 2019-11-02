Akıllı Telefonlar
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3’ü duyurdu!
Çinli popüler video paylaşım sitesi TikTok uygulamasının sahibi ByteDance, Android’li ilk akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3’ü tanıttı.
TikTok akıllı telefonu Jianguo Pro 3 ya da diğer adıyla Smartisan Nut Pro 3’ü sonunda duyurdu. Böylece daha önce TikTok’un halihazırda sahibi olan ByteDance markasının Android’li bir akıllı telefon üreteceği hakkındaki iddialar gerçeğe dönüşmüş oldu. Smartisan markası altında pazarlanacak olan cihazın adı ise “Jianguo Pro 3” olacak.
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Telefonun bazı özelliklerine kısa bir bakış attığımızda, bazı amiral gemisi modellerle yarışabileceğini görüyoruz. Telefonun asıl odaklandığı kısım ise elbette TikTok. Şirket, telefonun TikTok yıldızlarını hedeflediğini ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Smartisan Jianguo Pro 3 özellikleri arasında Qualcomm üretimi Snapdragon 855+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye model seçeneğine göre 8 GB RAM veya 12 GB RAM eşlik ediyor. Jianguio Pro 3, 6,39 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekrana sahip.
Smartisan Jianguo Pro 3, %100 NTSC renk gamı ile birlikte, parlaklığı azaltmak için arka ışıktaki akımı veya gerilimi azaltmaya yarayan DC karartma desteğine de sahip. Ayrıca Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile 4.000mAh bataryaya sahip olan Jianguo Pro 3, Android 9.0 Pie ile çalışıyor.
Smartisan Jianguo Pro 3, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sürümü için yaklaşık 412 dolardan satışa çıkacak. En üst düzey 12 GB RAM ve 256 GB depolama olan model ise yaklaşık 511 dolar fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi CC9 Pro, Snapdragon 730G ile geliyor
Xiaomi, önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı CC9 Pro modelinin işlemcisini belirledi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görselde, cihazın Snapdragon 730G yonga setini kullanacağı açıklandı.
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Bu yonga seti Qualcomm’un, Snapdragon 730G yonga setini özellikle oyuncular için geliştirdiği biliniyor. Çinli kaynaklar daha önce bu telefon için Snapdragon 855+ kullanılacağını yazmışlardı. Ancak bu doğru çıkmadı ve bir noktada telefon hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de bu işlemci “oyun” odaklı yapısıyla kesinlikle pişman edecek bir noktada bulunmuyor. Mevcut oyunlar için fazlasıyla yeterli olacak işlemci olduğunu söylemek gerekiyor.
Dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu Xiaomi CC9 Pro ve Mi Mix Alpha ile tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmişti. Beşli arka kamera kurulumuna sahip olan CC9 Pro, bunun yanı sıra 10x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP portre sensörü bulunan kamera, 50x dijital zoom yapabiliyor.
Snapdragon 730G, son model amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 ile aynı olan 7 nm mimari yapıya sahip. Xiaomi, paylaştığı posterde CPU performansının %35, GPU performansının %25 ve son olarak Yapay Zekâ performansının %100 gelişim gösterdiğini vurguladı.
Henüz kesin olmayan detaylara göre telefon 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyona sahip. Son olarak Xiaomi Mi CC9 Pro 5 Kasım’da Mi Box 5 ve Xiaomi Mi Watch ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
DXOMARK test politikasında değişikliğe gidiyor
DXOMARK , 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arka ve ön kamerada video test protokolüne ilişkin değişikliğe gittiğini açıkladı.
Günümüzde çıkan amiral gemisi cihazların pek çoğu, mümkün olan en iyi video kalitesini sağlamak için varsayılan olarak 4K’yı artırıyor. Ancak birçok tüketici telefon depolama alanında tasarruf etmek ve güç tüketimini azaltmak için 4K dışındaki videoları tercih ediyor.
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Sonuç olarak, birçok 4K özellikli telefon, varsayılan mod olarak 1080p veya diğer ayarları kullanıyor. Bu nedenlerden dolayı, bazı telefon üreticileri, modelin satıldığı bölgeye bağlı olarak aynı model için farklı varsayılan ayarları uyguluyor. Bu gibi durumlarda varsayılan modu test etmenin, telefonun videodaki gerçek kapasitesini değerlendirmenin en iyi yolu olmadığı açıkça görülüyor.
Bu sebeple şirket, 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren video test edilirken tüm DXOMARK Camera ve Selfie incelemelerini, varsayılan modda veya farklı şekilde, kullanıcıya videoda “en iyi kaliteyi” sağlayan ayarları değerlendirmeyi göz önüne alacak.
DXOMARK , bu değerlendirme ile telefonların mümkün olan en iyi video kalitesini okuyucularına iletmeyi planlıyor. Bu değişiklik akıllı telefon arka ve ön kameralarının video puanlamasını etkileyecektir. Ancak şirket, fotoğraflar için test protokolünde değişim olmadığını da iletiyor.
Firmalarının çoğu telefon lansmanında sonra yazılım güncellemeleriyle, görüntü kalitesinde sorunları hakkında önemli gelişmeler kaydediyor. Örneğin yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 11 Pro Max için gelen Deep Fusion özelliği.
Bu yüzden DXOMARK, önemli gelişmeler olursa firmaların yazılımının tekrar test edilmesine izin verecek. Ancak tekrar test durumunun şirketin takdirine bağlı olduğunu söylemek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola’nın katlanabilir telefonu sızdırıldı!
Motorola tarafından 13 Kasım‘da tanıtılması beklenen Motorolo Razr, bir Motorola çalışanının elinde görüntülendi.
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Tanıtılan diğer katlanabilir telefonların aksine dikey bir şekilde katlanabilen Motorola Razr, alt tarafında bulunan çıkıntılı çentiği ile tasarım konusunda biraz farklı görünüyor. Katlanabilir OLED ekranı ile kullanıcılara çift ekranlı bir deneyim yaşatacak olan Razr, tüm detaylarıyla birlikte 13 Kasım‘da duyurulacak.
Sızıntı görsellerinde ekranın alt kısmında görülen siyah şerit için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu siyah şeritin kullanıcının açmış olduğu bir uygulamadan kaynaklı olacağı söyleniyor. Siz Motorola‘nın katlanabilir telefonunu nasıl buldunuz?