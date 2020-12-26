Twitter kurucusu Jack Dorsey Tidal şirketini satın almayı düşünüyor

Twitter kurucusu ve aynı zamanda dijital ödeme şirketi olan Square şirketinin de kurucusu olan Jack Dorsey, Tidal’i Square bünyesine katmayı planlıyor. Jack Dorsey’in Tidal için Jay-Z ile görüşmelere başladığı söyleniyor. 2015 yılında Tidal Jay-Z tarafından satın alınmıştı.

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Twitter patronu Square şirketini Tidal ile büyütecek

Bloomberg’de yayınlanan habere göre Square, Tidal satın alımıyla birlikte çeşitlenmeye gidecek. Bu satın alım hamlesi aslında Jack Dorsey’in Square şirketinin geleceğini nasıl yorumladığını bizlere gösteriyor. Bağımsız ve tamamlayıcı hizmetlerden oluşan bir şirket oluşturmayı hedefleyen Jack Dorsey, Square ile finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme hizmeti sağlıyor. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamakta ve küçük işletmelerin hizmetine sunuyor.

Bu satın almanın Square şirketini nasıl yönlendireceği merak uyandıran konular arasında. LinkedIn sayfasına göre Tidal, başlangıcından bu yana 120’den fazla konseri canlı yayınlamış. 2016 yılında Rihanna’nın yaz Fenty/ Puma koleksiyonunu yayınlamak gibi popüler işlere de ev sahiplihi yapmış. Özellikle pandemi döneminin yakın zamanda çözüme kavuşmayacağı düşünüdüldüğünde bu satın alma daha mantıklı hale gelebiliyor. Sqaure Tidal üzerinden herhangi bir konser, defile ya da alıştığımız diğer etkinlikleri bizlere sunmayı amaçlıyor olabilir.

Spotify ve Apple ile kıyaslandığında Tidal hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da rekabette hala geride. Ünlü bir patrona sahip olsa bile Jack Dorsey Tidal’i popüler servislerle rekabet edebilecek hale getirebilir.

Square ve Tidal arasındaki ilişki belirsizliğini korusa da Dorsey ve Jay-Z’nin son aylarda beraberken çıkan fotoğrafları aslında bu buluşmaların nedeniyle ilgili bize bir ipucu veriyor.

Dileriz yeni özellikler ve etkinlikleriyle Tidal kullanıcılarına çok daha fazlasını sunmayı başarabilir ve rekabeti bir üst boyuta taşıyabilir.