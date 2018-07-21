The Walking Dead 9. Sezon: Rick Grimes diziye veda ediyor!

San Diego Comic-Con’da düzenlenen The Walking Dead panelinde, dizinin başrolü Andrew Lincoln popüler zombi dizisinden ayrılacağı hakkında çıkan spekülasyonları doğruladı.

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Rick Grimes’ın The Walking Dead macerası sona eriyor

Katılımcılar tarafından paylaşılan görüntülerde Lincoln, kalabalığa “Rick Grimes rolünü oynadığım son sezonum olacak.” diyor. Hayranlar arasında üzüntü ve karmaşa yaratan bu haberin ardından Lincoln sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu şovu seviyorum. Benim için her şey anlamına geliyor. Bu şovda yer alan insanları seviyorum. Ağlamamaya söz verdim. Ekranda yeterince ağladım.”

Andrew Lincoln says @TheWalkingDead S9 will be his last #SDCC ☹️ pic.twitter.com/AVvD2l8nWe — Mark Saunders @ SDCC (@MarkCSaun) 20 Temmuz 2018

Tabi ki, kahramanımızın haklı sebepleri var. Sekiz sezon boyunca Lincoln’un; Rick Grimes, eşi Lori (Sarah Wayne Callies) ve oğlu Carl (Chandler Riggs) ile başladığı macerada arkadaşlarını ve aile üyelerini yavaş yavaş kaybedişini izledik. Ayrıca, karakterin duygusal şeriften, sert bir lidere dönüşerek evrim geçirdiğini gördük. Eminiz ki, ayrılığı bizi olduğu kadar The Walking Dead hayranlarını da derinden üzmüştür. Yayınlanan fragmana bakılırsa Rick’in ardından Daryl, Michonne ve Maggie’nin liderliği ele almaları muhtemel görünüyor.

The Walking Dead‘in yazarı Robert Kirkman da ayrılığı doğruladı ve “Öyle görünüyor. Çizgi roman ile dizi arasındaki farkları biraz daha belirgin hale getirdi” yorumunda bulundu. Kirkman, ayrıca Lincoln’ün ayrılığını anlayışla karşıladı: “Yaklaşık on yıldır tanıdığım, sevdiğim biri… Georgia’da ailesinden uzak uzun süredir ter döküyor.”

Son olarak, San Diego Comic-Con 2018 etkinliğinde The Walking Dead 9. sezon fragmanı da yayınlandı:

Oldukça sürükleyici ve biraz da şaşırtıcı bir tanıtım olmasıyla beraber, özellikle topluluğun gelişimi ve karakterler arası ilişkiler dikkat çekici görünüyor. Her sezon olduğu gibi 9. sezonu da merak ve heyecanla bekliyoruz.