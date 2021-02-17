Genel
Ticaret Bakanı Pekcan, İYS’ye yoğun ilgi olduğunu belirtti
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Bakan Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile vatandaşlar; istenmeyen SMS, e-posta, sesli aramaları ve tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor. Ayrıca İYS ile bu faaliyetleri kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor. Bu uygulama sayesinde çeşitli firmaların size reklam amaçlı; SMS, e-posta ve sesli arama yöntemi ile ulaşmasının önüne geçilebiliyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
1/3 İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.
— Ruhsar Pekcan (@pekcan) February 17, 2021
Bakan Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Sayın Pekcan; bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.
Sayın Pekcan; “İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız İYS’ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi” dedi.
Ayrıca Ticaret Bakanı Pekcan; bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı’ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini belirtti.
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Akıllı Telefonlar
Android 12 beta çıkış tarihi ve yeni özellikleri
Artık sadece yeni özellikler getiren basit bir güncelleme değil arayüz tasarımı da değimiş yeni bir Android zamanı. Karşınızda Android 12!
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Android 12
Tüm sızıntılar Android‘in bir sonraki en büyük güncellemesinin sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda geç kalmış bir arayüz değişimini de getireceğini söylüyor.
Google, sadece Android 12 arayüz sızıntısının ortaya çıktığını söylemekle kalmadı. Google bu ay geliştiricilere Android 12‘yi tanıtabileceğini ve beta sürümünün lansmanını bahardaki I/O etkinliğinde yapabileceğini de söyledi. Bütün bu bilgiler ışığında tahmini tarihler şöyle:
- Android 12 geliştirici (beta) sürümü yayınlanması: 17 Şubat 2021
- Android 12 nihai sürümün yayınlanması: 2 Eylül 2021
Google, şu an büyük ihtimalle yeni Android sürümünün Beta önizlemesini hazırlıyor. Bu sırada yeni özelliklerin çoğu test edilmek üzere hazır hale geliyor. Bu özellikler resmi olarak ilkbaharın ilerleyen günlerinde kamuoyuna duyrulur. Geçtiğimiz yıl Android 11 geliştirici önizlemesi 19 Şubat Çarşamba günü dağıtıldı. Bu mantıkla bakarsak Android 12 geliştirici önizleme sürümünün 17 Şubat Çarşamba günü yani bugün duyrulması ve yayınlanması gerekiyor.
Yeni Android 12 özellikleri
- Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran modu
- Kaydırarak ekran görüntüsü alma
- Akıllı döndürme kilidi
- Uygulamayı hazırda bekletme
- Çift tıklayarak gezinme
- Yeni bildirim arayüzü
- Gelişmiş tema desteği
- Android Runtime (ART) anahat modülünü Play Store üzerinden güncelleyebilme imkanı
- Dış kaynaklı emoji desteği (işletim sistemi dışından güncelleyebilmek için)
- Ultra geniş bant API
- Nearby Share ile WiFi şifre paylaşımı
- Linux Kernel 4.19 ve 5.4 sayesinde WireGuard VPN desteği
- Takip önleme özellikleri ve gizlilik geliştirmeleri
- Üçüncü parti uygulama mağazalarıyla daha iyi bir entegrasyon
- Gamepad desteği
Yeni kullanıcı arayüzü
Google‘ın yeni tasarım konsepti, Android 12‘de mevcut şeffaf görünümü açık bej opak bir görünüm ile değiştiren yeni bir bildirim arayüzü olacağını ortaya koydu. Koyu mod aktif hale geldiğinde renk tonu değişiyor; her bildirimin köşeleri daha da yuvarlak bir hal alacak. Google, Hızlı Ayarlar simgelerinin sayısını altıdan dörde düşürdü ve bunlar, bildirim paneli genişletildiğinde ortaya çıkacak.
Daha az sayıda simge kullanıldığından simgeler eskisinden daha büyük olacak. Ekranın ön tarafında tarih ve saatin konumları değişmiş. Sağ üst köşede yeni gizlilik göstergeleri var. Bu simgelere dokunduğunuzda, cihazınızdaki mikrofonu ve kamerayı tam olarak hangi uygulamaların kullandığını göreceksiniz. Hızlı Ayarlar’daki “Sensörler kapalı” simgesi, kullanıcının tek bir dokunuşla telefonundaki tüm sensörleri kapatmasına ve devre dışı bırakmasına olanak tanır; Bu simgeyi görmek için Geliştirici seçenekleri menüsünün etkinleştirilmesi gerekir.
Bir Görüşmeler widget’ı kullanıcıların mesajlarını, cevapsız aramaları ve daha fazlasını gösterecek. Küçük boyutu nedeniyle, pencere öğesi bir seferde yalnızca bir öğe gösterebiliyor. Ayrıca ekranda, kamera ve mikrofon kullanılırken kamera ve mikrofon simgeleri yer alacak. Apple‘ın iOS 14.2‘ye benzer bir özellik eklemişti. Bir iPhone ekranının sağ üst köşesindeki küçük yeşil nokta, bir uygulamanın telefonun kamerasını kullandığı anlamına gelirken, turuncu nokta bir uygulamanın telefon mikrofonunu kullandığını gösteriyor.
Yeni “uygulamayı hazırda bekletme” özelliği
Sistem, uygulamaların kullanılmadıklarında bir hazırda bekletme durumuna girmesine izin verir ve depolama alanının boşaltılmasına yardımcı olur. Şu anda bu yeni özellik hakkında çok az şey biliyoruz. Bu özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ve uygulamaların nasıl hazırda bekletileceği net değil. Bu otomatik olarak mı belirlenecek yoksa kullanıcılar hazırda bekletme için uygulamaları manuel olarak seçebilecek mi bilmiyoruz. Ek olarak, otomatik olarak olursa Android‘in kullanıcıları hazırda bekletme durumundan nasıl haberdar edeceğini de henüz bilmiyoruz. Sızdırılan kod aynı zamanda depolama optimizasyonundan da bahsediyor: Bu optimizasyonun, Android telefonunuzda depolama alanını boşaltmak için uygulama paketlerinin veya diğer uygulama kaynaklarının sıkıştırılmasını içerip içermediği hala belirsiz.
Çift dokunarak gezinme hareketi
Android 11 için söylentide kalan çift dokunma hareketi artık Pixel 4a , Pixel 4a 5G ve Pixel 5’te bulunmayan eski Active Edge (HTC amiral gemilerinden alışık olduğumuz Edge Sense) sıkma özelliğinin yerini alarak Android 12‘ye giriyor olmalı. Çift dokunma, Pixel kullanıcılarının Asistan‘ı etkinleştirmesine, ekran görüntüsü almasına, medya oynatmayı kontrol etmesine, bildirim çubuğunu aşağı indirmesine, son uygulamalar görünümünü ve diğer programlanabilir komutları açmasına veya gerekmediği takdirde devre dışı bırakılmasına olanak tanıyacak. Bildirildiğine göre, Android 12‘ye gelen Çift dokunma hareketi, yanlış algılamaları önlemek için de hassasiyet önlemine sahip.
Android 12’de yeni Uygulama Çiftleri bölünmüş ekran özelliği
Görünüşe göre Google, Android 12 için bölünmüş ekran modunu yeniden tasarlıyor. Bu, Android kullanıcıları için daha iyi ve daha sezgisel bir çoklu görev deneyimi sağlayacak. Kullanıcılar, bir uygulamayı açmak ve ardından Son Aramalar görünümü aracılığıyla o uygulama için bölünmüş ekran modunu etkinleştirmek yerine iki uygulamayı “görevler” altında gruplayabilecek ve ardından bu çiftleri hızlıca başlatabilecek veya bir çift uygulama ile tek bir uygulama arasında geçiş yapabilecek.
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Genel
Very Positive isimli geliştirici Steam’den atıldı!
Steam, Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kovdu. Buna sebep olarak geliştiricinin ismiyle oyuncuları manipüle etmesi gösteriliyor.
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Very Positive isimli geliştirici firma manipülasyon ile suçlanıyor!
Oyun dünyasında oldukça ilginç gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çıkan çıkamayan birçok oyunun gündemde yer kapladığı şu günlerde ilginç bir gelişmeye tanık olduk. Steam geçtiğimiz günlerde Very Positive isimli oyun geliştiricisini platformundan kapı dışarı etti. Emoji Evolution isimli oyunu geliştiren tek kişilik ekip, kullandığı isim nedeniyle tartışmalara yol açtı. Suçlamalara göre geliştirici ismiyle Steam mağazasındaki kullanıcı geri bildirimlerini ve yorumlarını manipüle ediyor.
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Konuyla alakalı Twitter‘da paylaşım yapan geliştirici ise, hesabının kapandığını ve konuyla ilgili Steam ile iletişime geçeceğini bildirdi. Ayrıca Very Positive iddiaların asılsız olduğunu ve kendisi hakkında söylenenlere kesinlikle katılmadığını belirtti. Steam‘de beğenilen oyunlar için sıkça gördüğümüz “çoğunlukla olumlu” ibaresi bu konuda oldukça önemli bir yere sahip. Zira yabancı dilde “mostly positive” olarak bilinen bu sınıflandırma firmanın adı ile oldukça yakın. Bu nedenle oyuncuların firmanın adına inanarak oyunun güzel olduğunu düşünme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Bakalım bu küçük numaranın ardından Steam ile geliştiricinin arası düzelecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Bugatti Chiron, off-road versiyonuna sahip olsa nasıl görünürdü?
Fransız üretici Bugatti, son yıllarda Chiron model yelpazesini genişletiyor. Fakat henüz yapılmayan bir çeşidi daha var. Belki de akıllara en son gelecek bir versiyon. Off-road modeli!
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Off-road tipi Bugatti Chiron projesi, endüstriyel tasarımcı Rafal Czaniecki‘nin imzasını taşıyor. “Terracross” adını taşıyan bu projenin dünyanın sayılı zenginlerinin almak için sıraya gireceği bir araç olacağına şüphe yok.
Carscoops‘a konuşan Czaniecki, “Söz konusu araç, birbirine zıt iki otomobil kategorisinin karışımı. Yani 4×4 ve süper spor otomobil kategorileri. Günümüzde otomobil dünyasına SUV akımı yön veriyor. Lüks markalar dahi SUV modeller piyasaya sürüyor. Böylelikle onları hiç alışık olmadığımız çizgileriyle görme imkanı buluyoruz.” dedi.
Czaniecki, bu aracı yaratırken, büyük arazi tekerlekleri için çamurlukları genişletmiş. Büyük ölçüde orijinal Bugatti Chiron korunsa da bazı farklılıklar mevcut. Altıgen şekilli ön farlar, yeni arka farlar, yan ayna yerine gelen kameralar ve yeni egzoz gibi değişiklikler görmek mümkün.
Tam tertibatlı arazi araçlarının gövdesinin korunması için gerek detaylar da bu Chiron’da unutulmamış. Hem ön hem de arkada yer alan koruyucu borular, tavandaki portbagaj ve motor kısmının üstündeki stepne ile off-road ruhu pekiştirilmiş.
Czaniecki, söz konusu Bugatti Chiron’un gücünü neyden alacağına dair bir detay vermemiş. Muhtemelen aracın fabrika çıkış olan 8.0 lirtelik dört turbolu W16 motorunu korumuş. Aslında bakılırsa bu projeyi çekici kılan da bu motor değil mi?
Kaynak: Carscoops
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NOT: Haber içerisindeki tasarım tamamen Rafal Czaniecki’nin kişisel ürünüdür. Bugatti ile resmi bir bağlantısı yoktur.
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