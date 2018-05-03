Black Widow için gelecek film, Türk yönetmene emanet edilebilir!

Geçtiğimiz hafta vizyona girerek rekorlar kıran Avengers: Infinity War (Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı) Marvel Sinematik Evreni’nin doruk noktasına ulaşmasını sağladı. Ancak elbette bu ve seneye gelecek devam filmi MCU’nun sonu olmayacak. Black Panther, Captain Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Ant-Man gibi karakterlerin daha filmi gelecekken Natasha Romanoff adına sahip ve Black Widow (Karadul) olarak tanıdığımız karakterin de solo filmi geliyor.

Scarlett Johansson’ın başarılı bir şekilde Iron Man 2, Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War ve Avengers: Infinity War filmlerinde gördüğümüz Romanoff’un Infinity War Part 2’de de yer almasının ardından kendi filmi gelecek. Bu film için çalışmalara şimdiden başlayan Marvel Stüdyoları yönetmen seçimi için 60’dan fazla yönetmen arasından seçim yapmaya karar vermiş.

Ancak bu yönetmenler konusunda ön plana çıkan 5 isim ise dikkat çekiyor. The Rider ile tanınan Chloe Zhao, A United Kingdom yönetmeni Amma Asante, Maggie Betts ve Wonder Woman’ın yönetmeni Angela Robinson ön plana çıkarken bir isim daha Türkiye’de fazlasıyla konuşulacak gibi.

Black Widow Türk yönetmen ile çekilirse!

1978 yılında Ankara’da doğan ve 2015 yılında çektiği Mustang adındaki filmi ile Oscar’da En İyi Yabancı Film dalında aday olarak gösterilen Deniz Gamze Ergüven de Black Widow için ön plana çıkan yönetmenlerden biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı Kings adlı filmi ile dikkat çeken Ergüven, Halle Berry ve Daniel Craig’in başrollerini paylaştığı başarılı bir film daha ortaya koymuştu. Bakalım Deniz Gamze Ergüven mi yoksa diğer dört adaydan biri mi Black Widow’u çeken kişi olacak göreceğiz.