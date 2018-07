The Walking Dead 9. Sezon: Rick Grimes diziye veda ediyor!

San Diego Comic-Con’da düzenlenen The Walking Dead panelinde, dizinin başrolü Andrew Lincoln popüler zombi dizisinden ayrılacağı hakkında çıkan spekülasyonları doğruladı.

Katılımcılar tarafından paylaşılan görüntülerde Lincoln, kalabalığa “Rick Grimes rolünü oynadığım son sezonum olacak.” diyor. Hayranlar arasında üzüntü ve karmaşa yaratan bu haberin ardından Lincoln sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu şovu seviyorum. Benim için her şey anlamına geliyor. Bu şovda yer alan insanları seviyorum. Ağlamamaya söz verdim. Ekranda yeterince ağladım.”

Andrew Lincoln says @TheWalkingDead S9 will be his last #SDCC ☹️ pic.twitter.com/AVvD2l8nWe

— Mark Saunders @ SDCC (@MarkCSaun) 20 Temmuz 2018