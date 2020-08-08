TikTok, ABD’nin yasaklama kararına sert tepki gösterdi

TikTok, Beyaz Saray’ın aldığı ABD şirketleriyle iş yapma yasağı kararı hakkında resmi açıklama yayınladı. Şirket, ABD yönetiminin aldığı karardan ötürü şok olduğunu ifade etti.

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Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Çin menşeili mobil uygulamaların Birleşik Devletler ulusal güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiği gerekçesiyle TikTok’un ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. TikTok ise bugün, hem bu karara tepki göstermek hem de iddialara cevap vermek amacıyla resmi açıklama yayınladı.

Öncelikle Perşembe günü alınan karar hakkında konuşan TikTok; “Hiçbir ön süreci olmadan gelen son yürütme emri bizi şok etti.” ifadelerini kullanarak açıklamasına başladı. Devamında şirket, bir yıldır ABD hükümetiyle yapıcı çözümler üretmek için iyi niyetle iletişim kurmaya çalıştığını, ancak buna rağmen ABD yönetiminin kendilerini hiç önemsemediğinden ötürü veryansın etti.

Bilindiği üzere TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşmakla suçlanıyor. Ancak şirket; “TikTok’un Çin hükümeti ile asla kullanıcı verilerini paylaşmadığını açıkça belirtmiştik. Moderasyon rehberimizi ve algoritma kaynak kodumuzu, hiçbir firmada olmayan şekilde, Şeffaflık Merkezi’mizde yayınlamıştık.” açıklamasıyla, bu iddiaları da net bir şekilde yalanladı.

Ayrıca Tiktok, Perşembe günü alınan kararın ABD’de hukukun üstünlüğüne yönelik güveni zayıflatabileceğini düşünüyor. Son olarak, ellerindeki her çareyi deneyeceklerini de ifade eden Çinli şirket; “Platformumuzu evi olarak gören 100 milyon Amerikalının bilmesini istiyoruz ki, TikTok olarak asla ama asla size olan bağlılığımız zayıflamayacak.” diye ekledi.

TikTok’un bu açıklaması gösteriyor ki, ABD yönetimiyle hiçbir zaman herhangi bir konuda uzlaşma kat edilememiş. Başkan Donald Trump‘ın, Çinli uygulamalar üzerindeki baskısını devam ettirmekte kararlı olduğu da daha net bir şekilde anlaşılıyor.