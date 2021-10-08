Tidal, Türkiye’den Çekildiğini Duyurdu!

Çevrimiçi müzik platformları arasında en popüler uygulamalardan biri olan Tidal, Türkiye’den çekileceğini, kullanıcılara yolladığı resmi bir e-mail ile açıkladı. Tidal’ın ülkemizdeki faaliyetlerini sona erdirmesinden sonraki tarihlerde abonelikleri devam eden kullanıcılar ise başvuru yapmaları halinde ücret iadesi alabilecekler.

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Tidal üzerinden Hi-Fi müzik dinleme dönemi Türkiye için sona eriyor

Hi-Fi düzeyinde kayıpsız müzik sunmasıyla ünlenen Tidal, dönem dönem üyelik ücretini 2-3 TL gibi rakamlara düşürerek agresif bir pazarlama yöntemi izlemişti. Bu gibi kampanyalarla Tidal, Türk müzik dinleyicisini kendine çekmeye çalışmıştı fakat; gerek arayüzünün rakipleri kadar kullanışlı ve kolay olmaması gerekse de Türkçe şarkı içeriğinin kısıtlı olmasıyla Türk dinleyicilerin telefonlarında kalıcı bir yer edinememişti. Tidal’ın bugün kullanıcılarına resmi olarak duyurduğu üzere görüyoruz ki, Tidal elindeki son kozunu da oynamış ve artık hizmetlerine Türkiye sınırları içerisinde devam etmeme kararı almış.

Tidal’ın veda günü 14 Ekim!

Tidal tarafından platformun üyeleriyle paylaşılan resmi mailde açıklandığı üzere Tidal’ın veda tarihiyse 14 Ekim 2021. Bu tarihten itibaren Türk kullanıcılar Tidal’a erişemeyecek. Para iadesi almaya uygun olanlarsa 31 Ekim 2021 tarihine kadar support.tidal.com adresinden geri ödeme talebinde bulunabilecekler.

Tidal tarafından bütün kullanıcılara yollanan mail ise şu şekilde: