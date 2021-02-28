The Sinking City yapımcıları oyunu Steam’den almayın diyor!

“Daha yenisi geleli ne kadar oldu da makyajlanıyor?” dediğimiz araçlar kervanına Mercedes A-Sınıfı da katıldı. Fakat işin ilginç yanı, üç yıldır bu yüzüyle satışta olması. Zaman su gibi akıp geçmiş demeden edemiyor insan.

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Casus kameralara yakalanan bu prototip ile makyaj evresinin başlarında olunduğunu anlamak mümkün. Araçta göze çarpan en büyük değişiklik, siyah kamuflajla kaplanmış yeni ızgarası. Ayrıca aracın üretim modelinin ızgarasında, üzeri üç kollu yıldız logosuyla kaplı bir sensör olacağı da söyleniyor.

Makyajla birlikte Mercedes A-Sınıfı’nın görünüşünde çok büyük değişiklikler olmayacağı düşünülüyor. Olan değişikliklerin ise her makyaj operasyonundaki gibi ince tasarım detaylarında olması bekleniyor. Yenilenen tamponlar ve far gruplarını büyük ihtimalle göreceğiz.

Aracın kabininde de değişiklikler olacağı söyleniyor fakat detayları henüz bilinmiyor. Güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemi, yeni döşeme ve kaplama seçeneklerinin olması bekleniyor. Kabindeki yeniliklerin, C-Sınıfı’na gelen S-Sınıfı’ndaki büyük ekran gibi olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Malum, dışarıdaki değişiklikler ile içeridekiler genelde benzer miktarda oluyor.

Mercedes A-Sınıfı’nın motor seçeneklerinde ise güncel ünitelerin yerini koruyacağı düşünülüyor. Yani 108 beygirlik A160‘tan 415 beygirlik A45 S modeline uzanan yelpaze devam edecek. Tabi plug-in hibrit A250e seçeneğini de unutmayalım.

Kaynak: Carscoops

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