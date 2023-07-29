Meta’nın yeni Twitter rakibi Threads, metin tabanlı platforma kayıt olan kullanıcıların yarısından fazlasının aktif kullanmayı bıraktıktan sonra, şirket CEO’su Mark Zuckerberg’in dün yapılan bir şirket toplantısında çalışanlara söylediğine göre kullanıcıların ilgisini koruma yolları arıyor. Threads, 5 Temmuz’da başlatıldı ve Elon Musk’a ait olan Twitter’a olan kullanıcıların hayal kırıklığı ile desteklenerek beş günden kısa bir sürede 100 milyondan fazla kullanıcı kaydetti.

Zuckerberg dün çalışanlarına “Dürüst olmak gerekirse, eğer 100 milyondan fazla kişi kaydolursa, ideal olarak hepsi veya hatta yarısı etrafımızda kalmış olsa harika olurdu. Henüz oraya ulaşmadık,” dedi.

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Üçüncü taraf verileri Threads’in aktif kullanıcılarının yarısından daha fazlasını kaybetmiş olabileceğini gösteriyor. Web analitik şirketi SimilarWeb, Threads’in Android platformunda günlük aktif kullanıcı sayısının 7 Temmuz’da 49 milyondan, 14 Temmuz’da 23.6 milyona ve son olarak 23 Temmuz’da 12.6 milyona düştüğünü rapor etti.

Similar Web yayınladığı blog yazısında “iOS için henüz günlük sayılarımız yok, ancak patlama ve düşüş paterninin benzer olduğunu düşünüyoruz” yazdı. “Threads, Instagram ile yakın bağlantısıyla roket gibi yükseldi. Ancak Threads’in geliştiricileri, kullanıcıların uygulamayı günlük alışkanlık haline getirmek istiyorlarsa eksik özellikleri tamamlamalı ve bazı yeni ve özgün özellikler eklemelidir.”

Kısa bir süre içinde başlangıçtaki kullanıcıların yarısından fazlasını kaybetmek karamsar görünebilir, ancak Reuters makalesine göre Zuckerberg, çalışanlara kullanıcı tutma oranının Meta yöneticilerinin beklentilerinden daha iyi olduğunu söyledi. Zuckerberg düşüşü ‘normal’ olarak değerlendirdi ve şirketin masaüstü sürümü ve arama işlevi de dahil olmak üzere uygulamaya daha fazla özellik ekledikçe kullanıcı tutma oranının artacağını beklediğini söyledi.

Şirket etkinliğinde Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox iddialara göre Meta’nın “kullanıcı tutma odaklı kancalar” düşündüğünü belirtti ve bunun örneği olarak “Instagram uygulamasında olan insanların önemli Threads içeriğini görebilmelerini sağlamak” dedi. Threads, Meta’nın Instagram platformunun bir parçası olduğundan, kullanıcılar Instagram hesaplarının bir parçası olarak Threads profili oluşturabilirler.