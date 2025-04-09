The Phoenician Scheme nihayet ilk fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Uzun süredir merakla beklenen film, Wes Anderson imzası taşıyor ve fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem oldu. Üstelik oyuncu kadrosu da en az yönetmeni kadar dikkat çekici. Peki, The Phoenician Scheme ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

The Phoenician Scheme ilk fragman yayınlandı!

Fragmana göz atıldığında, The Phoenician Scheme’in hikayesi oldukça sıra dışı görünüyor. Filmin merkezinde zengin bir iş insanı olan Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro) yer alıyor. Korda, kızı Sister Liesel (Mia Threapleton) ve onun eğitmeni Bjorn Lund (Michael Cera) ile birlikte aile imparatorluğunu korumak için zekice hamleler yapıyor.

The Phoenician Scheme, klasik Wes Anderson tarzından izler taşırken aynı zamanda politik taşlamalar ve komedi unsurlarıyla zenginleştirilmiş. Film, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda hikaye anlatımı bakımından da seyircinin ilgisini çekecek detaylara sahip.

The Phoenician Scheme Film Kadrosunda kimler var?

The Phoenician Scheme’in oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi. Filmin merkezinde Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Tom Hanks ve Willem Dafoe gibi usta oyuncular yer alıyor. Ayrıca Jeffrey Wright, Michael Cera, Rupert Friend, Mia Threapleton ve Riz Ahmed gibi isimler de hikâyeye derinlik katıyor. The Phoenician Scheme, sadece yönetmenliğiyle değil, bu güçlü kadrosuyla da sinema dünyasında büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

The Phoenician Scheme Ne zaman çıkacak?

The Phoenician Scheme, vizyon tarihiyle de sinemaseverleri heyecanlandırdı. Film, 30 Mayıs 2025’te sınırlı gösterimle ABD’de vizyona giriyor. Dünya genelinde ise 6 Haziran 2025 itibarıyla geniş çapta izleyiciyle buluşacak.

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Bu filmde The Phoenician Scheme ismi, sıradan bir maceradan çok daha fazlasını vadediyor. Yalnızca yönetmenlik başarısıyla değil, aynı zamanda benzersiz sanat yönetimi ve güçlü karakter analizleriyle de yılın en çok konuşulacak yapımları arasında yer almaya aday.

The Phoenician Scheme, farklı anlatımı ve estetik yaklaşımıyla sadece bir sinema deneyimi değil, aynı zamanda sanatseverler için görsel bir şölen sunacak gibi duruyor. Türk izleyiciler için de bu film, 2025’in kaçırılmaması gereken yapımları arasında yer alıyor.

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