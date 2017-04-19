Thermaltake’in Yeni Oyuncu Faresi İlginç Bir Özelliğe Sahip

Mouse kontrolü konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor ve sürekli mouse hassasiyetini değiştiriyor olabilirsiniz ancak Thermaltake’in farklı bir çözümü var.

Thermaltake’in yeni Ventus X Plus oyuncu faresi kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulunuyor. Fare ne kadar yol aldığını, ne kadar hızla yol aldığını, tıklama hızını, dakika başına işlemi ve kaldırma hareketlerini takip ediyor ve bunu Bluetooth üzerinden farenin eSports Plus+ Professional uygulamasına gönderiyor.

Hem mobil hem de masaüstü uygulaması bulunan program üzerinden kullanıcılar performanslarını görebiliyor, bu performanslarını profesyonel oyuncular ile karşılaştırabiliyor ya da arkadaşlarıyla tıklama yarışı yapabiliyor. Görünen o ki Bluetooth özelliği sadece senkronizasyon için çünkü farenin kendisi kablolu.

Bir fareyi kullanımının kesin doğru bir yöntemi yok. Bir çok profesyonel eSpor oyuncusu düşük hassasiyette kullanıyor ve fare kaldırmalarını kısıtlamak için uzun bir sürükleme yapıyor. Oyuncular genel olarak fareyi kolları ile yönlendiriyorlar ve bilek hareketlerini daha hassas ayarlamalar için kullanıyorlar. Diğer taraftan headshot ustaları farelerini yüksek hassasiyette kullanıyor ya da fareyi çok fazla kaldırıyor.