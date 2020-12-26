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Twitter kurucusu Jack Dorsey Tidal şirketini satın almayı düşünüyor
Twitter kurucusu ve aynı zamanda dijital ödeme şirketi olan Square şirketinin de kurucusu olan Jack Dorsey, Tidal’i Square bünyesine katmayı planlıyor. Jack Dorsey’in Tidal için Jay-Z ile görüşmelere başladığı söyleniyor. 2015 yılında Tidal Jay-Z tarafından satın alınmıştı.
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Twitter patronu Square şirketini Tidal ile büyütecek
Bloomberg’de yayınlanan habere göre Square, Tidal satın alımıyla birlikte çeşitlenmeye gidecek. Bu satın alım hamlesi aslında Jack Dorsey’in Square şirketinin geleceğini nasıl yorumladığını bizlere gösteriyor. Bağımsız ve tamamlayıcı hizmetlerden oluşan bir şirket oluşturmayı hedefleyen Jack Dorsey, Square ile finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme hizmeti sağlıyor. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamakta ve küçük işletmelerin hizmetine sunuyor.
Bu satın almanın Square şirketini nasıl yönlendireceği merak uyandıran konular arasında. LinkedIn sayfasına göre Tidal, başlangıcından bu yana 120’den fazla konseri canlı yayınlamış. 2016 yılında Rihanna’nın yaz Fenty/ Puma koleksiyonunu yayınlamak gibi popüler işlere de ev sahiplihi yapmış. Özellikle pandemi döneminin yakın zamanda çözüme kavuşmayacağı düşünüdüldüğünde bu satın alma daha mantıklı hale gelebiliyor. Sqaure Tidal üzerinden herhangi bir konser, defile ya da alıştığımız diğer etkinlikleri bizlere sunmayı amaçlıyor olabilir.
Spotify ve Apple ile kıyaslandığında Tidal hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da rekabette hala geride. Ünlü bir patrona sahip olsa bile Jack Dorsey Tidal’i popüler servislerle rekabet edebilecek hale getirebilir.
Square ve Tidal arasındaki ilişki belirsizliğini korusa da Dorsey ve Jay-Z’nin son aylarda beraberken çıkan fotoğrafları aslında bu buluşmaların nedeniyle ilgili bize bir ipucu veriyor.
Dileriz yeni özellikler ve etkinlikleriyle Tidal kullanıcılarına çok daha fazlasını sunmayı başarabilir ve rekabeti bir üst boyuta taşıyabilir.
Genel
2022 BMW 7-Serisi böyle görünebilir
2022 BMW 7-Serisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman görüntülenen kamuflajlı prototiplerden anlaşıldığı kadarıyla bazı ilginç detaylar da bulunuyordu. Kolesa ise bu detaylardan yola çıkarak 2022 BMW 7-Serisi için bir tasarım çalışması yayınladı.
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Tabi şunu da belirtmeliyiz ki bu tasarım, Kolesa‘ya ait bağımsız bir tasarım. Yani BMW ile ilgili resmi bir bağlantısı yok. Söz konusu çalışmanın ön taraftaki tasarımına baktığımızda en çok dikkat çeken kısım farlar oluyor. Farlar iki parçalı mı yoksa değil mi henüz belli olmayan bir detay. Fakat güncel BMW modellerinde böyle bir tasarım bulunmuyor. Alman üreticinin yeni 7-Serisi’ni, diğer modellerden ayıracak bir çizgide yapıp yapmayacağını ise resmi tanıtım gününde öğreneceğiz.
Böbrek ızgaralar ve farlar, güncel 7-Serisi’ndekine kıyasla biraz daha aşağıda konumlandırılmış. Ön tamponun köşelerindeki ızgaraların tasarımının ise araca oldukça oturaklı bir hava kattığını söylemek mümkün. Aracın yan tarafına baktığımızda ise gömme kapı kolları dikkat çekiyor. Bunların bir opsiyon olacağına dair söylentiler de mevcut. Arka tarafta ise güncel 7-Serisi’ninkini biraz andıran fakat BMW logosuna doğru biraz daha uzamış bir far grubu dikkat çekiyor.
Yeni nesil BMW 7-Serisi’nin 2022‘de piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 7-Serisi’nin elektrikli kardeşi BMW i7, elektrikli lüks sedan pazarında Mercedes EQS ve tamamen elektrikli yeni Jaguar XJ ile doğrudan rekabet edecek.
Kaynak: Kolesa.ru
NOT: Haberdeki görseller Kolesa’ya aittir. BMW ile resmi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Genel
Cyberpunk 2077 oyununa ilk dava resmi olarak açıldı!
Cyberpunk 2077 için ortaya atılan dava iddiaları resmiyete kavuştu. Rosen Hukuk Bürosu CD Projekt Red‘e dava açtığını duyurdu.
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Cyberpunk 2077 resmi olarak davalık oldu!
Oyun dünyası Cyberpunk 2077 oyununu konuşmaya devam ediyor. CD Projekt Red firmasının 7 yıl önce duyurduğu ve beklentilerin tavan olduğu oyun çıkışından bu yana pek çok sorun ile gündeme geldi. Özellikle performans konusunda inanılmaz dalgalı olan yapım konsol oyuncularının büyük tepkisini çekti. Firma içerisinde karışıklığa neden olan oyun, bazı yatırımcıların da sinirlerini germeyi başardı gibi gözüküyor. Geçen hafta ortaya atılan ve gündeme bomba gibi düşen dava dedikoduları gerçeğe dönüştü. ABD merkezli Rosen Hukuk Bürosu, yapımcı firma CD Projekt Red‘e oyunun eski nesil konsollarda yaşattığı problemler nedeniyle dava açtığını tüm dünyaya duyurdu.
Konuyla alakalı bir de basın bülteni yayımlayan hukuk bürosu, davanın en büyük sebebi olarak oyunun eski nesil konsollarda sunduğu hataları gösterdi. Hukuk bürosu oyunun görsel olarak oynanmasının mümkün olmadığını belirtti. Firmanın maddi manevi zarar görmesi gerektiğini belirten Rosen Hukuk Bürosu, oyunun tanıtımı sırasında gerçekleştirilen reklam kampanyalarının da yanıltıcı olduğunu dünyaya duyurdu. Öte yandan %30‘a yakın değer kaybı yaşayan firma geçtiğimiz günlerde oyunun 13 milyon satış rakamına ulaştığını hayranlarına duyurdu. Dava konusunda resmi bir açıklama yapmayan CD Projekt Red’in bir sonraki hamlesi merak konusu. Bakalım Cyberpunk 2077 hatalarından kurtulup gerçek potansiyelini göstermeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Samsung, S21 serisi için ön sipariş süresini kısaltıyor!
En çok sızıntı haberin geldiği cihaz ailesi olan S21 serisi modelleri, bu kez farklı bir haberle gündeme geldi. İddialara göre Koreli şirket, Ocak ayında satışa sunacağı S21 ailesini daha kısa bir süre için ön siparişe açık tutacak.
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Sızıntılarla birlikte neredeyse tüm detaylarına lansman öncesi ulaşılan S21 serisi farklı sızıntı ve haberlerle konuşulmaya devam ediyor. Samsung tarafından Ocak ayında tanıtılması planlanan seri için lansman tarihi ayın ikinci yarısı olarak sızdırılmıştı. Son gelen sızıntılar ise bu tarihten sonra açılacak olan ön sipariş ile alakalı.
S21 serisi için ön sipariş süresi kısaltılıyor
Twitter’da paylaşılan bir tweet’i haberleştiren SamMobile, Samsung tarafının Güney Kore’de cihaz için ön sipariş süresini kısaltacağını iddia etti. Haber kaynağı olarak gösterilen tweet’te ön sipariş için başlangıç tarihi 15 Ocak 2021 olarak gösteriliyor. Ön siparişlerin kapanacağı tarih olan 21 Ocak 2021 ile beraber Samsung, yeni nesil amiral gemisi serisi modellerini 1 hafta ön siparişte tutmuş olacak. Geçtiğimiz dönem lansmanlarındaki 2 haftalık ön sipariş süresi göz önüne alındığında şirket, zamanda yarı yarıya bir kısaltmaya gitmiş görünüyor.
Galaxy S21 series / in Korea
Pre-order : 2021/1/15 ~ 1/21
Release : 1/29
— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) December 24, 2020
Stok durumu ve market beklentisi bu kararda etkili olabilir
Analistler 2020 yılını, akıllı telefon pazarı için bir hayli farklı dinamiklerin ortaya çıktığı bir süreç olarak kabul ediyor. Kullanıcıların bu sene akıllı telefonlar için yüksek ücretler ödemeye pek sıcak bakmaması ve diğer ekonomik sebepler, analistlerin raporlarını ve de şirketlerin politikalarını etkilemiş görünüyor. Analistler, iddianın doğru çıkması durumunda Samsung kanadının cihaz satış adetlerinin az olacağını ön görmesi ve ona göre stok ayarlaması yapmasını oldukça normal değerlendiriyor.
S21, S21+ ve S21 Ultra 5G modeli olmak üzere üç üyesi bulunan yeni S serisi, sızıntılara göre 14 Ocak tarihinde tanıtılmış olacak. Ön sipariş sızıntısı haricinde şirketin halihazırda onaylamış olduğu 6 Ocak’taki yeni ekran teknolojisi ve 12 Ocak’taki yeni Exynos yongası lansmanıyla cihazın 14 Ocak’ta tanıtılması ihtimali kuvvetleniyor.
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