TikTok, 300.000’den fazla videoyu kaldırdı

TikTok, 300.000’den fazla videoyu yanlış bilgilendirme nedeniyle kaldırdı. Şirket, ABD’de platformun yanlış bilgilendirme, manipülasyon ve dezenformasyon nedeniyle kaldırdığını açıkladı.

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Bilindiği üzere 2020 Amerika seçimleri oldukça karışıktı. Sosyal medya platformları bu yüzden birçok önlem almıştı. Uygulama, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay önce, doğrulama kuruluşlarıyla eşleşeceğini duyurdu. Bu eşleşme, seçim ve COVID-19 yanlış bilgileriyle mücadeleye yönelik daha kapsamlı bir çabanın parçasıydı. Duyuru anında TikTok, Çin hükümeti ile olan sözde bağları nedeniyle Trump yönetimi ve milletvekilleri tarafından yoğun baskı altındaydı.Birçok şirket Tiktok’un mülkiyeti için teklif vermişti. Microsoft ve Oracle, TikTok’un mülkiyeti için teklif veren şirketler arasında yer aldı. Oracle veTiktok’un arasındaki son anlaşma ise hala beklemede.

TikTok, seçim kurallarını ihlal eden videoları kaldırdı

TikTok’un başkan yardımcısı ve ABD kamu politikası başkanı Michael Beckerman, Çarşamba günü bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde: Tiktok, yaratıcı ifadeyle beslenen çeşitli, küresel bir topluluktur. Herkesin kendini yaratmak, topluluk bulmak ve eğlenmek için kendini güvende hissettiği bir ortamı sürdürmek için çalışıyoruz. Bununla birlikte, platformumuzu nasıl güvende tutacağımız konusunda şeffaf olmaya kararlıyız. Sağlayacağımız bu güven, topluluğumuzun anlayışını oluşturmaya yardımcı oluyor.

Tiktok Çarşamba günü seçim kurallarını ihlal eden videolar dışında, 441.000‘den fazla videoyu yanlış bilgilendirme sebebiyle kaldırdığını da açıkladı. Kaldırdığı bu videolar daha önce sizin ana sayfanıza çıkıyordu. Aynı zamanda, bu yanlış bilgilerin bulunduğu öneri algoritması artık ana sayfanızda bulunmayacak.

Uygulamalar arasında, seçim öncesi, seçimle ilgili birçok anket yapılıyor. Tiktok 2020 seçimlerinden kısa bir süre önce, oylama bilgi aracı olan, BallotReady tarafından desteklenen bir seçim kılavuzu yayınladı. Yayınlanan bu kılavuz, seçimlerle ilgili videolar, hashtagler ve siyasi hesaplarda mevcuttu. Aynı zamanda keşfet sayfasında da bu tarz paylaşımlar yer alıyordu. Bu paylaşımlar toplamda 18.000.000 kez ziyaret edildi.

Aynı zamanda birçok uygulama, seçim konusunda yanlış paylaşım yapan hesapları kısıtladı. Bununla birlikte Tiktok, 2020 ABD seçimleri boyunca “otomasyon” için kullanılan 1.750.000 hesabı kaldırdı. Bir raporda, “Hesaplardan herhangi birinin özellikle seçimlerle ilgili içeriği güçlendirmek için kullanılıp kullanılmadığı bilinmemekle birlikte, bu kritik zamanda platformu korumak için bu hesap grubunu kaldırmak önemliydi”.