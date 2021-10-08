Haber
Tidal, Türkiye’den Çekildiğini Duyurdu!
Çevrimiçi müzik platformları arasında en popüler uygulamalardan biri olan Tidal, Türkiye’den çekileceğini, kullanıcılara yolladığı resmi bir e-mail ile açıkladı. Tidal’ın ülkemizdeki faaliyetlerini sona erdirmesinden sonraki tarihlerde abonelikleri devam eden kullanıcılar ise başvuru yapmaları halinde ücret iadesi alabilecekler.
İlginizi çekebilir: Twitter kurucusu Jack Dorsey, Tidal şirketini satın almayı düşünüyor
İçindekiler
Tidal üzerinden Hi-Fi müzik dinleme dönemi Türkiye için sona eriyor
Hi-Fi düzeyinde kayıpsız müzik sunmasıyla ünlenen Tidal, dönem dönem üyelik ücretini 2-3 TL gibi rakamlara düşürerek agresif bir pazarlama yöntemi izlemişti. Bu gibi kampanyalarla Tidal, Türk müzik dinleyicisini kendine çekmeye çalışmıştı fakat; gerek arayüzünün rakipleri kadar kullanışlı ve kolay olmaması gerekse de Türkçe şarkı içeriğinin kısıtlı olmasıyla Türk dinleyicilerin telefonlarında kalıcı bir yer edinememişti. Tidal’ın bugün kullanıcılarına resmi olarak duyurduğu üzere görüyoruz ki, Tidal elindeki son kozunu da oynamış ve artık hizmetlerine Türkiye sınırları içerisinde devam etmeme kararı almış.
Tidal’ın veda günü 14 Ekim!
Tidal tarafından platformun üyeleriyle paylaşılan resmi mailde açıklandığı üzere Tidal’ın veda tarihiyse 14 Ekim 2021. Bu tarihten itibaren Türk kullanıcılar Tidal’a erişemeyecek. Para iadesi almaya uygun olanlarsa 31 Ekim 2021 tarihine kadar support.tidal.com adresinden geri ödeme talebinde bulunabilecekler.
Tidal tarafından bütün kullanıcılara yollanan mail ise şu şekilde:
14/10/2021 tarihinden sonra TIDAL’e erişim için ödeme yaptıysanız, para iadesi alma hakkınız olabilir. Lütfen 31/10/21 tarihine kadar support.tidal.com adresinden üye desteği ile iletişime geçin ve geri ödeme talebinizi işleme alabilmemiz için en son fatura tarihinizi ve hesabınızla ilişkili e-postayı sağlayın. Geri ödemelerin işlenmesinin 60 gün kadar sürebileceğini unutmayın.
Aboneliğiniz son fatura tarihinizde otomatik olarak sona erecek ve sizden tekrar ücret alınmayacaktır – bunun için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.
Ayrıca, Türkiye’den başka bir ülkeye taşındıysanız ve hizmetinize devam edebilmek için hesabınızın bağlı olduğu ülkeyi değiştirmek istiyorsanız, lütfen support.tidal.com adresinden üye desteği ile iletişime geçin; hesabınızı taşıma konusunda size yardımcı olup, 30 gün boyunca ücretsiz erişim sağlayabilirler.
Daha fazla bilgi için, lütfen buradaki SSS bölümünü ziyaret edin.”
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Tidal, Türkiye’den Çekildiğini Duyurdu!
Samsung, Galaxy Note 8’e Desteğini Sonlandırıyor!
iPhone 14 Dedikoduları Ağızları Açık Bıraktı: İki Çentik Kullanılabilir!
Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
Sony’nin Son PS5 Güncellemesi Sadece Performansı Arttırıyor
Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
vivo Y53s Kutu Açılışı | BU NASIL RENK VİVO!
APEX LEGENDS TELEFONDA! | Nasıl olmuş?
POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?
TECNO’DAN KAMERA DEVRİMİ! | Tecno Phantom X
Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
vivo Y53s Kutu Açılışı | BU NASIL RENK VİVO!
APEX LEGENDS TELEFONDA! | Nasıl olmuş?
POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?
TECNO’DAN KAMERA DEVRİMİ! | Tecno Phantom X
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.